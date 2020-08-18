Трансгендерная модель впервые появилась на обложке журнала Elle

Модель Валентина Сампайо, которая является открытым трансгендером, впервые снялась для обложки бразильской версии модного журнала Elle. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте, сообщает Lenta.ru.

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На размещенном кадре 23-летняя знаменитость позирует в сине-фиолетовом костюме — укороченного жакета и юбки-миди. Волосы девушки заплетены в тугую косу, а на губы нанесена красная помада. В качестве украшений выбраны небольшие серьги и крупный браслет с драгоценными камнями.

"Еще один удивительный опыт. Рада вернуться! Спасибо команде Elle за то, что увидели и приняли меня такой, какая я есть на самом деле, и за веру в меня с того момента, как я начала свою карьеру в 2016 году", — подписала она пост, который набрал 14 тысяч лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Valentina Sampaio (@valentts) 17 Авг 2020 в 12:55 PDT

Поклонники модели выразили радость и восхищение в комментариях. "Ты сногсшибательна!", "Какая красивая обложка! Ты вдохновляешь", "Поздравляю!", "Браво, Валентина! Браво, Elle!", "Чудесная", — писали они.

Ранее в августе на обложке модного издания Allure появилась трансгендерная актриса и модель Хантер Шафер. Ее сфотографировали с убранными волосами и ярким макияжем. При этом голову, шею и плечо 20-летней знаменитости покрывали детали футуристичной шляпы.