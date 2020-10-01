"Я не молода. Что в этом плохого?". 10 цитат о женском возрасте

1 октября во всем мире отмечается Международный день пожилого человека. Но что такое настоящий возраст? Кто решает, на что мы способны в том или ином возрасте: дата в паспорте или мы сами? Смотрите, что говорят об этом великие и известные.

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"Единственное, о чем женщина никогда не забывает, — это год ее рождения, как только она его наконец выбрала". Дороти Паркер

"В любом возрасте гораздо интереснее проводить время с тем, кто старше или младше тебя — только не со сверстниками". Джоди Фостер

"Возраст — это просто цифры, а не состояние ума или причина для какого-то определенного поведения". Сесилия Ахерн

"Нельзя доверять женщине, которая не скрывает свой возраст. Такая женщина не постесняется сказать все, что угодно". Оскар Уайльд

"Женщина на семь лет моложе, чем утверждают ее подруги, и на пять лет старше, чем дает ей мужчины". Джина Лоллобриджида

"Женщина молода до тех пор, пока ее любят". Гюстав Флобер

"Если вы еще способны разочаровываться, значит, вы все еще молоды". Сара Черчилль

"Доброта и ум — свойства старости. В двадцать лет женщине куда интересней быть бессердечной и легкомысленной". Рэй Брэдбери

"В 20 лет ваше лицо дает вам природа, в 30 — его лепит жизнь, но в 50 вы должны заслужить его сами… Ничто так не старит, как стремление молодиться. После 50 никто уже не молод. Но я знаю 50-летних, которые более привлекательны, чем три четверти плохо ухоженных молодых женщин". Коко Шанель

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A Fragment Of Time (@xiaoshiguanghk) 1 Окт 2020 в 2:39 PDT

"Паспорт человека — это его несчастье, ибо человеку всегда должно быть восемнадцать, а паспорт лишь напоминает, что ты можешь жить, как восемнадцатилетняя". Фаина Раневская

"Не в возрасте дело, а в культуре общения и уровне интеллектуального развития". Уинстон Черчилль

"В двадцать пять гением может быть любой. В пятьдесят для этого уже что-то надо сделать". Чарльз Буковски

"Красота женщины возрастает вместе с ее годами". Одри Хепберн

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Audrey Hepburn (@audrey.hepburn.darling) 27 Сен 2020 в 5:06 PDT

"Возраст — это не то, сколько тебе лет, а как ты их чувствуешь". Габриэль Гарсиа Маркес

"Сексуальной и красивой можно быть в любом возрасте. И, наоборот, чувствовать себя никем, замухрышкой и прятаться в коконе собственных комплексов можно и в цветущие 18. Нет, дело именно в самосознании и внутренней гармонии". Ким Кэтролл