Тренды в окрашивании волос 2021: 5 модных оттенков, которые будут носить все
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2021 год станет годом обновления — так почему бы вам не дебютировать в январе с новым необычным цветом волос? Журнал Health попросил ведущих стилистов рассказать, какие оттенки будут в моде в следующем году и какие укладки будут смотреться с ними наиболее выигрышно.

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Дымчатый синий

Оливер Адамс (Oliver Adams), ведущий стилист Clairol professional и Wella Colorcharm, утверждает, что в 2021 году модными станут дымчатые оттенки. "Сохранится мода на необычные, экзотические цвета волос, однако в 2021 году мода будет меняться в сторону более сероватых, дымчатых оттенков, таких как угольно-серый и синий", — сказал Адамс в интервью Health. Дымчатый синий цвет отлично смотрится на волнистой укладке, которая подчеркнет тонкие оттенки цвета, одновременно немного сглаживая его.

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Публикация от Kristi Kennedy (@xtinahairartist)

Металлический золотой

Мастер парикмахерского искусства Фредерик Феккай (Frédéric Fekkai) рекомендует носить в 2021 году металлический золотой цвет, особенно есть у вас кудрявые волосы. В интервью Health он сказал, что такой цвет освежит лицо и подчеркнет кудряшки. Немного блонда, немного рыжего и немного блеска — попросите вашего стилиста подобрать тот оттенок, который лучше всего подойдет к вашему тону кожи.

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Публикация от LaLa✨✨ (@primadonna_lana)

Пряди оттенка красного вина

Любители винно-красных оттенков, возрадуйтесь! В 2021 году в моде будет насыщенный оттенок красного вина. Адамсу очень нравятся "яркие и насыщенные красные оттенки, такие как темная вишня и мерло с переходом в бордовый". Если у вас от природы рыжий цвет волос или вы брюнетка, желающая поэкспериментировать, "темно-красные оттенки однозначно придадут вам сексуальности", как сказал Адамс.

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Публикация от Monique Celene (@hairbymoniquecelene)

Платиновый блонд

Феккай призывает тех, кто носит короткие волосы, в новом году поиграть с платиновым блондом. Этот классический оттенок волос никогда по-настоящему не выходит из моды, и это отличный способ скрыть седые волоски, которые вы, вероятно, не хотите видеть. Милые аксессуары, такие как заколки и ободки придадут образу дополнительную пикантность. Что касается более длинных волос, Адамс рекомендует окрашивание бейбилайтс или балаяж, чтобы ваш платиновый блонд не требовал особого ухода.

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Публикация от Marlena (@msimpson226)

Лавандовый оттенок

Поскольку этот оттенок является еще менее естественным, нежели платиновый блонд, по мнению Феккая, он подходит самым смелым. Свежий, женственный и немного хулиганский, оттенок лаванды позволяет сгладить черты лица — и он приковывает к себе взгляды, особенно если у вас стильная стрижка под мальчика.

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Публикация от Niina Lehtolainen (@hairby_niinaannika)

Источник: ИноСМИ.RU

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