Влада Сулейманова: "В наше время можно сделать многое, чтобы потом наслаждаться жизнью практически бесплатно"

Сегодня героиня рубрики Татьяны Даукште "Красота наизнанку" — специалист в области красоты, мастер перманентного макияжа и по совместительству автор популярного блога в Instagram Влада Сулейманова. Она закончила годовой курс в сфере превентивной медицины и немедикаментозного оздоровления, открыла собственную студию, победила на чемпионате Европы Kolibri Europe в номинации Powder Brows и запустила свой благотворительный проект, направленный на помощь людям, которые лишились бровей, ресниц и контура губ вследствие онкологии или алопеции.

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— Вы работаете в индустрии красоты уже давно и основательно. Почему в свое время была выбрана именно сфера красоты?



Хороший вопрос, мне довольно часто его задают. Первым местом, куда я поступила после окончания школы, был наш Латвийский университет, направление — английская филология. За неполный год учебы там я поняла, что это совсем не то, чем хотелось бы заниматься по жизни. Взяла перерыв и начала активно посещать различные курсы, в том числе по фотографии, макияжу, маникюру/педикюру, по оформлению бровей.

Когда начался новый учебный год, я уже знала, куда хочу, и поступила в косметологический колледж. Учеба длилась 3 года, параллельно с основными занятиями я посещала дополнительные курсы, в то время как раз открыла для себя сферу перманентного макияжа и постепенно начала подрабатывать после лекций.

Кстати, моя мама тоже косметолог и с этой сферой я знакома с самого детства.

— А кем вы мечтали стать в детстве?

Мечтала работать в зоопарке. И даже был период, когда мечта стала явью. А потом долгие годы хотела стать журналистом, работающим в горячих точках.

— Вас смело можно назвать beauty-экспертом, потому что за спиной хороший background. В чем, по вашему личному мнению, заключается экспертность специалиста?



Я думаю, что в бесконечной жажде к знаниям, гибком уме, способном признавать свои ошибки и подстраиваться под новые реалии индустрии, желании делиться знаниями и опытом с окружающими.



Перманент VS восстановление бровей



— Какие плюсы у перманентного макияжа?

Современные техники перманентного макияжа деликатно подчеркивают природную красоту лица, не перегружая и не делая образ вульгарным. Я работаю именно в таком направлении. "Макияж без макияжа" — назовем это так.

— Топ-3 грубых ошибок мастера перманентного макияжа в работе?

Пренебрежение правилами гигиены, слишком глубокое и плотное введение пигмента в кожу, нежелание отказываться от устаревших техник и технологий.

— Знаю, что предлагаете клиентам процедуру восстановления бровей. В чем заключается помощь и как быстро ожидать результата?

Восстановления бровей — это курс процедур, направленный на регенерацию волосяных луковиц и укрепление имеющихся волосков. Это комплексный подход к решению проблемы: коррекция, покраска и домашний уход, который включает в себя массаж с использованием масла для бровей и полный отказ от самостоятельного удаления волосков пинцетом (хотя бы на время). У некоторых клиенток результат виден уже через несколько недель, а некоторым, к сожалению, приходится смириться с тем, что волоски уже не отрастут в прежнем объеме. Я рекомендую посещать бровиста в среднем раз в месяц. В более частых процедурах обычно нет необходимости.

Восстановление бровей подойдет тем, кто не хочет делать перманентный макияж, но хотел бы улучшить состояние и внешний вид своих бровей. Анатомически правильно оформленные брови — это то, на чем зачастую строится удачный внешний образ.

— Вы один из немногих мастеров перманентного макияжа в Риге, кто бесплатно делает перманент людям, страдающим алопецией. Почему это важно для вас?

Я предлагаю бесплатные процедуры не только тем, кто страдает алопецией, но онкобольным, потерявшим волосы из-за последствий химиотерапии, а также тем, кто имеет врожденный дефект — заячью губу. Если кто-то из читателей столкнулся с какой-либо из этих проблем, то можно смело обращаться ко мне за консультацией.

Благотворительность — это важный аспект моей жизни и один из путей самореализации. Я просто не могла не сделать ее частью своего рабочего процесса. Эмоции, которые я получаю в процессе работы с клиентами из проекта — бесценны.

Про удаление татуировок и перманентного макияжа



— Как проходит процедура удаления татуировок и перманентного макияжа?

Сразу скажу, что процедура не из приятных. Проверено на себе. Но терпеть можно, особенно если учесть, что в среднем процедура по удалению, например, перманента в зоне бровей занимает 1-2 минуты. Обычно требуется 3-7 процедур, но бывают случаи, когда пигмент уже после первой процедуры значительно светлеет и можно делать перекрытие. А бывает, что удаление занимает год.

