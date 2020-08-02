"Только любя себя, можно любить мир": Алмаза Пирха о журналистике в сфере красоты, образе ухоженной женщины и типичных ошибках

Сегодня в рубрике DELFI Woman Татьяны Даукште "Красота наизнанку" яркий пример профессионализма, стиля и выдержки. Tого, как можно не только хорошо разбираться в бьюти-индустрии и писать о ней, но и выглядеть соответствующе. Алмаза Пирха возглавляет собственный журнал о красоте и здоровье Beauty Cloud и блог 3ade.lv, который является первопроходцем в мире beauty-новостей. Поговорим о работе и красоте.

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— Алмаза, у вас настолько необычное и красивое имя, что меня искушает спросить, что оно означает?

Спасибо! Родителям казалось, что, именуя меня Алмазой, я вырасту сильным человеком. И по крайней мере к 40 годам я обладаю иммунитетом к вопросам о своем имени, отвечая на них почти каждый день. (улыбается)

— Какие основные виды профессиональной деятельности в данный момент занимают ваше время? Над чем сейчас трудитесь?

Я научилась не распыляться и вести ограниченное количество проектов. Сегодня и последние несколько лет — это журнал, блог и взаимодействую с радиостанцией Relax FM, поскольку ей владеет компания моего мужа и его партнера.

— Немного об истоках. Алмаза, почему вы когда-то выбрали журналистику и начиналась ли она с углубленного взгляда в сферу красоты?

Я выбрала не журналистику, а медиа. Вернее, эта работа выбрала меня сразу после института. Около 10 лет отработала в профильном строительном издательстве, сперва рекламным менеджером, после руководителем отдела рекламы, потом директором и членом правления. Одновременно тихонько писала, отдавая читать свои тексты знаменитым редакторам и осмелившись, выступая в качестве младшего редактора в издательстве. А потом, чуть отдышавшись, я начала вести свой блог. И это выросло в нечто большее…

— А кем вы мечтали стать в детстве?

Точно не журналистом. Какое-то время я хотела стать дворником и помогать тете Нине мести дворы. До сих пор мою полы дома каждый вечер с особой страстью. Так что будьте аккуратней со своими мечтами. (улыбается)

Главное — делать "продукт" качественным



— На чем специализируется журнал Beauty Cloud, редактором которого вы являетесь и в чем же его изюминка? Мое мнение, без лести, она, безусловно, есть. Журнал разительно отличается от других, в силу профессионалов, которые делятся своими знаниями о красоте и здоровье.

Решение создать журнал пришло спонтанно. Я никогда этого не хотела. Вела блог и писала в журнале "Лилит", за что спасибо редакторам, которые многому меня научили. В "Лилит" мне давали возможность писать о том, что я лично считала актуальным. Но в какой-то момент я придумала идею этого журнала.

Позвонила знакомой, которая стала впоследствии моим партнером, Александровой Наталии (Intelligent Beauty Congress) и уже через 10 минут разговора мы решили, что попробуем. И несмотря на то, что сегодня юридически я владею журналом одна, без Наталии ничего бы не было. Она удивительный человек, предприниматель, дипломат и крепкое плечо. Просто так сложилось, что ее главный проект требует много внимания, однако по-прежнему, если мне нужен совет, я звоню ей.

Итак, идея журнала придумана с нуля. Она не была подсмотрена или украдена. Как и сайт 3ade.lv. Главная идея — трендсеттерами должны быть врачи, а не блогеры.

Идея номер два: врачи — это тоже люди. И чтобы с ними познакомиться, стоит брать интервью человечные и живые, с красивыми фотографиями и с последующим сопровождением в социальных сетях и т.д.

