Тренды в окрашивании волос 2021: 5 модных оттенков, которые будут носить все

2021 год станет годом обновления — так почему бы вам не дебютировать в январе с новым необычным цветом волос? Журнал Health попросил ведущих стилистов рассказать, какие оттенки будут в моде в следующем году и какие укладки будут смотреться с ними наиболее выигрышно.

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Дымчатый синий



Оливер Адамс (Oliver Adams), ведущий стилист Clairol professional и Wella Colorcharm, утверждает, что в 2021 году модными станут дымчатые оттенки. "Сохранится мода на необычные, экзотические цвета волос, однако в 2021 году мода будет меняться в сторону более сероватых, дымчатых оттенков, таких как угольно-серый и синий", — сказал Адамс в интервью Health. Дымчатый синий цвет отлично смотрится на волнистой укладке, которая подчеркнет тонкие оттенки цвета, одновременно немного сглаживая его.

Металлический золотой

Мастер парикмахерского искусства Фредерик Феккай (Frédéric Fekkai) рекомендует носить в 2021 году металлический золотой цвет, особенно есть у вас кудрявые волосы. В интервью Health он сказал, что такой цвет освежит лицо и подчеркнет кудряшки. Немного блонда, немного рыжего и немного блеска — попросите вашего стилиста подобрать тот оттенок, который лучше всего подойдет к вашему тону кожи.

Пряди оттенка красного вина

Любители винно-красных оттенков, возрадуйтесь! В 2021 году в моде будет насыщенный оттенок красного вина. Адамсу очень нравятся "яркие и насыщенные красные оттенки, такие как темная вишня и мерло с переходом в бордовый". Если у вас от природы рыжий цвет волос или вы брюнетка, желающая поэкспериментировать, "темно-красные оттенки однозначно придадут вам сексуальности", как сказал Адамс.

Платиновый блонд

Феккай призывает тех, кто носит короткие волосы, в новом году поиграть с платиновым блондом. Этот классический оттенок волос никогда по-настоящему не выходит из моды, и это отличный способ скрыть седые волоски, которые вы, вероятно, не хотите видеть. Милые аксессуары, такие как заколки и ободки придадут образу дополнительную пикантность. Что касается более длинных волос, Адамс рекомендует окрашивание бейбилайтс или балаяж, чтобы ваш платиновый блонд не требовал особого ухода.

Лавандовый оттенок

Поскольку этот оттенок является еще менее естественным, нежели платиновый блонд, по мнению Феккая, он подходит самым смелым. Свежий, женственный и немного хулиганский, оттенок лаванды позволяет сгладить черты лица — и он приковывает к себе взгляды, особенно если у вас стильная стрижка под мальчика.

Источник: ИноСМИ.RU