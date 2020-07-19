Врач-ортодонт Марис Гржибовскис: "Не все проблемы с зубами можно решить с помощью пломб и коронок"

Герой рубрики DELFI Woman Татьяны Даукште "Красота наизнанку" Марис Гржибовскис — сертифицированный врач-ортодонт, доктор медицинских наук, представитель школы нейродонтии. Он закончил университет им. П. Страдиня и Эдинбургский королевский колледж. Амбициозен, улыбчив и полон самоотдачи в работе с пациентами. Уверен, что наша красивая улыбка и ровные зубы его прямая обязанность. Марис открыл свою клинику, которая является ведущей в Латвии в области ортодонтии и лечении проблем дисфункции челюстных суставов.

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Хочется получить ответы на вопросы, которые чаще всего рождаются в связи с кривыми зубами и проблемами прикуса. Поговорим и о чем-то большем, чем просто о зубах. Поскольку я знакома с доктором лично и давно, то разговор пройдет на "ты".

— Марис, знаю, что когда-то ты хотел стать юристом, но в итоге выбрал стоматологию.

После окончания школы я много чем занимался и много кем поработал, но я всегда чувствовал, что медицина мое призвание. Когда спохватился, понял, что если начну учебу на врача в общей медицине, это займет довольно таки много времени, как минимум вместе с резидентурой лет десять. Поэтому мой выбор пал на стоматологию, поскольку после окончания стоматологического факультета, после 5 лет обучения, ты получал сертификат о том, что можешь самостоятельно работать. Все дальнейшие места обучения, связанные с резидентурой и докторантурой, шли уже попутно. После того, как получил сертификат стоматолога, сразу начал практиковать и соответственно мог себя полностью содержать.

— А кем ты мечтал стать в детстве?

Мечтал стать пилотом гражданской авиации. Если была бы возможность выбора учебы сейчас, возможно выбрал бы это направление, но когда я заканчивал среднюю школу, то такой возможности не было из-за недоступности учебного заведения. Они были реорганизованы, закрыты. Возможно, это так и останется мечтой. Однако не покидает надежда, что однажды выучусь пилотированию для хобби.

— Хочешь ли ты преподавать?

Я уже преподаю. Являюсь официальным спикером Invisiline, это передовая компания, которая специализируется на ортодонтии и лечении элайнерами с корректирующими капами. Преподаю своим коллегам, докторам, как работать с системой Invisiline.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Concordia Dentistry Tashkent (@concordiadentistry) 18 Сен 2019 в 3:10 PDT

Методы исправления прикуса

— Расскажи, пожалуйста, какие проблемы решает ортодонтия?

Ортодонтия занимается исправлением аномалий прикуса. Кривые зубы, глубокий и перекрестный прикус и многое другое. Не все проблемы с зубами можно решить при помощи пломб и коронок, поэтому иногда совершенно необходима помощь ортодонта. Мое субъективное мнение, что ортодонтия является одним из ключевых направлений стоматологии, так как помогает достигать лучших эстетических и функциональных результатов.

— Знаю, что на данный момент существуют разные методы лечения в ортодонтии — брекеты и так далее. Можешь рассказать, какой есть выбор и какие преимущества?

Да, в наше время существует много методов лечения в ортодонтии и в основном они делятся на две составляющие. Одна из них — это так называемые фиксированные системы и другая — съемные системы.

Фиксированные системы включают в себя систему брекетов. Брекеты могут быть лингвальными и вестибулярными. Лингвальные находятся на внутренней стороне зубов. Они менее заметные окружающим. Вестибулярные брекеты мы видим с внешней стороны на передней части зубов. Нет разницы, с какой стороны зубов находятся брекеты, в любом случае это эффективно.

Второй метод это съемные системы — корректирующие каппы или элайнеры. Плюс элайнера в том, что его можно снять на время приема пищи и чистки зубов, в отличие от фиксированных систем. Здесь самое главное отличие — качество жизни во время ортодонтического лечения. И могу сказать с точки зрения своего опыта, что съемные системы действительно приятнее и проще, в том числе с гигиенической точки зрения.

Элайнеры обладают эстетическим преимуществом для тех, кто не хочет носить брекеты. Сейчас все развито настолько, что элайнеры допустимы и для детей в сменном прикусе, что раньше для элайнеров считалось контриндикацией.

