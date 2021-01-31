Врач-стоматолог Дарья Кисе: "Ни в коем случае не отбеливайте зубы в домашних условиях!"

Человек, который улыбается, всегда располагает. Человек, который способен подарить красивую улыбку, на вес золота. Именно такой у нас сегодня герой в рубрике "Красота наизнанку" — это врач-стоматолог, член Латвийской ассоциации стоматологов, преподаватель стоматологического факультета Рижского университета имени П. Страдиня Дарья Кисе.

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*Поскольку мы с Дарьей знакомы, разговор пройдет на "ты".

— Дарья, ты по профессии врач-стоматолог. Почему именно стоматология?

Вы верите в силу мысли, интуицию? Как часто мы доверяем себе, своим внутренним ощущениям? Непоколебимо перебирая список факультетов Латвийской Медицинской академии (сейчас это Рижский университет им. П. Страдиня), почему-то тогда так екнуло, мол, или сейчас, или никогда. Внутренний голос был настолько тверд и настойчив, что больше я к раздумыванию и сомнениям не возвращалась. Решение приняла легко и уверенно.

— А кем мечтала стать в детстве?

Точно помню, что, будучи маленьким ребенком, я всегда хотела быть человеком в белом халате. К стандартным профессиям учителя, воспитателя и космонавта была абсолютно равнодушна. Мои детские поступки, наверное, выдавали мое желание стать ветеринаром. Я спасала всех бедных, надкусанных котами синичек и выпавших из гнезд воробьев, тянула в дом брошенных и потерянных котят. Каждый раз мама просто разводила руками. И до момента выбора университета я стойко взращивала в себе мысль о том, что стану ветеринаром и спасу мир животных. В медицине я и сейчас, но забочусь о людях.

— Знаю, что преподаешь в Рижском университете имени П. Страдиня на факультете стоматологии. Что самое сложное и самое интересное в этой деятельности?

Время со студентами для меня — это неисчерпаемый источник энергии. Как и для любого преподавателя, видеть отдачу, видеть, как на твоих глазах студент растет профессионально — это и есть самое интересное. Помимо этого, постоянно учиться самой и учить студентов — это неотъемлемая константа, которая приносит много удовольствия.

Работа в университете всегда ответственна, и даже сейчас она требует еще больше внимания, перестраивая программы под новый формат обучения. Но не в этом сложность. Это рабочий процесс. Сложность, скорее, эмоциональная сейчас. Я привыкла быть со студентами в аудитории, в клинике, общаться вживую, дискутировать по клиническим случаям, мне необходимо видеть их рядом, видеть их глаза, по которым читаю, понятен ли материал, который доношу. Сейчас вижу их рядом, но на расстоянии, и мне очень не хватает их живого присутствия. Смотря в черный глазок камеры онлайн-лекции, понимаю, что в этой темной маленькой камере весь мир, которого мне так не хватает.

Как помогает эстетическая стоматология

— Расскажи, пожалуйста, какие проблемы решает эстетическая стоматология?

Диапазон манипуляций в сфере эстетической стоматологии довольно широк. Важная задача — это преобразование улыбки с помощью эстетических работ. Чаще всего здесь решаются вопросы по изменению цвета зубов, улучшение формы и замене старых реставраций, скрытие неэстетических деталей (меловидные пятна, щели между зубами) через отбеливание, реставрации или виниры.

В эстетической стоматологии работает целая команда специалистов, благодаря работе которых мы получаем восстановление естественной эстетики. При необходимости коррекции уровня десны на помощь приходит периодонтолог, а также незаменим ортодонт, который регулирует положение зубов в зубном ряду.

— Что такое эстетическая реставрация зубов и какие ее виды существуют?

Цель такого вида реставраций — сделать работу, улучшив улыбку пациента, но она должна быть невидима и максимально естественна, соответствуя принципам биомимметики (природы) зубных тканей. Это включает минимальные вмешательства по изменению цвета зубов, закрытие щелей между резцами, коррекцию формы зубов в зоне улыбки, замену больших старых реставраций на передних зубах, а также маскировку белых и пигментных пятен эмали.