Набор противопоказаний довольно стандартный: беременность, период лактации, онкология, эпилепсия, свежие травмы кожи в зоне удаления, кожные заболевания в активной фазе и др.

— Влада, а в каком случае клиенту действительно стоит идти на удаление перманента или татуировки?

Я, например, редко берусь за перекрытие уже имеющегося перманентного макияжа. Зачастую такое наслоение пигмента может только ухудшить ситуацию и превратить брови в разноцветный пирог. С татуировками ситуация схожая, так как часто мастера татуировки говорят, что не смогут сделать новый рисунок поверх старого и рекомендуют хотя бы осветлить его.

— Возможна ли ситуация, когда удаление пигмента на 100% невозможно?

Да, причем часто. Результат зависит от техники введения пигмента, самого пигмента, "возраста" татуировки и других факторов. Например, удалить "вбитую" глубоко в кожу татуировку — задача сложная, а зачастую и невыполнимая. Глубокое введение пигмента часто идет в комплекте с рубцами, что мешает удалению пигмента. В таком случае клиенту могут понадобиться дополнительные процедуры по устранению рубца (микротоки, гиалуронидаза), но это уже совсем другая история.

Знать тип и состояние своей кожи — это основа основ



— У вас недавно вышел успешный гайд по уходу за кожей лица HOW TO SKIN, который включает в себя базовые знания и лайфхаки с конкретными примерами косметики. Что вдохновило на его создание?

На создание гайда меня вдохновили читательницы моего блога в Instagram. Ежедневно я получаю вопросы об уходе за кожей, поэтому вижу, что запрос на подобные информационные продукты есть. Решила попробовать и попала в точку!

— Очень многие девушки не могут разобраться в уходе за собой. Причины в неправильном определении типа кожи, незнании состава косметики. С чего начать, чтобы разобраться?

Приобрести мой гайд, конечно же! (улыбается) А если серьезно, то я бы начала с похода к косметологу. Знать тип и состояние своей кожи — это основа основ.

Уход за жирной, сухой, комбинированной и нормальной кожей имеет значительные различия. И иногда недостаток знаний в данном вопросе может навредить, усугубив проблемы с кожей.

— Ваш профиль в Instagram и Telegram-канал довольно популярные и успешные среди женщин и девушек. В них и советы по уходу за кожей, и лайфхаки по стилю в одежде, и полезности для дома. В каких темах ваши подписчики заинтересованы больше всего?



Основной упор я делаю на темы beauty, lifestyle и travel. Во время пандемии контента о путешествиях стало меньше, но он все равно есть. Сейчас вижу от подписчиков запрос и на более личные сферы моей жизни. Например, многие просят подробнее освещать тему беременности и отношений, но я пока не готова к этому.



Анализируя отношения с клиентами можно узнать много нового о себе



— Первый клиент, первые деньги. На что потратили первый заработок?

Работать я начала довольно рано — в 11 лет уже подрабатывала летом в зоопарке и первую зарплату потратила на подарки близким. Первый заработок непосредственно в сфере красоты потратила на рабочие материалы, если не ошибаюсь. Сейчас уже больше трачу на себя, досуг, дом и путешествия.

— Полная запись — это признак успеха? Без чего успех в сфере красоты невозможен?

Скорее да, чем нет. Востребованность мастера — это один из признаков его успеха, на мой взгляд. Уверенность в себе, открытость и отсутствие снобизма — качества, которые притягивают клиентов. Также важна непрерывная работа над созданием личного бренда.

— Не ошибается тот, кто ничего не делает. Вспомните свой самый курьезный случай в профессиональной деятельности и как вы его решили?

Ой, таких было много, если честно. Помню, что первый год работы в сфере красоты прошел в слезах и бесконечном стрессе. Работа с людьми — это всегда сложно. Сейчас уже нарастила броню и научилась оставлять рабочие переживания на работе, но это пришло не сразу.

Помню личные промахи и скандальных клиенток, от которых тряслись колени и ручьем лились слезы. Но я всегда стараюсь решить конфликт мирно и дипломатично, никогда не игнорирую клиента и иду на встречу по мере возможности. Начинающим мастерам советую не пренебрегать психотерапией и рефлексией. Порой, анализируя отношения с клиентами, можно узнать много нового о себе.

— Как относитесь к конкуренции и зависти в профессиональной среде?

