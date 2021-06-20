Владимир Гимбург: "Мой массаж — это симфонический двухчасовой концерт для одного посетителя"

В прошлом Владимир Гимбург профессиональный спортсмен, сейчас — сертифицированный SPA-специалист с международным дипломом ITEC, основатель и владелец студии массажа GURU DAS SPA в Риге. Зачем нужно делать массаж? Как часто? Стоит ли терпеть, если это больно? Об этом и о много другом Владимира расспросила автор рубрики "Красота наизнанку" Татьяна Даукште.

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— Продолжите мысль, пожалуйста. Массаж — это…



Смотря для кого. Для меня массаж — это жизнь, медитация, смысл существования, можно продолжать долго.

Массаж — это симфония, мелодия души, то, чем я живу. Поскольку я занимаюсь духовными практиками, можно определить, что массаж — это часть моей духовной жизни и назвать массаж йогой. Просто те, кто не знает истинное предназначение йоги, могут не понять такое мое пояснение, но приблизиться к пониманию и попытаться разобраться — как так массаж может быть для специалиста йогой и тем самым продвинуться в своем духовном развитии. Многие думают, что йога это гимнастика, которой занимаются в спортивном зале. Но йога очень глубокая и возвышенная наука. Массаж для меня часть моей духовной практики и моя миссия, поскольку я представитель ведической культуры.

— Звучит интригующе как минимум. Смотрите, видов и техник массажа великое множество. Вы свою технику позиционируете как уникальную. Как вы создавали ее? Я не прошу раскрывать все карты, просто интересно, как вы пришли именно к такой концепции.

В создании авторского продукта значение имеет больше мой опыт как специалиста, который преобразовался в нечто то, что мы имеем сейчас. Это симбиоз различных техник, компиляция различных методик, которые мной пройдены и совмещены в одну процедуру. Это такая симфония, написанная вручную под музыкальную композицию, которая подбиралась годами.

Техника тоже вырисовывалась годами. Приемы сглаживались, какие-то подгонялись под мои руки. База — это испанский хиромассаж. Я учился у учеников Энрике Кастеллс Гарсия. Они все учились одной технике у одного преподавателя, но у каждого из них свое исполнение. И я, как заинтересованный специалист, обучился у каждого из них и продолжаю.



Несмотря на то, что у меня уже есть готовый продукт, готовится франшиза и лицензия на преподавание, я все равно хочу учиться дальше, шлифовать и совершенствовать эту технику.

— В чем разница между терапевтическим SPA массажем и массажем у медика?

SPA массаж — это уходовая процедура, которая является профилактической мерой от заболеваний. Массаж у медика — это лечебная процедура, которая направлена на лечение той или иной проблемы со здоровьем, когда проблема уже есть. Для того, чтобы не было нужды лечиться, необходимо заниматься профилактикой. Я сравниваю это с зубной чисткой и стоматологией.

— Делать полный массаж тела или определенной части тела?

Я очень много лет делал полный массаж тела, воспринимая раздельные массажи не до конца физиологичными. Тело — это целостная структура и лимфатическая жидкость у нас движется по всему телу, поэтому даже если я буду делать вам правильно массаж спины, решая какую-то проблему… Я не говорю, что массаж спины в отдельности это плохо. Но если я буду делать только массаж спины, не смогу учесть ту лимфатическую жидкость и кровь, которую я, делая массаж спины, сбрасываю вниз в брюшную полость, не прокачивая ее дальше, не дренируя. Оставляя ее там, грубо говоря, на самотек. В своем полном массаже тела я обязательно делаю и массаж живота, поскольку это обусловлено физиологически — там находится половина всей лимфатической жидкости нашего тела. Поэтому сейчас, делая в отдельности массаж тех или иных частей тела, я также делаю массаж живота. Отдельные процедуры я все равно связываю с общей физиологией.

— Вас можно назвать успешным специалистом, потому что ваши услуги пользуются спросом и отзывы клиентов самые теплые. Как вы сами думаете, в чем заключается ваш успех?