— На данный момент существуют разные методы эстетических решений в стоматологии. Один из них виниры. Какие преимущества и минусы у виниров?

Виниры — это высокоэстетическое решение по улучшению улыбки, маскируя недостатки цвета, положение и форму зуба. В этой форме эстетической реставрации преимущества — это сохранение цвета, блеска, выдержка нагрузки жевательного аппарата, качество материала. Несомненно, один из минусов — финансовая сторона вопроса.

— Какая паста для зубов самая некачественная и опасная по составу?

Не существует идеальной зубной пасты для всех. При неправильном выборе зубной пасты мы можем способствовать ухудшению состояния ротовой полости.

При повышенной чувствительности зубов не рекомендуются зубные пасты с осветляющим эффектом или очень абразивные, так как они могут провоцировать большее обострение чувствительности. На данный момент производители паст указывают отсутствие лаурилсульфата натрия (SLS) — пенящего зубную пасту вещества. Лаурилсульфат натрия оказывает негативное влияние на полость рта: повышает чувствительность зубов, раздражает слизистую, провоцирует развитие стоматита.

— Как не нужно отбеливать зубы в домашних условиях? Существуют отбеливающие капы и полоски, например, нашумевшие Crest. Что ты можешь сказать о них?

Отбеливание зубов всегда являлось медицинской манипуляцией. Ни в коем случае не следует проводить ее самому в домашних условиях, руководствуясь лайфхаками из интернета. Поверьте, отбеливание зубов с помощью соды, лимона, яблочным уксусом или втиранием шкурки банана не только не приведет к желаемому результату, но и изрядно испортит зубную эмаль, вызывая чувствительность.

Один из популярных методов домашнего отбеливания — специальные полоски. Несмотря на явное осветление оттенка зубов за короткий период, у этого метода есть отрицательные стороны. Хуже эффект отбеливания происходит при скученности зубов, патологиях прикуса. Также минусом является плохая фиксация, особенно на нижней челюсти.

Активные вещества полосок — карбамид и перекись водорода — весьма опасны для слизистой оболочки рта. При их попадании на слизистую отбеливающих агентов (соединений перекиси водорода) может сформироваться сильный ожог, особенно, если концентрация активного вещества высока. Избежать этого возможно только при качественной изоляции мягких тканей, а в домашних условиях эта задача трудно выполнима.

— Какие методы профессионального отбеливания зубов существуют и как подбирается метод под конкретного пациента?

Если мы говорим о профессиональном отбеливании, то существует два вида отбеливания.

Профессиональное отбеливание в кабинете у врача подразумевает процедуру при помощи специальной отбеливающей лампы, плюс обязательный курс домашнего отбеливания капами для сохранения и закрепления эффекта.

Второй метод предполагает только курс домашнего отбеливания, для которого изготавливаются индивидуальные капы.

Выбор метода всегда зависит от индивидуальных особенностей пациента, состояния зубной эмали, наличия чувствительности и состояния десен.

— Портится ли зубная эмаль после отбеливания зубов — это миф или правда?

Это миф, при условии строгого соблюдения рекомендаций врача. Если следовать всем этапам процедуры и прислушиваться к специалисту, то в результате добиваемся нужного эффекта и сохраняем зубные ткани.

Красивые зубы — здоровые зубы

— Как ты относишься к конкуренции в профессиональной среде?

Абсолютно нормально отношусь. Конкуренция в моем восприятии — это отличная движущая сила, которая способствует профессиональному росту и развитию. Присутствие конкурентов в нашей сфере, мне кажется, способствует профессиональной самореализации. Я очень рада, что мои конкуренты в первую очередь еще и мои друзья.

— Топ-3 грубых ошибок стоматолога в работе?

1. Врач-робот.