Я хочу сказать, что, чем самодостаточней, опытней, профессиональнее врач, тем он более открыт и доступен. Ему есть чем делиться и он делает это с радостью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beauty Cloud (@beautycloud_latvia) 3 Июл 2020 в 10:26 PDT

И, наконец, третья идея — билингвизм. Это особенность нашего рынка: когда вы видите Beauty Cloud в салоне красоты или медицинском центре, не имеет значения, на каком языке вы говорите и читаете — мы пишем на двух.

— Какая миссия у портала 3ade.lv?

Он был придуман как блог много лет назад. Тогда особо никто не ходил с камерой и не фотографировал бьюти-процедуры, не тестировал косметику, не писал отзывы. Глобально. В то время я слышала много раз: "А зачем это надо, а кому это надо?". Сегодня, спустя 10 лет, это нужно почти всем. 30% аудитории — это мужчины. Так то.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 3adelv (@3adelv) 6 Апр 2017 в 1:34 PDT

— Как вы выбираете актуальные темы? Это взгляд в себя или больше на целевую аудиторию, т.е. на mainstream запросы?



Для того, чтобы вещать на мейнстрим запросы, нужен штат авторов, а это все же блог. За эти годы сформировалась читательская аудитория сайта, и я ее четко знаю. В основе своей это очень образованные девушки и женщины, которые на один мой запрос пришлют 10 вопросов и 20 рекомендаций. Но они мне безоговорочно доверяют, потому как знают, что пишу я очень избирательно.

Какое-то время мне казалось, что возрастная группа сайта 35-45 лет. Статистика показала, что порядка 25% — это девушки 30-37 лет. То есть, когда, казалось бы, моих проблем у них еще нет, но они уже начинают стелить соломку. (улыбается)

Ну и конечно, и сайт, и журнал — это передовые источники. Так всегда было, есть и будет — у нас самая прогрессивная информация. Если на рынке появился новый аппарат, я об этом расскажу первая. Но журнал — это иной уровень. В качестве соавторов я привлекаю врачей и международных в том числе. Хотя, поверьте, и нашим врачам есть что рассказать. Они просто только учатся к такому роду коммуникации. Это, на мой взгляд, самый качественный контент.

— Многие говорят, что печатные издания становятся пережитком прошлого. Как вы к этому относитесь и как считаете, портал 3ade.lv более востребован, чем печать журнала Beauty Cloud?

Я тоже так когда-то считала. Но уверяю вас, огромное количество людей хотят читать и получать информацию на бумаге. Может быть много дискуссий о том, что лучше: бумажные книги или электронные, глянцевые журналы или онлайн. И у тех, и у других будут свои сторонники. Главное, делать "продукт" качественным. А это невозможно без участия профессионалов. Именно поэтому и 10 лет назад, и сегодня я приглашаю к соавторству специалистов, и не беру на себя миссию бьюти-гуру. Считаю, что это в корне не верно.

Культивируй индивидуальность!



— Расскажите о самом курьезном случае за все время работы в журналистике и редактуре.

Так вот с ходу курьезов и не вспомню. Я, несмотря на свою внешнюю легкость, в работе очень жесткий и некурьезный человек. Ситуации были разные, и мы всегда их решали. Мне кажется, на моей памяти не было грандиозных скандалов или недоразумений. Был один резонансный, но он никак не связан с работой, просто пост в Facebook, за который я расплачиваюсь по сей день косыми взглядами. Но это так… ерунда. (улыбается)

— Я наблюдаю не первый год огромную зависимость у девушек от Instagram, а именно в желании соответствовать красивой картинке. Как вы считаете, оправдана ли такая зависимость? Нужно ли с ней бороться и если нужно, то как?

От врача-гинеколога недавно услышала фразу, что все здоровое — красиво. Вот от этого и надо отталкиваться. Я не поддерживаю веяния — будь собой — носи на себе лишние 50 кг. Это же самоубийство. "Мое тело — мое дело" для меня значит заботиться о том, что подарила природа. Мой любимый хэштег #культивируйиндивидуальность.

