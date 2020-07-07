Взглянуть на себя изнутри: как коронавирус изменил наши привычки по уходу за собой

Несколько изнурительных месяцев карантина побудили тех из нас, кто трепетно относится к своей внешности, пересмотреть сложившиеся годами привычки. Эксперты и статистика единодушны: яркий макияж, вызывающий маникюр, броский внешний облик отошли в тень; вместо украшения лица многие из нас стали больше думать об уходе за ним, предпочитая искусственной красоте естественность. Как еще локдаун отразился на нашем отношении к самим себе и как надолго останутся с нами новые привычки?

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"Война войной а красота красотой", — говорит мне Светлана, натягивая на лицо медицинскую маску. В ее увесистой сумке — внушительный набор амуниции разного калибра и не сразу понятного предназначения. Но идет она не на войну.

Светлана — мастер маникюра. За без малого десять лет жизни в Лондоне у нее не было такого шквала заказов, как в последние месяцы.

Эпидемия коронавируса стала для многих временем экономических потрясений, вынужденного безделья, потери уверенности в себе и в завтрашнем дне. Но у Светланы нет поводов жаловаться: несмотря на запрет британских властей, она продолжала усердно работать на протяжении всего карантина. С утра до ночи она носится по домам своих многочисленных клиенток, заявки расписаны у нее на несколько недель вперед. "Только русские нас хотят. Наши девочки все равно стремятся выглядеть красиво. Многие англичанки пишут мне, но ждут, когда откроется салон и все будет по правилам", — пожимает плечами Светлана.

Судя по ее плотному графику, многие русские девушки не отказывают себе в подпольном маникюре даже в период пандемии. Но несколько месяцев сидения дома, закрытые рестораны, отмененные вечеринки и даже невозможность пойти на свидание у многих заметно изменили отношение к уходу за собой. Но как именно?

"Побыть без накладных ресниц"

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"Представить нагламуренный образ красавиц с тонной макияжа на лице сейчас почти невозможно", — рассказала изданию Harpers Bazaar основательница онлайн-платформы по продаже косметики Cult Beauty Алексия Индж.

Яркий макияж и вызывающий маникюр у сидящих по домам девушек сейчас востребованы не так, как раньше, и многие стали уделять больше внимания уходу за кожей лица, телом и в целом более трепетно относиться к своему здоровью.

На смену искусственной красоте, пусть и вынужденно, идет естественность. "Представляете, я впервые хожу со своими настоящими волосами", — огорошила подписчиков своего "Инстаграма" американская селебрити и основательница бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер. "Это прекрасное время для того, чтобы забыть об искусственных волосах, снять нарощенные ногти и побыть без накладных ресниц", — обращается к десяти миллионам своих фолловеров 22-летняя Кайли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie 🤍 (@kyliejenner) 20 Апр 2020 в 4:09 PDT

И нельзя сказать, что ее призыв улетел в пустоту. Введение повсеместного карантина подкосило многие отрасли коммерции. Парфюмерно-косметическая, похоже, оказалась в числе принявших на себя наиболее сильный удар.

В Британии за одну неделю в конце марта объемы продаж крупных сетей по торговле товарами для ухода за собой, таких как Boots или Superdrug, обрушились на две трети, и продажи декоративной косметики — не исключение, говорится в исследовании McKinsey.

Виной этому — непреодолимое стремление увидеть товар вживую и нанести его на себя, прежде чем покупать. Это настолько вошло в привычку, что несмотря на расцвет интернет-торговли, до эпидемии почти 90% всей декоративной косметики британки покупали в традиционных магазинах. Сейчас же 82% опрошенных жителей Соединенного Королевства говорят, что еще долго не решатся пробовать на себе косметику в магазине, опасаясь заразиться.

Стремление к смене идентичности

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Наши привычки по выбору и покупке товаров по уходу за собой кардинально изменятся даже после пандемии коронавируса, говорится в исследовании NPD Group. Если раньше многие ходили по магазинам просто прогуляться и поглазеть, то сейчас четыре из пяти опрошенных британцев утверждают, что отправятся в магазин, только зная, что именно хотят купить.

При этом 43% опрошенных предпочтут покупать косметику онлайн.

Но охлаждение к косметическим новинкам связано не только и не столько с невозможностью потрогать и попробовать новую тушь или румяна.

Важно учитывать новые реалии, в которых мы живем и работаем, указывают психологи. "Офисная культура накладывает на нас обязательство выглядеть должным образом. По пути на работу нам встречаются разные люди, мы хотим хорошо выглядеть и нравиться — сейчас этого нет", — говорит психолог Сюсан Бабель.

"Сейчас наблюдается стремление к смене идентичности — заложенных в нас привычек и уклада жизни", — продолжает Сюсан. "Эта смена характеризуется сдвигом фокуса с внешности на то, что и как мы говорим, как мы пишем и общаемся с окружающим миром. На нас сейчас оказывается заметно больше давления признать себя и полюбить себя такими, какие мы есть. Взглянуть на себя изнутри".

"Позаботься о своей красоте сама"

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Период карантина лишил многих завсегдатаев маникюрных салонов, спа и косметических процедур привычных удовольствий. Но от этого они не перестали заниматься собой.

