Топ-10 соблазнительных духов: лучшие ароматы по мнению мужчин

Как обратить на себя внимание мужчины так, чтобы ваш образ запомнился надолго, а в его воображении сохранились нотки загадочности? Сделайте акцент на незабываемых ароматах, которые будут ассоциироваться именно с вами. Портал FurnishHome рассказывает, как подобрать духи и почему лучшие ароматы женских духов часто привлекают мужчин за счет гурманских нот.

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Гурманские ноты





Такую категорию парфюмерии заслуженно можно назвать "вкусной" и "аппетитной", поэтому ее обладательницам удается оказывать такой соблазнительный эффект на противоположный пол.

Гурманские ароматы в духах — ароматы, максимально приближенные к запаху еды (ваниль, шоколад, фрукты, выпечка, "согревающие" варианты), взывают к вкусовы рецепторам окружающих.

Бум на такой парфюм начался в 90-х с выходом Angel от Thierry Mugler. Сегодня такие ароматы многие называют лучшими духами по мнению мужчин. Вариант больше подходит для осени и зимы — он буквально окутывает его обладательницу в шлейф из сладких и привлекательных ноток. Какие ароматы этой линейки самые популярные?

Карамель

Ассоциируется с детством, сладким десертом, интригует. Поскольку карамели характерна приторность, аромат используют только в сочетании с другими нотками. Один из брендов, выпускающих такое сочетание — Demeter, в коллекции которого также есть вишня в шоколаде, ореховое мороженое, имбирный пряник, жвачка и другие сладости.

Ваниль

Утонченный и изысканный вариант, хорошо сочетается с древесно-сладкими аккордами, лучше всего раскрывается зимой. Одни из ярких представителей — Habano Vanilla, ArteOlfatto и Vanilla Extasy, Montale.

Кофе

Подойдет для любительниц экстравагантного образа. Горчинка играет со сладостью, в сочетании часто встречаются нотки ореха и шоколада. Какие духи хорошие в этой категории? Рекомендуем попробовать Fresh Brewed Coffee, Demeter и Montale Intense Cafe.

Выпечка

Конечно, здесь схлестнутся сразу несколько ингредиентов — орехи, шоколад, изюм, сладкие добавки. Часто можно встретить сочетание с цветочными нотами. На помощь снова приходит Demeter: в коллекции есть булочка с корицей и шоколадный торт.

Фрукты и ягоды

Подойдут и для лета: сочное яблоко, спелая вишня, аппетитная клубника, манго, инжир. Хотите поэкспериментировать? Попробуйте Royal Mango Nectar, M. Micallef. Много яблочных ароматов можно найти у Nina Ricci. А если хочется пикантной вишенки, попробуйте Escada: Cherry in the Air.

Другие гурманские варианты

Шоколад, лесной орех, мед и цитрусы тоже не отстают. Например, Moschino Funny или Sandalsun, Hermetica. На ваше усмотрение остается, какие духи выбрать. Вы можете находить смелые сочетания ароматов между собой или наслаждаться соблазнительным запахом одного продукта.

Топ-10 соблазнительных духов, ставших легендой



Классика не перестанет быть в моде: шипровые, пудровые, цветочные или свежие ароматы. Далее топ лучших духов, которые покорили их обладательниц и противоположный пол.

Mimosa & Cardamom от Jo Malone

Кардамон с медом отлично дополняет нежный желтый цветок, подчеркивая изысканность женщины за счет терпких ноток.

Black Orchid от Tom Ford

Орхидея создает образ соблазнительной хищницы, цветочно-пряное сердце настраивает на романтический лад.

Decadence от Marc Jacobs

Аромат ириса ассоциируется с тонким шелком: ускользающий романтичный образ раскрывается при распылении парфюма.

Mitsouko от Guerlain

Непредсказуемость парфюма впечатляет: персик сопровождается жасмином, с каждым аккордом нарастает насыщенность — роза, мокрое дерево, специи. На каждой женщине звучание меняется.

Coco Mademoiselle от Chanel

Свежее цитрусовое начало плавно переходит в сердце из розы и жасмина. Шлейф из пачулей и ветивера делает образ завершенным.

Cuir de Russie от Chanel

Пример того, как дерзость может сочетаться с грацией, а мандарин и бергамот — с цветами. Женственность и уверенность в одном флаконе.

For Her от Narciso Rodriguez

Композиция с мускусом, цветами апельсинового дерева, сладкой ванилью и османтусом вскружит голову не только обладательнице, но и окружающим.

Dahlia Divin от Givenchy

Цветы и мед в этой композиции делают ее чувственной, позволяют буквально раствориться в аромате.

Black Opium от YSL

Вариант для пылких женщин, которые любят риск и черный кофе, соблазн и сладкую ваниль, нежность и белые цветы.

Miss Dior от Dior

Нежность и чувственность лежат в основе аромата с цветочными нотами, усиленными до предела. Ваниль и цитрус в этом сочетании призывают к действию.

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