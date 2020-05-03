Ухоженность во время беременности — запреты и возможности

Безусловно, беременность меняет образ жизни и от многих ранее привычных вещей приходится отказываться. О том, как в такой ответственный жизненный период сохранить свою красоту, здоровье и хорошее настроение, рассказывает практикующий в сфере красоты специалист Татьяна Даукште: "Я во время своей беременности не игнорировала саму себя и ходила на массаж, к косметологу, делала себе маникюр и педикюр, процедуры лишь меняли свою специфику".

Массаж

Противопоказан ли массаж во время беременности? Комментирует врач, ортопед-травматолог и прикладной кинезиолог Дмитрий Гаврильков:

"Показания и противопоказания вытекают из состояния здоровья беременной женщины. К сожалению, чаще всего врачу гораздо проще запретить пациенту все на свете и снять с себя ответственность, нежели подобрать правильное лечение или терапию и взять на себя ответственность. Однако я считаю, что к любым видам процедур во время беременности надо подходить дифференцированно и индивидуально.

Безусловно, не стоит делать процедуры, которые вызывают боль. Боль, помимо психологической нагрузки, несет и выброс гормонов стресса — адреналин, кортизол и т.д., что крайне нежелательно во время беременности.

В таком случае появляется вопрос, а какой массаж уместен? Уместен массаж, который комфортен для будущей мамы, который облегчает ее состояние и не вызывает дискомфорта.

Нет единого и универсального массажа для всех, подход всегда должен быть индивидуальным".

Какие косметические средства использовать для массажа?

"Лучше всего во время массажа пользоваться маслами или кремами на натуральной основе. Однако в обязательном порядке необходимо убедиться, что у будущей мамы нет аллергии на ранее упомянутое. А то получится, что все натуральное, а у девушки, например, аллергия на цитрусовые".

Комментирует эстетист, специалист по лечебному массажу, коррекции функционального состояния позвоночника при дорсалгиях, грыжах МПД, нарушениях осанки Римма Зорина.

Какие косметические средства запрещены во время беременности и в массаже в частности?

Эфирные масла — герань, которая стимулирует выработку эстрагенов, лаванда, мята и другие. Особенно важно учитывать это в первые месяцы беременности.

Какие виды массажа полезны и что категорически недопустимо во время процедуры?

Частой проблемой беременных женщин является мышечное напряжение и отечность ног, поэтому полезен массаж спины, массаж плечевого пояса, также стоп, голеней, рук, что способствует улучшению циркуляции лимфы и крови, а это в свою очередь уменьшает отечность и снимает усталость. Также рекомендуется массаж лица и головы, который улучшает отток лимфы, уменьшает головные боли, улучшает цвет лица и расслабляет. Однако во время процедуры необходимо наблюдать за реакцией кожи, вегетативной нервной системы, давлением, за общим комфортом будущей мамы.

Беременность наносит ряд ограничений и противопоказаний, которые необходимо учитывать специалисту, так как беременная женщина очень чувствительна и ее положение требует бережности. Например, нельзя делать массаж в первый триместр беременности и на 38 неделе гестации. Нельзя стимулировать определенные точки на теле, которые могут вызвать нежелательные последствия. В любом случае перед посещением массажиста необходимо проконсультироваться у врача.

Кинезиология

Кинезиология — это наука о механике движений человека, в которой рассматриваются не только механические, но также физиологические и психологические основы движения человека.

Комментирует врач, ортопед-травматолог и прикладной кинезиолог Дмитрий Гаврильков:

"Прикладная кинезиология — лучший вариант для беременных женщин, потому что при помощи мышечного теста можно выявить дисфункции в организме и вылечить их. Также можно убрать множество рецепторных нарушений, что активизирует слабо работающие мышцы и сбалансирует их работу. Это может облегчить и улучшить процесс родов и сохранит здоровье будущей мамы.

Ко всему прочему, при помощи прикладной кинезиологии можно решить эмоциональные проблемы, а также проблемы с внутренними органами.

Но важно понимать, что многое зависит от квалификации специалиста. При грамотном подходе прикладная кинезиология во время беременности — это большое подспорье".

Косметология



Комментирует косметолог с медицинским образованием Карина Сизова.



Какие косметологические процедуры необходимо исключить на время беременности?

Необходимо исключить ультразвуковую чистку лица, дарсонваль, ионофрез, электропорацию и другие аппараты, любые инъекции и химические пилинги.

