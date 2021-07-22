Вы делали это неправильно: как спать, чтобы проснуться красивой

Нежный натуральный шелк содержит фиброин (полезный протеин, замедляющий процессы старения) и помогает коже оставаться увлажненной, ведь он практически не впитывает нанесенные средства ухода. Идеален не только для кожи, но и для волос — они не путаются и не электризуются. Кстати, азиатки давно знают этот секрет и спят на шелковых наволочках, чтобы полировать волосы и придавать им блеск.

И не забывайте менять наволочку каждые 2-3 дня. Тогда на ткани не успеют накопиться излишки кожного сала, которые часто провоцируют высыпания, аллергические реакции и акне на лице.

Когда ложиться







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Старайтесь ложиться не позже 11 вечера, а если можете, в 10 часов. Именно в этот момент в организме начинается выделение гормона сна — мелатонина, который помогает быстро уснуть и хорошо выспаться. И этот момент пропускать нежелательно.

Если вы не уснете в это время, в игру вступает гормон стресса — кортизол. Он достигает своего пика в 2-3 часа ночи и именно он отвечает за наши тревожные мысли. Вы замечали, что ночью все проблемы кажутся гораздо серьезнее, а утром, наоборот, ничто не выглядит таким неразрешимым? Это все кортизол. Именно поэтому сомнологи советуют крепко спать в момент активного кортизола, чтобы избавить себя от стресса и депрессии.

Как выбрать подушку





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И, конечно, очень важно обеспечить себе комфорт — купить хорошее постельное белье, выбрать анатомическую подушку и добротное одеяло. Вам должно хотеться лечь в кровать, чтобы просто отдохнуть, а не падать в нее без сил.

Материал

Подушки из пуха и пера могут вызывать аллергию, так как со временем в них размножаются микроскопические клещи. Подушки из синтепона быстро теряют форму. И те, и другие не оказывают достаточную поддержку голове и шее, не имеют достаточных адаптационных свойств. Оптимально спать на подушке из Memory Foam. Этот материал подстраивается под форму тела, шеи и головы под действием веса и температуры человека, обеспечивая комфортный сон и расслабление. И в Memory Foam не заводятся бактерии и клещи.

Форма подушки

Анатомические изделия повторяют рельеф шейно-воротниковой зоны, позволяя поддерживать шею в одной линии с позвоночником в разных позах сна.

Высота изделия

Обычно люди ориентируются только на длину плеча, что не до конца правильно. Важно учитывать и свой размер одежды, и матрас, на котором вы спите. Чем он мягче, тем вы ниже "проваливаетесь" и тем выше кажется подушка — скорее всего, комфортнее будет на более низком изделии. А жесткий матрас, наоборот, сильно "держит", и подушка будет казаться ниже. Поэтому оптимально более высокое изделие.

Ориентируйтесь на положение шеи. Во время сна голова не должна быть наклонена к груди и как бы запрокинута назад, иначе создаются круговые морщины шеи и растягивается кожа. В некоторых подушках предусмотрена возможность самостоятельно регулировать высоту изделия: при помощи дополнительного внутреннего слоя.