"Врачи сказали, что такого быть не может": Александра Бутанова о "косметической" диете, фитнесе для лица и бизнесе по-женски

Сегодня в рамках рубрики "Красота наизнанку" ее автор Татьяна Даукште предлагает поближе познакомиться с основательницей и владелицей бренда натуральной косметики 7 Day Cosmetics, сертифицированным инструктором по фейс-фитнесу и по совместительству многодетной мамой Александрой Бутановой.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Александра выбрала успешную стезю экономиста и финансиста, но жизнь заставила пересмотреть этот выбор. Она открыла собственный бренд натуральной косметики из-за болезни. В итоге ее косметические продукты рекомендуют такие издания как, например, Pastaiga. Косметика пользуется большим успехом у клиентов и несколько лет подряд получает почетные дипломы в конкурсах, таких как Ieva Gada labāka kosmētika, Lilit Beauty Awards. Поговорим с Александрой о бизнесе, об ошибках, которые мы допускаем при выборе косметики, о фейс-фитнесе и о многом другом. Поскольку мы с ней знакомы лично, разговор пройдет на "ты".

— Что тебя вдохновило на создание собственного бренда натуральной косметики?

На самом деле я и подумать не могла, что окажусь в косметическом бизнесе, ведь вся учеба прошла с экономическим уклоном. Однако к косметике меня привела болезнь.

Во время учебы в университете я начала чувствовать слабость, все это подкрепилось страшными диагнозами. В Латвии мне никто не мог помочь. В России я консультировалась у именитых врачей, итог был один — операция по уменьшению щитовидной железы, удаление обоих яичников, детей не будет…

Если коротко, то я искала ответы на вопросы и нашла их в Америке в лице владелицы косметической лаборатории, которая рассказала мне "всю правду" о косметике. Я бы не поверила, если бы у меня, как у студента американского университета, не было доступа к научно-исследовательской базе данных. Там есть все о парабенах и о каждой составляющей наших шампуней, кремов.

Я с удивлением прочла о том, что средства для волос, которые я тогда использовала, провоцируют те болезни, которые были у меня на тот момент. Проштудировав свой косметический запас, я избавилась от всего. Пользовалась только четырьмя натуральными продуктами, которые подарила мне та женщина. Интересно, что через месяц такой "косметической" диеты у меня началась менструация, которой не было четыре года.

Врачи лишь пожали плечами — сказали, что такого быть не может. Однако я продолжала исследовать это направление. Оказалось, в нашем организме шишковидная и щитовидная железы, надпочечники и яичники связаны между собой и зависят друг от друга. А 60% того, что мы накладываем на свою кожу в виде кремов и лосьонов, впитывается. Косметическая химия имеет органическую основу, так как является продуктом нефтепромышленности. Эту органику наша щитовидная железа ошибочно воспринимает за свой гормон и замедляет свою деятельность, поскольку гормонов предостаточно. Так начитаются сбои в щитовидной железе, а потом и во всем организме, что может привести к бесплодию и раку молочной железы. После своих открытий я решила вернуться в Латвию и спасать женщин…

— Где именно ты училась? Какой у тебя опыт за плечами? Расскажи о себе!





Foto: privātais arhīvs

После школы я выбрала для себя экономическое направление, финансы. Училась в Латвии в Банковской Академии, затем в Германии на факультете международного бизнеса и управления. Отдельно получила специализацию по корпоративным финансам в США.

Работала управляющей портфелем, а также в аудиторской компании KMPG во Франкфурте. Но все это время меня интересовало именно направление здоровья.

Получила спортивное образование. Когда училась в Германии, работала тренером по аэробике и пилатесу. Я являюсь сертифицированным тренером по фейс-фитнессу. Из последнего — закончила Ant-Age coaching. Это все является базой того, чем я занимаюсь, ведь, консультируя о косметике, важно не только сказать "мажь этим или тем", а показать комплексное решение проблемы, этим мы и отличаемся от других.

— А кем ты мечтала стать в детстве?

Когда я была маленькой, мечтала стать врачом и учителем одновременно. Я представляла, что меня снимает камера и я всех лечу по-учительски в экран. Моя мечта сбылась. Я работаю много, иногда бывает до ночи, но я не ощущаю, что у меня есть работа. Я тот счастливый человек, который наслаждается тем, что делает и безмерно благодарит за это Вселенную.