Какие косметологические процедуры можно делать во время беременности?

Определенно можно и нужно проводить базовые процедуры по уходу за лицом: легкие пилинги, массаж лица, в особенности дренирующий и наносить маски. Очень приятны альгинатные маски.

Возможен криомассаж, но только при условии, что женщина в положении действительно в порядке и чувствует себя хорошо. Криомассаж отлично снимает отеки, улучшает цвет лица, профилактически полезен при высыпаниях.

Также советуется использовать в уходе сыворотки с гиалуроновой кислотой, так как гормональный фон влияет на работу сальных желез (снижается выработка кожного сала), при котором кожа становится более сухой.

Что необходимо делать, если до беременности использовали ретинол?

Минимум за полгода до планирования беременности и до окончания лактации необходимо отказаться от использования ретинола (Retinol Palmytate, Retinol Acetate), поскольку данное средство негативно влияет на плод. Все это касается косметики с витамином А.

Что делать с пигментацией?

Бороться с пигментацией во время беременности бесполезно. Этим можно заняться только после родов.

Брови и ресницы

Моделирование формы бровей пинцетом, нитью или воском допустимы. Что касается окрашивания бровей профессиональным красителем или хной — не рискуйте. Высок риск аллергической реакции или безуспешного результата окрашивания. Если все же хочется окрасить брови — окрашивайте у мастера специальной линейкой для чувствительной кожи.

Тоже самое касается и окрашивания ресниц. Ламинирование бровей и ресниц во время беременности крайне не рекомендуется, опять таки, чтобы не провоцировать возникновение аллергии.

Уход за волосами

Комментирует опытный парикмахер, арт-директор студии красоты и профессионального магазина COLOR Wizards Анастасия Кошкина.

Можно ли окрашивать или тонировать волосы во время беременности?

Окрашивать волосы во время беременности можно! Нет научно обоснованных доказательств того, что это вредно для будущего малыша. Однако я искренне рекомендую во время беременности использовать безаммиачные красители для волос, хотя бы просто потому, что испарения аммиака токсичны и имеют очень неприятный запах.

Какие процедуры по уходу за волосами доступны будущим мамам?

Что касается процедур по уходу за волосами в домашних условиях, то в первую очередь советую обращать внимание на состав шампуня и масок для волос, и стараться выбирать косметику с менее агрессивным составом. Исключить косметику, в составе которой есть сульфаты, парабены и т.д.

Если хочется выбраться в салон и расслабиться, то существует процедура biOTHERAPY, которая включает в себя мытье волос шампунем, очищение кожи головы скрабом, массаж головы и маску для волос. Такая процедура напитает волосы, придаст им здоровый блеск и силу.

Ногти

В целом процедура маникюра и педикюра может не меняться. Допустим, классический вариант процедуры, а также аппаратный метод. Вы по прежнему можете использовать гель или гель-лак, однако внимательно, поскольку возможна непереносимость именно во время беременности.

Существует и другая проблема — гель или гель-лак может плохо держаться на ногтях в связи с гормональными изменениями в организме. Просто существует такая специфика, подтвержденная на практике и на моем личном опыте. Не всегда, не у всех, но такое возможно.

Эпиляция и депиляция

Лазерная эпиляция и фотоэпиляция под запретом как во время беременности, так и весь период лактации (кормления малыша грудью). Эпилятор также не приветствуется.

Допустимые методы удаления нежелательных волосков — шугаринг (эпиляция сахарной пастой) и ваксация (эпиляция воском). Однако есть ряд важных нюансов. Данные методы во время беременности не запрещены тем, кто и ранее был знаком с ними. К запретам на шугаринг и ваксацию относят ухудшение самочувствия и токсикоз.

Восковую эпиляцию нельзя делать беременным, если у них есть варикозное расширение вен.

И еще одно важное правило — воск не должен быть горячим. А вот беременным девушкам, решившим сделать впервые в жизни восковую эпиляцию или шугаринг, лучше от этого отказаться. Что касается крема для депиляции, то, как утверждают эксперты, это допустимо. К тому же это самый оптимальный и безболезненный вариант во время беременности.

Вывод один — важно просто быть осторожнее, потерпеть и консультироваться со специалистами. Ваш ухоженный и здоровый вид во время ожидания малыша возможен. Не все настолько сложно, как кажется, главное иметь разумный подход, тем более в такое прекрасное время. Будьте красивы и здоровы!