Не знаю, как у других мастеров, но мне очень нравится профессиональная атмосфера в Риге. Для меня другие мастера перманентного макияжа не конкуренты, а коллеги. Со многими мы дружим и ходим в гости, общаемся вне работы и обращаемся друг к другу за советами. Здоровая конкуренция, конечно, присутствует, но она наоборот придает желание развиваться и достигать новых высот. Зависть к успеху других я не испытываю.

— Есть ли у вас ритуалы для хорошего настроения?

Да, конечно! Рисование, чтение, спорт, утренняя прогулка с собакой, уход за собой. Люблю иногда сбежать на пару дней из страны/города/квартиры, чтобы перезарядиться и наполниться энергией.



— Что для 100% must have в вашей личной косметичке?

Умывалка, увлажняющий крем и солнцезащитное средство. Это точно те продукты, без которых моя кожа быстро начнет передавать мне приветы в виде высыпаний и шелушений.

— Кто из мировых специалистов в индустрии красоты вас вдохновляет?

Меня очень вдохновляет моя мама. Она мой вечный советник и помощник во всех профессиональных вопросах. На YouTube смотрю каналы дерматолога Амины Пирмановой, дерматолога-косметолога Игоря Патрина и гинеколога-эндокринолога Натальи Силиной. Люблю качественный контент, основанный на научном подходе.

— Вы согласны с утверждением, что красота требует жертв?

Не совсем. Многие классные процедуры, к сожалению, довольно болезненны. Например, лазерная эпиляция и инъекции. Но делать ли ту или иную процедуру — решать только вам. Я рекомендую опираться на себя и свои пожелания, а не на навязанные обществом стереотипы о красоте. Именно поэтому мне так близко движение бодипозитива, которое позволяет нам выглядеть так, как хочется, а не как этого хотят другие.

Что касается финансовых вложений, то тут опять все индивидуально. Да, регулярное посещение клиник и салонов красоты — это дорого. Но мы живем в то время, когда можно подобрать себе отличный бюджетный уход, пересмотреть питание, вредные привычки и начать наслаждаться жизнью практически бесплатно.

— Деньги или значимость?

Я люблю деньги. Люблю и умею их зарабатывать. Деньги дают доступ ко многим возможностям, свободу и придают миру реальность. Но иметь просто много денег мне бы не хотелось. Для меня важен процесс и ощущение того, что я всего могу добиться сама, проявив упорство и трудолюбие.

— Top-3 must have — что точно должно быть у каждой из нас из косметики?

Три самых важных этапа в уходе за кожей:

очищение,

тонизирование,

увлажнение.



Из этого следует, что:

1) средство для умывания с щадящим составом;

2) тоник, восстанавливающий pH баланс кожи (без простых спиртов в составе);

3) увлажняющий крем, регенерирующий липидный барьер.

Все! Без всего остального можно спокойно обойтись.



— Вы ожидаете малыша, с чем я от души поздравляю! Помню, когда я была беременна, то изменился внутренний мир, проснулась доброта, нежность и захотелось обнять мир… Есть какой либо инсайт, который пришел к вам в ожидании, которым можете поделиться? Какие у вас планы на будущее?

Большое спасибо! Я вот как-то наоборот больше сосредоточена на себе и своем комфорте сейчас. Если раньше я была ориентирована на окружающий мир и бесконечное движение, то в настоящий момент мне как-то легче говорить слово "нет", я больше прислушиваюсь к собственным ощущениям, изучаю и принимаю себя.

Думаю, это отличный период, чтобы позаботиться о своем ментальном здоровье, разгрузить себя и заняться любимыми делами, на которые раньше было сложно найти время. Если кратко, то я просто наслаждаюсь нынешним состоянием.

Загадывать на будущее не люблю. Знаю, что буду хорошей мамой и это главное. Бросать карьеру и блог не собираюсь, планирую совмещать все аспекты и делегировать обязанности, заручившись поддержкой любимого человека.

— Немного пофилософствуем. Что вы знаете "сейчас", чего не знали "тогда"? Если была бы возможность встретить саму себя 5 лет назад, что бы вы себе сказали?

Я бы точно посоветовала себе относиться ко всему чуть более просто. Не накручивать себя лишний раз и не придавать событиям излишнюю драматичность. И самое главное — продолжать делать то, что любишь!

Послесловие



Я благодарю Владу за интервью и желаю успехов в профессиональной деятельности. Благодарю за возможность, которую она предоставляет тем, кто нуждается в помощи. Желаю нескончаемого вдохновения и счастливого материнства, полного любви и радости!