Это огромная трудоспособность и вера. В первую очередь огромная вера. Опять таки каждый специалист видит свою успешность по-своему. Кто-то считает, что он величайший гений, кто-то, что трудяга. Я считаю, что я человек верующий и это видно в названии моей практики, поскольку я являюсь учеником величайшего Гуру, но не являюсь Гуру сам. Многие из названия думают так, называя меня Гуру. Das на санскрите означает слуга. Я слуга величайшего Гуру, духовного учителя и инструмент в руках Всевышнего. Люди, которые не верят, могут, конечно, посмеяться или отнестись скептически, но я остаюсь при своем, у нас у всех свое мнение. Второе — это огромный труд и самосовершенствование. Ничего не делая ничего и не получится. Если мы хотим чего-то добиться, мы должны трудиться.

— Вы сейчас сказали про название своей практики. Оно необычное. Объясните, что оно означает еще раз.

Guru — гуру. Хотя это слово имеет множество значений на санскрите. Также оно означает духовного учителя, личность которая перегружена духовными знаниями и должна передать их последователям. Слава Богу я нашел своего духовного учителя, к сожалению, не лично, но через его писания. Читал на санскрите и бенгале, изучив иероглифы в свое время. Das — cлуга, но не в значении раба, а слуга, который из любви к духовному учителю выполняет свою миссию. Spa — понятно, так как я SPA-специалист.

— Хорошо, получается, что успешность мастера измеряется в трудолюбии. Если подойти к вопросу более материально, то эта успешность может измеряться в полной записи или каких-то других факторах?

Каждый мастер измеряет это в своих единицах. Полная запись возможна, но в данной экономической ситуации она затруднена. Мои услуги, к примеру, не являются самыми дорогими, но и не являются дешевыми. И поскольку в нашей стране треть населения покинула страну в поисках лучшей жизни, и оставшиеся люди, любители массажа, в своем положении не всегда могут себе это позволить… Надеяться на запись на месяца и годы вперед глупо.

Мастеров в Латвии много и каждый из них в своем роде уникален, востребован и у каждого из них свой успех. Поэтому для каждого из нас должен быть свой уровень успешности, который удовлетворяет мастера. Если мастер находится на определенном уровне и запись его не устраивает, то ему придется или понижать собственную планку, тем самым спускаться на уровень ниже, либо уходить из профессии, поскольку та планка, которую он себе поднял, не соответствует действительности, либо совершенствоваться. Вопрос в способности быть удовлетворенным той успешностью, которая ему преподнесена судьбой или трудолюбием, или теми или иными факторами. У меня нет полной записи на месяца вперед, но она достаточно плотная и меня это вполне устраивает.

Мы можем думать, что мастер успешен, но он может быть не удовлетворен положением вещей. То есть успешность мастера вещь очень относительная.

Если спросить меня, считаю ли я себя успешным мастером, то я даже не мог предполагать, что все будет происходить так, как происходит, но если немножко поюморить в этом отношении, то, приняв во внимание, что мой массаж как симфонический двухчасовой концерт для определенной аудитории в лице одного посетителя, то массаж это как некое представление, созданное мной. Для тела, души, сознания слушателя.

К слову, я не очень приветствую, когда у меня на процедуре спят, все для того, чтобы то, что я отдаю, принималось. Когда человек спит, принимает только тело. А хотелось бы, чтобы мой массаж принимался целостно.

Так вот, если шутить дальше, то отдавая по четыре двухчасовых концерта в день, почему я не известен как Майкл Джексон в этом мире? (смеется) Конечно, по сути тут нет речи о какой-то популярности, ты просто делаешь то, что ты делаешь, люди о тебе знают и ты востребован, когда человеку необходима помощь.

— Каким точно не должен быть SPA-терапевт, специалист, массажист?

Тут можно провести параллель с диетологом. Если он будет полным, то я задамся вопросом — как так может быть? То же самое с массажистом и SPA-терапевтом. Кто-то может выпивать, но в моем понимании, тот, кто советует не употреблять алкоголь, и сам не должен употреблять. К слову, я своим клиентам искренне советую после массажа воздержаться в течение нескольких дней от употребления алкоголя и любой другой интоксикации, так как во время процедуры происходит детокс.