— Почему свой бренд ты назвала именно 7 Day Cosmetics?

Если поверхностно, то это косметика, которой можно пользоваться каждый день. А если более глубоко, то в нашем организме имеется ген TP53, основной функцией которого является подавление злокачественных новообразований. Для того, чтобы он мог активироваться, нам необходимо отдыхать 1 день из 7 дней, поскольку все в нашем организме циклично. То есть в один день из семи в вашем организме происходит обновление и многие другие важные процессы. Даже опытные косметологи начали рекомендовать один день в неделю не пользоваться косметикой для того, чтобы кожа отдохнула.

— В чем заключается основная концепция твоего бизнеса и какая миссия у твоей косметики?

Мы отличаемся качеством, щедростью, открытостью и любим своего клиента. Безусловно, наш клиент тот, который уже задумался, читает, ищет и интересуется. С таким клиентом легко работать. Моя миссия — предложить клиенту такой продукт, чтобы он полностью забыл о проблеме выбора средств по уходу за собой, чтобы был абсолютно уверен в своей коже и с этой уверенностью мог строить отношения, карьеру, реализовывать мечты.

— Топ-3 грубых ошибок в бизнесе?

Мало мечтать, доверять пустозвонам, медленно двигаться.

— У тебя есть сертификат Ecocert на некоторые компоненты в косметике. Что это означает и о чем говорит потенциальному клиенту?

Производители некоторых из активных компонентов, которые используются в моей косметике, решили получить сертификат Ecocert. Для потенциального покупателя это знак качества и натуральности косметики. Многие магазины не возьмут косметику на реализацию без этого знака. Однако Ecocert допускает до 5% наличия химических компонентов в составе косметики. При этом покупатель доверяет, не задумываясь. И если начистоту, по-настоящему экологические поля для выращивания косметического сырья на данный момент находятся только в Африке, в местах, где еще не ступала нога человека. Поэтому лично для меня частные виды сертификации являются только показателем очень хорошо раскрученного бренда самого сертификата.

— Важна ли сертификация продукции и почему?

Сертификация бывает разная. Это очень обширный вопрос. Я считаю, что сертификацию могут делать только государственные структуры, чтобы защитить внутренний рынок страны, создавая стандарт качества. Отдавая сертификацию в частные руки, мы смещаем понятия сертификации и маркетинга.

— Что точно не должно находиться в составе косметики и почему это важно учитывать?

При выборе косметики так же. как и еды, важно определить свою цель — чего вы хотите, что для вас допустимо, а что нет. У меня есть мои параметры, которые я применяю к своей линии: мы не допускаем в составе таких ингредиентов, которые могут считаться разрушителями гормонов. И, наоборот, концентрируемся на том, какой цели хотим достичь этим продуктом: упругости кожи, похудения, увлажнения, заполнения морщин и так далее.

Смотрите, чтобы косметика не содержала канцерогенов, лаурилсульфата натрия, парабенов, минеральных масел, силиконов, диметикона, полиетиленгликолей, карбомеры и спирт.

— Чем опасны парабены, минеральные масла, спирт, консерванты в косметике?

Каждое из этих веществ наносит свой урон организму. Все эти вещества давно изучены и вредоносность их доказана. Самый опасный эффект этих cоставляющих — это их канцерогенность. Консерванты, кстати, не такое уж и зло. Имеет значение, какие консерванты используются, ведь они могут быть и натуральными. Если простыми словами, то это сахар, соль и лимонная кислота.

— Это правда, что натуральная косметика имеет короткий срок годности?

Да, безусловно есть свои сложности. Однако мы научились не допускать роста бактерий путем ограничения доступа кислорода. Многие из наших продуктов упакованы в вакуумную упаковку. Это позволяет продлить срок использования продуктов до двух лет. Есть некоторые продукты с дозатором, раскручивать который и доставать продукт с помощью пальца мы не рекомендуем. А все потому, что таким образом в натуральный крем могут попасть бактерии. В таком случае крем не может быть более использован.

— На многих продуктах на рынке есть пометка "nature", "100% organic", "био", что якобы означает "натуральная" или "органическая косметика", что, к сожалению, не всегда является правдой. Как правильно читать этикетку и состав косметики?

