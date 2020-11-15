"У меня мешки под глазами": коротко о том, что важно знать об этом

Из-за суф и малярных мешков под глазами лицо выглядит старым и уставшим. О том, что с этим можно сделать, рассказывает автор рубрики "Красота без жертв", практикующий в сфере красоты специалист Татьяна Даукште.

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"Подходя к рубежу в 30 лет, я стала замечать, что эта проблема не обошла и меня стороной. В этой связи я задалась вопросом, а как это можно решить. Сначала я собрала информацию из медицинских источников, а затем, найдя высококвалифицированных специалистов, записалась на процедуру.

Термины

Суфы — грыжевые образования в области скул.

Малярные мешки и грыжа нижнего века — грыжевые образования под глазами.

Диагностика

Их можно увидеть, поставив перед собой зеркало. Водите взглядом в разные стороны под разным ракурсом. Грыжи будут выезжать мешочком вперед, когда глаза направлены вверх, и заезжать назад при взгляде вниз. При обычном отеке такого не будет.

Причины

Foto: Instagram/doctorplastica

Во многом виновата хроническая отечность. Грыжи — это жировой мешочек под глазами, который должен быть у всех красивых глаз. Его удерживают мышцы, а их в свою очередь связки. Однако из-за долгих отеков жировой пакет тяжелеет, связки растягиваются, и он "съезжает" вниз и становится заметнее.

Причины отечности заключаются в плохой работе кишечника и почек, стрессе, вредных привычках, проблемах со сном, а также близорукости и слабой лимфатической системе. Также причиной может быть генетика или индивидуальные особенности анатомического строения.

Мешки под глазами, суфы и малярные мешки встречаются даже у детей. В целом это не патология, а косметический дефект.

Возможные решения

Instagram/mikrokirurgijascentrs

Косметика и патчи могут снять только отек, не более, поэтому сильно на этот арсенал не полагайтесь. Единственное, на что следует обратить внимание - это косметика с ретинолом и витамином С для активизации выработки коллагена. Но пользуйтесь такими средствами только после консультации с косметологом.

Самый быстрый, но трудный способ — блефаропластика. В ходе операции из-под кожи удаляют лишнюю жировую клетчатку, а ткани подтягивают и фиксируют. Средняя стоимость в Риге такой процедуры составляет около 1000 евро. Тонкий рубец, который останется после операции, спрятан в естественной складке века, поэтому абсолютно незаметен для окружающих. Полный результат операции можно будет оценить только через 1,5 — 2 месяца. Главное условие идеальной коррекции — правильный выбор врача.

Полностью избавиться от малярных мешков без хирургического вмешательства невозможно, но существуют способы уменьшить их проявление при помощи микротоков, мезотерапии, волюмизации (инъекций филлерами) для восстановления объемов мягких тканей, нитевого лифтинга для устранения дефектов мягких тканей, контурной пластики.

Длительность

Instagram/aestheticabeautyclinic

Все ранее упомянутые методы придают коже упругость, улучшают отток жидкости от проблемной зоны и хорошо маскируют, но не навсегда. Длительность эффекта от двух до десяти лет, а порой и дольше. Разумеется все индивидуально. Но без регулярной работы дома все вернется еще раньше.

Домашний уход

Для профилактики постоянно поддерживайте организм изнутри.

1. Нервную систему — расслабляющими процедурами (солевые ванны, самомассаж головы, здоровый сон).

2. Кишечник — правильным питанием и очищением. Постарайтесь исключить из рациона продукты, способствующие застою жидкости в тканях: острое, соленое, жареное.

3. Соединительную ткань поддерживайте регулярным приемом коллагена.

4. Возможен лимфодренажный массаж лица, но убедитесь, что вам его можно проводить. Спрашивайте у косметолога и дерматолога.

5. Не забывайте ежедневно пить достаточное количество обычной питьевой воды (30 мл на кг веса).

6. Не спите на животе, лицом в подушку. Подберите себе ортопедическую подушку.

7. Возможна лицевая гимнастика, но только после консультации со специалистом. Насмотревшись YouTube, вы можете задействовать не то, что нужно и будет только хуже.

8. Исключите скачки своего веса, иначе это может ускорить гравитационный птоз тканей.

Главное, важно понимать, что не существует волшебной таблетки. Ранее упомянутые способы звучат дорого и больно, при этом пугают своей длительностью. В то же время многие процедуры намного доступнее, чем кажется.

Когда происходят необратимые изменения в структуре кожи — простых путей практически не остается. У тех девушек и женщин, которые прошли через эти процедуры, по большому счету самые положительные отзывы.

Instagram/yelenagricuk

Недавно латвийская телеведущая Елена Грицук прошла процедуру блефаропластики, подробно рассказав о личном опыте в своем Instagram. Результат ошеломительно красивый. Такой пример вдохновляет!".