— Как вы считаете, чтобы публицисту или журналисту вещать о красоте, ему необходимо соответствующее образование в beauty-сфере?

Это идеальная версия журналиста. Я знаю нескольких врачей, которые выступают в качестве гениальных авторов и публикуются в разных журналах, но не наоборот, а жаль. Со всей ответственностью могу сказать, что в Латвии мне знакомы три журналиста, которые в бьюти — как рыба в воде и все они в журналистике много лет. Они много учатся, читают, посещают конференции, лекции. Знаете, ведь мало отличать ботокс от филлеров, а многие "бьюти-журналисты" этим и ограничиваются. Я не хочу никого ругать, но правда, эстетическая косметология и медицина — это не игры, это медицина и здоровье, а тут не до шуток.

Если говорить о себе, я прошла большой путь. Посещала и посещаю большое количество лекций и семинаров для специалистов. Знаю практически всю терминологию и могу ею поставить в тупик начинающего косметолога. Знаю все о рынке красоты. А чего не знаю, знаю у кого спросить. В моем контактном листе есть огромное количество врачей, которые всегда мне подскажут, поправят, проинформируют.

Как редактор, я привлекала к работе журналистов именно своей области и терпела фиаско. Когда журналист не знает, не понимает, не чувствует, о чем он пишет, как он может повествовать об этом аудитории. Вернее, многие это делают и им даже верят, поскольку само медиа имеет вес. Однако если читать эти тексты с позиции профессионала — полнейшая чепуха. Когда-то и я такой была, но я очень старалась, усердно работала, чтобы понимать врача и корректно донести информацию до читателя.

Это касается любой области журналистики. Новостной, бизнес сферы, банковской, туристической. Сложно писать про Мальдивы, когда ты никогда там не был или восхищаться качеством шерсти Лоро Пиано, когда не носишь ее на своем плече. Неправильно дискутировать о стартапах, инвестициях, рынках, когда сам живешь "на быстрых кредитах".

Одним словом, я рада, что сегодня становится важным экспертное мнение, что специалисты той или иной области начинают писать, что ищут авторов именно своей ниши, в том числе и в сегменте соцсетей. Например, если блогер начинает писать о luxury, являясь представителем не luxury сегмента, ему не верят. Об этом говорит статистика и исследования.

Рынок маркетинга начинает образовываться, а не просто вливать деньги в большие медиа, где есть объем и выгодный для всех процент.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алмаза Пирха (@almazapirha) 12 Дек 2019 в 10:15 PST

Сегодня нужны лидеры мнений и они нужны умным читателям, умным медиа, умным рекламодателям. Правда, такая журналистика — дорогая.

— TОП-3 ошибок женщин в уходе за собой?

Отсутствие регулярности и последовательности. Сверхожидания. И вера в то, что крем должен помочь за три дня. А если не помог — плохой крем.

— Что бы вы выбрали — деньги или значимость?

Деньги. Я не тщеславна, скромна и интроверт. А с деньгами я бы могла правильно скрыться от посторонних глаз. (улыбается)

— Чувствуете ли вы зависть по отношению к себе? Если да, что это для вас значит?

Знаете, я сейчас могла бы сказать много высокопарных слов о зависти и о том, как это скверно, к чему приводит. Но зависть — это то, с чем сталкивается каждый из нас. Абсолютно. Причем каждый из нас бывает то на одной стороне, то на другой. Тут, знаете, просто надо разбираться в себе. Понимать, почему зависть возникла. Покопаться в себе, проработать. А вот если вы вызываете зависть, то разве можете с этим что-то поделать. Ведь завидовать можно чему угодно. Необязательно для этого обладать дорогой сумкой или увесистым бриллиантом. Многие завидуют даже боли. И вот фраза: "счастье любит тишину" многие наивно интерпретируют как "надо быть скромней и молчать о своем счастье". Но ведь продолжение цитаты звучит так: "… чтобы не раздражать своим счастьем окружающих". Одним словом, меньше смотрите по сторонам и назад. Смотрите на то, что под ногами и над головой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алмаза Пирха (@almazapirha) 6 Май 2020 в 7:30 PDT



— Как относитесь к конкуренции в профессиональной среде?