"Краситься теперь не для кого, поэтому хожу без макияжа, но стала подтягивать мышцы, занялась йогой для лица", — говорит живущая в Лондоне модель Ольга. — Изучила глубже строение кожи лица, как и что работает, чего мне не хватает, делала эксперименты с глинами и масками".

Многие, как и Ольга, стали учиться сами наносить шелак-маникюр, стричься и делать чистку лица.

Подобная самодеятельность приобрела такой размах, что эксперты заговорили о целом тренде, получившем название DIY beauty care ("позаботься о своей красоте сама").

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Herbal Academy (@herbalacademy) 12 Мар 2020 в 10:01 PDT

Количество заказов краски для волос в США в апреле выросло на четверть в сравнении с тем же периодом прошлого года. Продажи лака для ногтей на Amazon за два самых карантинных месяца — март и апрель — выросли втрое, продуктов для тела и для ванн — на 65%. "Ежедневные ритуалы, типа принятия ванны, снова войдут в обиход. Учитывая ограниченную возможность путешествий и отдыха, они станут оптимальным вариантом "доступной роскоши" для тех, кому ее сейчас не хватает", — говорит глава компании по прогнозу тенденций в сфере красоты Клэр Варга.

Клэр полагает, что под влиянием пандемии коронавируса люди станут уделять больше внимания своему здоровью, чем внешнему виду.

Снятие карантина, безусловно, вызвало у многих вздох облегчения, и едва лишь было объявлено об открытии косметических салонов и парикмахерских, к ним немедленно выстроились длинные очереди заросших, самостийно постриженных и не слишком тщательно ухоженных посетителей. Как сказал владелец одной парикмахерской, их первоочередная задача после открытия — провести с клиентами работу над ошибками.

Но те, кто научился ухаживать за собой дома, продолжат делать это и дальше, считают эксперты. Это связано с вопросами гигиены и опасениями заразиться. Особенно это касается таких процедур, как чистка лица, когда заботливый специалист в маске буквально повисает над вашим носом, попирая все правила социального дистанцирования.

Впрочем, немало и тех, на чьих привычках коронавирусный карантин не сказался примерно никак.

"Бегу в салон, несмотря на вирус"

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"Я перфекционист в вопросах внешности. И даже находясь столь продолжительное время наедине с собой, я выглядела прекрасно, — рассказывает модель и инстаграм-селебрити Нита Кузьмина. — Я не лишала себя привычного ухода, наслаждаясь массажем, пилингом, процедурами по уходу за лицом и лазерной эпиляцией".

Краситься и наряжаться на период карантина Нита стала меньше, но отказываться от процедур не пришлось. "Лицензионные клиники работали, а мастера по ногтям и волосам шли мне навстречу и с радостью приезжали домой, чтобы навести красоту", — добавляет она.

Модель и владелец агентства BJ Models Юля Богук говорит, что стремление выглядеть хорошо у нее заложено природой: "Я должна нравиться мужу и ребенку, это вошло в привычку".

Юля отмечает, что за время карантина решила отказаться от маникюра с долгосрочным покрытием, но поход в салон — важная часть жизни, как во время пандемии, так и после. "Я бегу в салон красоты уже через неделю нахождения дома, несмотря на коронавирус. Сидя дома с ребенком, ты никогда не уделишь себе пару часов времени. Выход к косметологу — это отдых. Я приду, лягу на кушетку, у меня будет шанс отвлечься и побыть наедине с собой", — объясняет она.

"Пришли и укололись"

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Несмотря на бушующую пандемию, вынудившую многих оставаться дома, клиентки минского косметолога Натальи Рудак не хотят пропустить ни одной плановой процедуры. "Новых клиентов не прибавилось, но и меньше их не стало. Те, кто ходят ко мне постоянно, пришли и укололись и на этот раз", — говорит Наталья.

При этом она отмечает ту же тенденцию, что и западные эксперты в области красоты: женщины стали проявлять больше стремления выглядеть естественно. "В косметологии сейчас тренд на естественную, невидимую коррекцию. Профессиональные косметологи делают клиентов эстетически красивыми, не "перекачивая" их", — говорит Наталья.

Как рассказывает владелица престижной Med Clinic в Москве Юлия Щеклеина, несмотря на спад в начале апреля, уже в мае клиника по количеству заказов вышла на доэпидемический уровень. "В острый период коронавируса особой популярностью пользовались процедуры, которые требуют длительного периода реабилитации — девушки могли позволить себе спокойно пересидеть необходимый период восстановления дома, — отмечает Юлия. — Сейчас приоритеты поменялись — больше стали делать контурную пластику, губы и скулы".

Можно ли говорить, что пандемия поставила крест на искусственной красоте? Ни в коем случае — уверенно отвечает она. "Не важно, что произойдет в стране и в мире — девушки все равно будут искать способы хорошо выглядеть", — убеждена Юлия. "Пока не было возможности ходить к парикмахеру или делать маникюр, девушки делали это дома, но как только карантин снимут, количество заказов вернется на прежний уровень".