Единственное, что элайнеры требуют дисциплины, поскольку их нужно не забывать использовать систематично. У брекетов есть еще один минус, помимо эстетической стороны, это гигиена. Необходимо дополнительное время для очищения, аксессуары — специальные щеточки и ниточки, и диета. Не рекомендуется есть ничего твердого.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Concordia Dentistry Tashkent (@concordiadentistry) 5 Мар 2020 в 5:46 PST

— Как долго в среднем занимает курс лечения в ортодонтии?

В среднем курс ортодонтии, конечно, в зависимости от случая, может занимать порядка от 6 месяцев до 3-4 лет. Легкий случай, когда нужно исправить какую-то скученность, занимает меньше времени — от 6 месяцев до 1 года. Когда необходимы большие перемещения зубов или коррекция отношения верхней челюсти к нижней, это занимает больше времени. Но опять таки все индивидуально. Нельзя обобщать, исходя из опыта и мнения знакомых, друзей. Точный прогноз можно узнать только, когда пациент приходит на консультацию.

— Может ли измениться прикус или сместиться зуб после того, как брекеты сняты?

Да, может. В основном после окончания лечения стабилизация происходит в течение года. Это связано с тем, что ткани и связки, которые находятся вокруг зубов, также десна, кость перестраиваются в течение 8-12 месяцев после того, как лечение окончено. Поэтому в этот момент, особенно в первый год после окончания лечения, необходимо, чтобы пациент выполнял все необходимые предписания ортодонта, а именно, как надо носить так называемые ретенционные капы, которые удерживают зубы в том положении, в котором они находятся по окончании лечения. Есть также метод фиксированного ретейнера — дуга, которая крепится с внутренней стороны зубов.

— Есть люди, которым необходимы брекеты, однако они стесняются их носить. Что можешь посоветовать или может подбодрить?

Конечно, особенно трудно смириться с брекетами взрослым людям, потому что существует стереотип, что их носят только подростки и дети. Надо учитывать все социальные факторы, безусловно, когда человек работает, коммуницирует и что-то видно на зубах. Однако важно понимать, что очень важно исправлять неправильный прикус.

Для таких случаев, когда человек стесняется, есть разработанные системы, о которых я рассказал ранее — элайнеры, которые сделаны из прозрачной пластмассы и в принципе не видны, если человек сам специально никому не показывает (улыбается).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Concordia Dentistry Tashkent (@concordiadentistry) 18 Фев 2020 в 4:50 PST

Образование — залог успеха любого врача

— Несколько лет назад ты открыл свою стоматологическую клинику. Сложно ли быть руководителем и практикующим специалистом одновременно?

Выполнять несколько задач одновременно непросто, так как это занимает время. Когда все находится на начальной стадии, любой доктор старается все делать самостоятельно, но в один момент, когда твои амбиции растут и если ты являешься хорошим специалистом, растет необходимость в команде, которая будет заниматься всеми административными делами и так далее.

Если доктор все продолжает делать сам, это отражается на его времени и качестве лечения пациентов. Я решил, что на этом экономить точно не буду, поэтому сейчас являюсь основателем клиники и человеком, который качественно лечит своих пациентов и дарит людям улыбки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ortodontijas klīnika Concordia (@concordiazobarstnieciba) 1 Ноя 2019 в 2:32 PDT

— Какие услуги предоставляет твоя клиника? Главное направление — ортодонтия?

Да, наша клиника Concordia является одной из самых больших частных клиник в Латвии, которая занимается ортодонтией. Клиника является инновационной, потому что мы используем самые современные передовые технологии, которые используются во всем цивилизованном мире.

— Расскажи о самом курьезном случае за все время работы клиники.

Их очень много. В основном они связаны с подростками. Тут важно учитывать специфику, что с подростками работать труднее всего и поэтому я не расскажу про конкретный случай, но расскажу про мотивационное предложение, которое говорю всем подросткам, которые приходят на лечение.

В подростковое время мысли совсем не о зубах и правильном прикусе. Там жизнь бурная и насыщенная, поэтому часто они думают, что лечение нужно родителям и доктору, а их это вообще не касается. И тогда я им напоминаю пользоваться моментом, когда родители оплачивают лечение, поскольку по достижении совершеннолетия, когда они сами захотят иметь ровные зубы, им надо будет это оплачивать самим.

Также говорю, чтобы они вспомнили момент, когда за все потерянные молочные зубы они получали деньги от зубной феи, а когда этот момент проходит и за все коренные зубы приходится платить уже самим.