Индустрия SPA произносится еще и со словом wellness, что означает здоровый образ жизни. Представитель этой культуры должен соответствовать. Он не должен курить, пить, должен быть внутри чистым, не должен быть гневным и переполненным негативом. Он должен быть светлым человеком и заниматься самосовершенствованием, делая себя соответствующим тому положению, которое он занимает.

Я лично стараюсь соответствовать тому, кем я являюсь. Большинство, к сожалению не соответствует. Много лжи, много зависти, много всего того, чего в нашей индустрии быть не должно, в специалисте, который работает с телом, сознанием и разумом клиента, который приходит к нам за умиротворением.



— Массаж необходимо делать систематично или нет в этом необходимости?

У меня есть одна клиентка, которая говорит мне: "Владимир, я у вас постоянный клиент и хожу к вам с завидным постоянством раз в год". Я ее благодарю и говорю спасибо, что этот раз в год она приходит именно ко мне. Дело в том, что она весь год копит на мой массаж. Она достаточно небогатая пожилая дама, которая не может себе позволить прийти на массаж чаще. Это и трагедия нашего государства, но и мое счастье как специалиста, что есть такой человек, который выбирает меня и предан в своем постоянстве.

Конечно, это ужасно иметь возможность ходить на массаж лишь раз в год. Я постоянно провожу параллель с чисткой зубов. Мы же чистим зубы каждый день… Если бы мы зубы чистили курсом, это было бы нормально?

Я никому никогда не назначаю курсы массажа, но даю понимание, насколько массаж важен и необходим как компенсация нагрузки для наших мышц и различным внутренним системам. Так вот про зубы. Мы же каждый день стараемся за ними тщательно ухаживать, а про мышцы забываем и не ухаживаем. Вспоминаем об этом только после того, как наступит боль. Так вот, массаж нам нужен для того, чтобы не обращаться к врачам, чтобы была профилактика заболеваний, соответственно, массаж должен быть в нашей жизни постоянно.

— Когда у человека нет возможности ходить на массаж регулярно, он может заниматься самомассажем. Как вы к этому относитесь, можно ли это делать правильно?

Конечно и я это приветствую. Всем своим посетителям, кто занимается спортом или ведет активный образ жизни, я советую и рассказываю, как делать массаж после такой нагрузки, если нет возможности попасть ко мне. Также важно помнить о том, что необходимо употреблять достаточное количество жидкости. Мышцам нужно растирание, растяжение и питание, тогда они будут здоровыми и не будут доставлять дискомфорт. Перед нагрузкой обязательно должна быть разминка. Можно спросить у своего специалиста, как лучше делать тот или иной самомассаж.

— А массажем можно навредить?

Можно навредить, если не знаем, как его делать. Если мы гладим, это одно. Это приятно. Но если мы делаем интенсивные манипуляции, то важно понимать, что мы можем или навредить, или вылечить. Стоит пройти обучение, как лучше делать интенсивный массаж направленный на лечение или профилактику. Но есть такие зоны, которые мы сами себе не сделаем.

— У вас действительно трудная работа. Постоянно на ногах, интенсивность, энергия. Как вы восстанавливаетесь и ходите ли сами на массаж?

Моя миссия в том, чтобы отдавать, а не принимать. Если я буду питаться энергией людей, то они будут уходить с моего массажа уставшими. Я отдаю ту энергию, к которой я подключен посредством связи с моим духовным учителем. Эта энергия не заканчивается никогда. Поэтому я не перегружаюсь энергетически. Когда я занимался спортом профессионально, я отдавался ему максимально, чтобы получить от этого удовольствие и результат. Я даже терял слух… Но я был счастлив. Любой профессионал, работающий на износ, немного фанатик. Также с массажем. Естественно, что нужно восстанавливаться физически. Это хороший сон и питание.

— Деньги или значимость?

