После обретения Латвией независимости, в межвоенные годы в нашей стране стали проводиться первые конкурсы красоты. Их организовывали газеты, предлагая читателям голосовать за самую красивую девушку из тех, чья фотография была опубликована; выбирали королев и на сельских конкурсах. Полноценного вселатвийского конкурса красоты довоенная Латвия так и не увидела — во время диктатуры Карлиса Улманиса подобные мероприятия были признаны неподобающими.

"Выбирать королеву красоты сейчас кажется совершенно старомодным и изжившим себя занятием, в особенности — если мы вспомним, как 15-20 лет назад на сельских праздниках выбирались различные "мисс Руйиена", "мисс Прейли", "мисс Сакстагалс". Действительно ли побеждали самые красивые жительницы Руйиены, Прейли и Сакстагалса? Конечно, нет! Бытовало мнение, что в таких конкурсах участвуют только известные в определенных кругах люди, не говоря уже о том, что красоту и привлекательность невозможно измерить в сантиметрах или дюймах", — заметил в 1954 году, уже находясь в эмиграции, писатель Аншлавс Эглитис.

Один из первых вселатвийских конкурсов красоты провела в 1927 году газета "Pēdējā Brīdī". Газета предлагала женщинам, желающим поучаствовать в конкурсе, прислать свои фотографии; а для того, чтобы проголосовать, читатели должны были вырезать и отправить в редакцию фотографии участниц. Фотографии оценивали художники Александра Бельцова, Лудольф Либертс, Никлавс Струнке, Сигизмунд Видберг и Сергей Цивинский.