Забудьте о ломтиках огурцов и пакетиках чая! Как правильно ухаживать за кожей вокруг глаз

Кожа вокруг глаз — самый нежный и чувствительный участок на лице: здесь нет сальных желез, а слой дермы очень тонок и поэтому быстро теряет эластичность из-за мимической нагрузки и обезвоживания, а также под воздействием других внешних и внутренних факторов. О том, как правильно заботиться о коже в районе глаз, рассказывает консультант по уходу за красотой BENU Aptieka Наталия Гаврильченко.

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Основа основ ухода за кожей вокруг глаз — это ее нежная очистка и интенсивное увлажнение. Крем для кожи вокруг глаз нежно втирается с помощью безымянных пальцев круговыми массирующими движениями с соблюдением линий Лангера — в направлении от наружного уголка глаза к внутреннему, с небольшим подъемом у самой высокой точки бровей.

Одного чудодейственного средства, которое подошло бы всем, в данном случае не существует, так как все мы разные, с разными типами и состоянием кожи. Поэтому косметические средства для ухода за кожей вокруг глаз нужно выбирать в соответствии с типом и состоянием своей кожи — например, для сухой или жирной.

Также нужно подумать о требующихся вам дополнительных эффектах, например, о борьбе с первыми морщинками, светоотражающих элементах — для улучшения внешнего вида кожи, уменьшении отечности и других.

Не навредите нежной коже вокруг глаз! Наиболее распространенные ошибки в таких случаях — нанесение слишком толстого слоя крема, самодельные маски из ингредиентов неизвестного происхождения, аппликации из фруктов и овощей на веки. Будьте осторожны и не соглашайтесь на непродуманные эксперименты.

Декоративная косметика

Пользоваться декоративной косметикой можно, однако вы должны выбирать средства, которые не раздражают кожу вокруг глаз.

Помните, что нужно обязательно тщательно счищать всю используемую вами декоративную косметику.

Если вы пользуетесь корректорами или консилерами, учтите, что они сушат мягкую кожу вокруг глаз. Поэтому побалуйте ее увлажняющими масками или патчами. Но не забывайте: маски, патчи и подобные им средства можно применять, только если они проверены и не раздражают кожу вокруг глаз.

Если это необходимо, можете смело пользоваться водостойкой косметикой, но здесь самое важное — помнить о тщательной очистке кожи. Для этого нужно применять средство для снятия водостойкой косметики, так как оно поможет гораздо быстрее удалить косметику и избежать механических раздражений.

Маски и компрессы

Довольно часто к коже вокруг глаз рекомендуют прикладывать ломтик огурца или использованный пакетик с чаем. Однако эксперты относятся к огуречным и чайным компрессам скептически, поскольку мы никогда не знаем, что добавлено в чай промышленного производства или как выращивались огурцы, купленные в магазине. К тому же, кожа вокруг глаз так нежна и легко подвергается раздражению. Поэтому лучше не рисковать и пользоваться специальными средствами, предназначенными для кожи вокруг глаз, чтобы избежать аллергических реакций.

Для достижения лучшего эффекта можно пользоваться патчами, предварительно находившимися на дверке холодильника, где не слишком прохладно.

Также для кожи вокруг глаз можно применять кубики льда, однако для их приготовления нужно использовать очищенную воду или некрепкий зеленый чай. Такой кубик льда можно обернуть в чистую, мягкую ткань и помассировать им кожу лица, однако в одной зоне нельзя задерживаться дольше 1-2 минут.

Также нельзя давить на кожу с силой.

Нужно быть внимательными с настойками лекарственных растений, поскольку, желая сделать как лучше, мы можем навредить себе, например, пересушив кожу вокруг глаз.

Совет на каждый день

Берегите кожу вокруг глаз от неблагоприятного влияния погодных условий — пользуйтесь солнечными очками летом, а при ярком солнце — также осенью и зимой.

Запомните, что главные средства по уходу за кожей вокруг глаз — это средство для снятия декоративной косметики и интенсивный увлажняющий крем.

Помните также о здоровом сне и полноценном питании, так как нет смысла бороться с отечностью с помощью косметики, если вы регулярно едите по вечерам слишком соленые или острые блюда, не высыпаетесь и не заботитесь об общем состоянии вашей кожи.