Давайте будем откровенными. Если человек говорит, что деньги для него ничего не значат, то по определению он врет. Все мы ходим на работу, чтобы зарабатывать и как-то существовать. Было бы глупо говорить, что я иду на работу только для того, чтобы помогать людям. Тогда вопрос — не бери у людей деньги и просто помогай. Деньги важны, это факт. Поскольку я индивидуальный предприниматель, кроме меня о деньгах никто не подумает. А если о них никто не подумает, то практика закроется и у людей не будет возможности прийти на уникальную процедуру.

Что касается моей уникальности, когда мне говорят, что я лучший, я иронизирую, так как другого о себе мнения. Мне есть к чему стремиться. Деньги важны как энергия, чтобы существовать в этом мире, но в моем случае я не думаю об их количестве. Деньги важны, но это второстепенно.

Что касается значимости, то мой массаж это способ привлечь не только человека для успокоения и профилактики заболеваний, а душу, чтобы она получила нечто большее, чем массаж. Шанс в духовном развитии. Человек приходит ко мне на процедуру и видит изображение моего Гуру вместо SPA картинок, стандарта SPA интерьера. Я буду рад, если хоть один человек спросит у меня, а что это за изображение и что оно значит. Задав этот вопрос, многие начинают разбираться, что такое медитация, йога, кто такой Гуру, как не обмануться множеством Гуру. Для меня важно, чтобы моя практика GURU DAS SPA соответствовала названию. Это не игра слов.

— Вы отметили, что SPA-процедура является уходовой. Знаю, что есть специалисты, которые предоставляют процедуру, например, антицеллюлитного массажа и чаще всего для девушек это является болезненной экзекуцией.

Если говорить о боли в массаже, то профилактический массаж является безболезненной процедурой. Полезной и приятной. Вне зависимости от техники он должен быть безболезненным. Да, у нас у всех свой болевой порог и да, мы можем на массаже подвести к этому порогу, но не переступить его. Многие думают, что чем больнее, тем лучше, но это не так. Боль в любом массаже должна быть регулируемой.



Если говорить про антицеллюлитный массаж, то он вообще должен являться безболезненной процедурой. Ткани, кожу и мышцы нужно подготавливать, тогда будет и эффект, и не будет боли. К сожалению, многие мастера об этом не знают. Многие также не знают, что методики антицеллюлитного массажа должны быть основаны на фазах менструального цикла женщины. К примеру, женский организм находится во второй фазе, а мы будем делать интенсивные манипуляции липолитического характера, то какого результата добьемся, если будем лупить женское тело по отечным тканям? Как минимум будет еще больше отечности. Нужны дренажные техники. Мастерам нужно учиться как действительно правильно применять ту или иную методику.

— Спасибо! Многие девушки этого не понимают. И я когда-то не знала. Вроде ты пошел за красивым телом на процедуру, а вернулся с еще большими отеками и синяками. Что бы вы могли посоветовать человеку, который прочтет интервью и захочет быть SPA-специалистом?

Нужно пройти обучение. На данный момент выпускается огромное количество специалистов с таким же дипломом, как у меня, но проблема заключается в том, что они не находят себя в профессии, разочаровываются. Это, разумеется, говорит о том, что не каждый может встать на такой путь самореализации и находиться на том уровне, чтобы соответствовать, я считаю высокому званию SPA-терапевта. Это огромная ответственность и труд. И чтобы соответствовать своему диплому, надо постоянно обучаться, чтобы реализоваться. Это непростая задача. Многие сходят с пути, к сожалению.

Я в данный момент разработал программу обучения. Она составляет 159 академических часов обучения. Скоро она будет доступна.

— У меня последний вопрос. Что вы знаете "сейчас", чего не знали "тогда"? Если бы была возможность встретить себя в юности, что бы вы себе сказали?

Учи английский (смеется). Среди посетителей очень много иностранцев и я перед ними извиняюсь за недостаточные знания английского языка. Много пытался учить, но не всегда есть время.

Послесловие



Благодарю Владимира за интервью и интересные мысли! Выбирайте своего специалиста по душе и с разумом.