Необходимо всегда оставаться человеком. Довольно часто слышу от пациентов о некорректном поведении предыдущего врача — резкость, холодность. Несмотря на занятость и загруженность, доктор — это еще и проявление тактичности и уважения к каждому пациенту как к личности.

2. Врач-молчун.

Необходимо говорить, общаться с пациентом. Врач выдает минимум информации по поводу процесса лечения, что зачастую приводит к недопониманию со стороны пациента.

3. Врач-болтун.

Следует соблюдать врачебную этику. Обсуждению и комментированию работ предыдущего врача при пациенте предпочесть решение всех технических моментов с коллегами.

— Деньги или значимость?

Я считаю, на весах эти два понятия должны находиться в уравновешенном виде. Качество работы и требовательное отношение к ней привлечет за собой как признание пациентов, так и деньги.

— Как ты снимаешь стресс и отдыхаешь?

Иногда забываю отдыхать и стресс нарастает как снежный ком, катящийся с крутой горы. После работы необходимо время просто побыть в тишине, когда ни звука рядом, и моя семья и друзья это понимают и принимают. А если глобально, то смена обстановки, путешествия помогают обнулиться.

Еще мне нравится бегать. Включаю погромче музыку и устремляюсь вперед. Это хорошо помогает снять стресс.

— Какие планы на будущее?

Этот всемирный период затишья использую как паузу и аккумулирование энергии. Расставить точки на завершенных делах, проанализировать их и задать новые направления для движения. Перед очередным рывком навстречу реализации своих целей необходимо остановиться, набраться сил и сконцентрировать внимание.

Впереди много интересных проектов, профессиональных и академических. Планы на будущее обречены на их 100% реализацию, если четко сформировать цель.

— Top-3 must have — что необходимо, чтобы зубы были красивые с точки зрения эстетики?

Красивые зубы — здоровые зубы. Как бы мы не работали над улучшением эстетики, важно помнить фундаментальные правила: поддержание гигиены полости рта дома, регулярное посещение гигиениста и стоматолога.

— Немного пофилософствуем. Что ты знаешь "сейчас", чего не знала "тогда"? Если была бы возможность встретить саму себя 10 лет назад, чтобы ты себе сказала?

Я счастливый человек. У меня есть семья, которая безгранично и полностью является моей поддержкой. У меня есть работа, которую я люблю. Бесконечная учеба, которая открывает новые границы, помогает выходить из зоны комфорта, предлагая покорять новые горизонты.

Понимаю, как много качеств ценю в людях, которые меня окружают. Сейчас я отвлекаюсь от мыслей, так как больше ценю моменты.

Отвечая на последний вопрос, уверенно скажу, что иду верным путем, который не всегда ровный и гладкий. Но именно этот опыт и делает нас сильнее и мудрее.

Foto: Privātais arhīvs

Нужно оставаться собой. Как же мы стараемся быть на кого-то похожими, следуем стереотипам общества, носим маски, фильтры. А вдохновение нужно искать в себе, ценить свою неповторимость и приумножать ее. Смысл нашей уникальности заключается именно в том, насколько мы индивидуальны. Жизнь — это личное творчество, а не чья-то копия. У каждого из нас из нас есть внутренний образ себя, раскройте его!

Есть моменты у каждого из нас, в которые мы ни о чем не думаем, не оцениваем, но их не так много. Мы называем эти моменты счастливыми. Это тот момент, когда мы полностью остаемся здесь и сейчас. Это и есть состояние влюбленности, ощущение счастья.

Послесловие

Foto: Privātais arhīvs

Благодарю Дарью за искренность и полезную информацию. Желаю успехов во всех начинаниях!

Резюмируя ранее сказанное доктором, хочу еще раз сказать: пожалуйста, не забывайте про гигиениста, а если есть вопросы, то ищите ответы, ведь сейчас это стало намного доступнее, поскольку существуют онлайн-консультации. Используйте это время во благо себя и своего здоровья. И красивых вам улыбок. Всегда!