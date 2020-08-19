ВИДЕО. Лайфхак, как уложить волосы с помощью носков
Foto: Screenshot/youtube_Carrie Ann

Стюардесса и блогерша Кэрри Энн (Carrie Ann) показала подписчикам способ уложить волосы с помощью подручных средств, чтобы сэкономить время перед вылетом.

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Результатом девушка поделилась на своем YouTube-канале. На видео бортпроводница рассказывает о рабочей поездке в Нэшвилл, штат Теннеси, и сборах на ранний рейс. Перед тем как заснуть, Энн показала, как она делает прическу, используя две заколки и длинные носки.

Сперва девушка закрепила один из носков аксессуаром для волос, а затем начала заплетать пряди в косичку вокруг него. То же самое стюардесса проделала со вторым носком с другой стороны головы и, завязав каждую из косичек резинкой, отправилась спать.

Наутро Энн продемонстрировала получившиеся локоны и заверила, что этот метод всегда помогает ей сэкономить потраченное на сборы время. Кроме того, по ее словам, такая укладка не портит волосы.

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DELFI Woman

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DELFI Woman
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