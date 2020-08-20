Ухоженные ногти: 5 простых шагов

Маникюр стал обязательной частью образа современной женщины. Правда, свободного времени становится все меньше, а с ним и меньше возможностей посетить проверенного мастера. В этой связи портал FurnishHome предлагает каждой девушке научиться самостоятельно проводить несложные процедуры.

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Необходимые инструменты:



Лосьон для рук или кокосовое масло

Апельсиновая палочка для кутикулы или простая деревянная обмотанная тканью

Пилочка для ногтей

Маникюрные ножницы

Пилочка для полировки

Масло для кутикулы

Инструкция

Эти все процедуры можно сделать во время просмотра любимого фильма или сериала.

1. Смягчите кожу лосьоном

Используйте большое количество лосьона для рук. Больше лучше. Оставьте на несколько минут, чтобы все смягчить. И если у вас нет кокосового масла, вы можете добавить немного оливкового масла в свой обычный лосьон. Верите или нет, частое увлажнение ногтей и окружающей кожи поможет укрепить ногти.

2. Отодвиньте кутикулу

Используйте палочку для кутикулы, чтобы мягко отодвинуть кутикулу от ногтевой пластины. Делайте это аккуратно и нежно, чтобы ничего не повредить!

3. Придайте ногтям форму

Предавайте форму ногтям с помощью пилочки. Округлая форма хорошо выглядит на коротких ногтях.

Также помните, что подпиливать ногти следует в одном направлении. Это помогает предотвратить хрупкость ногтей.

4. Отполируйте ногти

Возьмите пилочку для полировки и хорошенько отполируйте ваши ногти. Ваши гладкие и блестящие ногти будут радовать вас на протяжении многих дней.

5. Нанесите масло на кутикулу

Завершите уход нанесением масла для кутикулы и слегка помассируйте их. Носите специальные карандаши с маслом для кутикулы с собой и увлажняйте кутикулы на протяжении дня. Так ваши руки всегда будут выглядеть ухоженными и увлажненными.