К здоровой конкуренции отношусь замечательно. Во-первых, она меня подстегивает. Во-вторых, восхищает. Я люблю талантливых и умных. А вот нездоровую конкуренцию, когда воруют твой контент, идеи… злит. (улыбается)

— Как вы думаете, что влияет на женскую красоту, а именно усиливает и ослабляет ее?

Любовь и нелюбовь. К себе в первую очередь. Возлюби себя, как ближнего своего. А значит, только любя себя, можно любить мир.

— Давайте представим образ ухоженной женщины. Какая она для вас?

Прочитайте мою статью в июльском "Лилит". Там я все сказала. (улыбается) Если в двух словах, она должна быть чистой, опрятной, естественной. Не обязательно "натуральной". Просто все улучшения себя должны быть гармоничными.

— Считаю, что красота женщины измеряется не только ухоженностью в целом, но и чувством стиля. Вас считают стильным человеком. Вкус в одежде можно воспитать или все же необходима консультация стилиста?

Стиль — очень размытое для меня понятие. Я видела много ухоженных и стильных женщин, но совершенно скучных. Я имею в виду образ в целом.

У женщины должно быть три друга: косметолог, эндокринолог и гинеколог



— Что точно должно быть в косметичке у каждой женщины?

Хм... У меня нет косметички. Вернее, они есть, но я их не ношу. Я бросаю в сумку то, что необходимо сегодня. Например, еду на пляж, беру SPF и воду с гиалуронкой. Еду на вечеринку, беру матирующие салфетки и блеск для губ. Наверное, всегда должно быть, что подчеркнет то, чего у вас нет. Например, у меня не трендовые брови, поэтому в машине всегда лежит тушь для бровей. И еще у каждой женщины должны быть с собой деньги.

— TОП-3 самых эффективных процедур красоты для женщины?

Хороши те процедуры, которые ты не можешь сделать сам. Например, хороший массаж для того, чтобы разогнать лимфу, растянуть фасции, размять мышцы.

А еще у женщины должно быть три друга: косметолог, эндокринолог и гинеколог. Ну и стоматолог. Я об этом десятки статей написала. Никакой крем не поможет, если гормоны шалят. А от того, что кожа сухая, серая, безжизненная, тонуса нет, не тело, а кисель. Если дефицит витамина D, омега, железа, тут вам и волос нет, и ногти ломкие, и лицо в морщинах, настроение хуже некуда, сил нет и здоровье ни к черту. Какая уж тут красота и ухоженность!

— Есть ли у вас в данный момент фавориты в мире косметики?

Я не являюсь адептом какой-то одной марки. Хотя, конечно, у меня есть любимые средства, которые покупаю много лет. Но своими фаворитами могу назвать качественное очищение, увлажнение, SPF 30+ и дерматолога-косметолога Кристину Азарян, которая не позволяет мне делать глупостей.

— За кем точно следует наблюдать в Instagram?

За кем угодно, кто вас образовывает, вдохновляет и развивает. И понятно, что только за профессионалами. То есть, если это бьюти-рекомендации, то от врача-косметолога. Если вопросы питания — от врача-диетолога, если искусство, то от искусствоведа.

— Немного пофилософствуем. Что вы знаете "сейчас", чего не знали "тогда"? Если была бы возможность встретить саму себя 10 лет назад, чтобы вы себе сказали?

Я бы работала более агрессивно, не шла на компромиссы и не сомневалась в себе.

Послесловие

Благодарю Алмазу за интересное и конструктивное интервью и желаю успехов в профессиональной деятельности. Не знаю как вы, а я вдохновилась. Будьте лучшей версией себя, трудитесь и любите!