— Открыть клинику проще, чем в дальнейшем руководить и развивать ее. Какие самые важные принципы ты соблюдаешь для успешности коллектива и работы клиники в целом?

Да, открыть клинику самое простое. Это можно сравнить с поступлением в учебное заведение. Поступить не проблема, а удержаться и получить лучшее самое трудное.

Главное, что необходимо для успешности — образование. Думаю, что меня поддержат многие доктора, что образование в течение всей жизни является залогом успеха любого доктора и команды, которая работает вместе с ним. Не останавливаться, узнавать новое и применять это. В наше время образование крайне важно, чтобы быть одним из лучших и удерживаться на плаву.

Почему важно объяснять пациенту, как проходит лечение

— Как ты относишься к конкуренции в профессиональной среде?

К конкуренции отношусь просто замечательно, потому что не надо придумывать ничего нового. Конкуренция является двигателем прогресса. Без конкуренции мы никогда не получим лучших результатов и услуг. Она необходима. Это на руку в первую очередь пациентам.

— Топ-3 грубых ошибок стоматолога в работе?

Коммуникация. Нужно объяснять пациенту, как проходит лечение и какие цели ставятся. Это самый основной критерий. Все остальное может быть техническими ошибками, но проблема коммуникации самая основная. Когда врач многое не рассказывает, возникают разного рода конфликты.

— Деньги или значимость?

И одно, и другое важно. Самое главное держать все в балансе. Все мы понимаем, что бизнес без денег невозможен. И это цель любой клиники — экономическая независимость или то, как клиника зарабатывает деньги. Значимость будет зависеть от того, как чувствует себя весь коллектив, вся команда. Если командная работа налажена, то деньги приходят сами собой. Я для себя никогда не ставил цели заработать много денег. Если делать работу некачественно, то все закончится.

— Как ты снимаешь стресс?

Есть хобби, которое появилось относительно недавно и оно хорошо снимает стресс. Это игра на электрогитаре. Я давным-давно хотел играть на каком-то инструменте, хотя казалось, что мне медведь наступил на ухо. Когда играю, уносит в другие миры. До этого хобби был спорт, но со временем мы не молодеем и занятия спортом должны быть умеренными (улыбается).

— Какие у тебя планы на будущее?

Планов на будущее много и делаю все необходимое, чтобы это реализовать. Из профессиональных планов все связано с клиникой. Хочется сделать ее больше, доступнее и еще качественнее. Личные планы связаны больше с семьей. Больше времени хочется уделять своим родным.

Семья как мотивация двигаться только вперед

— Top-3 must have — что точно должно быть у каждого из нас для того, чтобы поддерживать зубы в здоровом состоянии?

Об этом я говорил всегда и буду очевидным. Для того, чтобы иметь здоровые зубы, нужна зубная щетка, паста, нить и желание.

— Марис, задам необычный вопрос для мужчины. А как ты ухаживаешь за своим лицом?

Вопрос действительно необычный. Я люблю баню. Мы в брикеты вставляем спрессованную соль. Когда она нагревается, а мы подбавляем пар, создается эффект, будто мы находимся на Средиземноморье. Это очень хорошо влияет на мою кожу и расслабляет в целом.

— Немного пофилософствуем. Что ты знаешь "сейчас", чего не знал "тогда"? Если была бы возможность встретить самого себя 10 лет назад, чтобы ты себе сказал?

Важно одно — это желание контролировать свою жизнь. Семья это самое главное. Это то, что создает желание что-то делать, двигаться вперед и развиваться. Для семьи ты готов дать самое лучшее. Семья то место, в котором нахожу успокоение. И я счастлив, что у меня есть замечательная жена и дети. Также важно знать себе цену и не забывать про уважение по отношению к окружающим людям.

Послесловие

Я благодарю Мариса за емкое интервью и искренне желаю успехов ему и его команде. Очень многих волновали вопросы, которые мы обсудили с одним из ведущих специалистов в Риге. Надеюсь, что мы помогли вам в чем-то разобраться. Будьте здоровы, красивы и улыбайтесь чаще! А если есть смущение улыбаться шире, вы знаете, к кому возможно обратиться. Ортодонтов опасаться не стоит. Знаю по себе. Я носила брекеты три раза, пережила множество операций, так как мой случай имел аномалии. Однако тот результат, который я имею сейчас, а это возможность улыбаться широко без стеснения, стоил того.