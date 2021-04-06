Время худых и высоких уходит: ученые описали женщину будущего
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Уже через полвека идеальная женщина будет иметь совсем другие параметры, предупреждает портал МедикФорум.

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Пока представительницы прекрасного пола пытаются вогнать себя в нынешние стандарты красоты, ученые анализируют и проводят исследования, пытаясь предсказать, какой же станет женщина будущего.

По мнению Стивена Стирнса из Йельского университета, уже через пятьдесят лет мы не увидим высоких и субтильных красавиц. Их место займут дамы пониже ростом и побольше весом.

При этом американец уверяет, что женщины будущего будут не менее прекрасны. Как свидетельствует эволюция, симпатичные дамы, как правило, рожают симпатичных дочерей.

А вот в отношении сыновей это правило почему-то не работает. Да, нынешние мужчины в процессе продолжающейся эволюции привлекательнее не становятся. И с этим красавицам будущего придется смириться.

Почему женщина уменьшится в росте? Опять же, согласно исследованиям, именно невысокие плотные женщины рожают больше детей, чем худые и высокие. Соответственно, представительниц именно такого типа становится все больше.

Еще один факт, который заметили ученые. Со временем мы все больше становимся друг на друга похожими. Человечество перемешалось и ассимилировалось, прежних изолированных друг от друга групп практически не осталось.

При этом число светлокожих людей стремительно сокращается. С каждым годом меньше становится индивидов со светлыми волосами, голубоглазых и зеленоглазых. Скоро совсем невозможно будет встретить обладателей веснушек.

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DELFI Woman

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