Я бы посоветовала вообще не смотреть на надписи bio, organic и natural, поскольку в некоторых странах их написание вообще не регулируется, а сразу переворачивать баночку, сканировать состав INCI приложениями INCI Beauty, Cosmobase, Ingred или Ingedio и уже исходить из того, что они вам подскажут.

— У тебя есть косметика, которая может помочь в борьбе против акне и целлюлита?

Сыворотка против акне сейчас находится в разработке. Интересно, что она будет содержать косметический экстракт лука и грибов. А средства против целлюлита — наши бестселлеры. Для того, чтобы избавиться от целлюлита, необходимо сначала избавиться от лишней жидкости в организме. С этим может помочь наш Drainage Gel Body. Затем нанести Fat Burnung Cream на места, которые требуют уменьшение объемов. Для большего эффекта можно обернуться пленкой. Несколько таких процедур и ты готова к пляжному сезону.

— Top-3 must have — что должно быть из косметики?

Обязательно увлажнители, в нашей серии это все продукты с PENTAVITIN. Затем продукты Anti-Age, которыми являются средства с ретинолом и витамином С. Хотя бы раз в год надо использовать курсом одно и другое.



— Ты являешься специалистом в фейс-фитнесе. Скажи, какие основные ошибки делают женщины в уходе за лицом?

Для того, чтобы понять, подходит вам это упражнение или нет, необходимо определить свой тип старения. Без этой информации можно себе навредить. Например, мышечному типу старения противопоказаны упражнения. При их выполнении лицо станет более угловатым, мужским, зажатым. Поэтому просто гнаться за бесплатными упражнениями в интернете не нужно.

Еще одной самой распространенной ошибкой является глубина нажатия. Есть области, где разрешено лишь легкое касание, а есть такие, где нужно зажать очень сильно, даже через боль. Самому человеку без наставника рядом сложно определить такие нюансы.

— Дай совет, как необходимо выполнять массаж лица, чтобы выглядеть как минимум свежее!

Легко. Надо разделить лицо пополам сверху вниз. От середины лица мысленно проведите линии к уху, то есть от центра подбородка к уху, от уголка рта к уху, от носа и так далее наверх. Это и есть ваши массажные линии. Выполняйте любой массаж с кремом (постукивание, пощипывание, прокатывание, поглаживание) по массажным линиям по направлению к уху, затем спускайтесь рукой от уха вниз. Такой массаж по утрам способен творить чудеса.

— Как ты относишься к конкуренции в профессиональной среде?

Я считаю, что у нашей косметики нет конкурентов, просто потому, что каждый клиент притягивается к своей линии. Это необъяснимая виртуальная связь на уровне смысла и ценностей. Глубокое понимание друг друга без слов, а после общения — радость и удовлетворение. Бывает, заплывает и "чужой" клиент, это сразу чувствуется. Говорим на одном языке и не понимаем друг друга.

— Деньги или значимость?

Мне, как финансисту, хорошо было бы просчитывать рентабельность и другие показатели. Но меня, как женщину, такой подход к бизнесу просто душит.

Если реально посчитать, сколько вложений требует косметический бизнес, то никогда не начнешь и не продолжишь. Мы получаем много отзывов от довольных клиентов за щедрые подарки и приятную упаковку. И да, как бы странно это ни звучало — я это не просчитываю. Это просто порыв души любви ко всему миру.

Я приняла, что это мое служение — улучшать внешний вид и радовать наших женщин. И такой подход бизнеса по-женски приносит свои плоды, как бы странно это кому-то не казалось.

— Немного пофилософствуем. Что ты знаешь "сейчас", чего не знала "тогда"? Если была бы возможность встретить саму себя 10 лет назад, чтобы ты себе сказала?

Я бы сказала себе: "Разводись скорее! Есть жизнь и еще какая в другом конце тоннеля. Побольше мечтай! Все твои мечты воплотятся в жизнь. Будь смелее в своих бизнес идеях. Никого не слушай. Доверяй себе и зову внутри тебя. Твоя косметика очень ценная. Она нужна людям. Еще немного и они будут искать тебя, а не ты их. Оставайся человеком, давай искреннюю ценность людям и все получится!".

Послесловие





Foto: privātais arhīvs

Благодарю Александру за полезные советы и интересные мысли! Здорово, когда бизнес — это не только про успешные продажи и маркетинг, но и про ответственность перед клиентом и желание помочь его здоровью прежде всего. Желаю огромных успехов Александре и процветанию ее косметическому бренду!