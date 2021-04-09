Зачем и как правильно пить очищающие травяные чаи

С наступлением весны нередко чувствуется усталость, наблюдается выраженная сонливость и нервозность. Организм израсходовал ресурсы, полученные в прошлом году, и нуждается в дополнительной заботе. Один из способов, как поЗчем заботиться о теле, — освободить его естественным образом от накопленных зимой лишних токсинов и шлаков с помощью очищающих чаев. Подробнее о них рассказывает фармацевт Apotheka Лайла Залите.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Очищающие чаи или чайные смеси обладают мочегонными, желчегонными свойствами, а также улучшающими пищеварение и опорожнение кишечника свойствами. Есть также чаи, способствующие потоотделению, стимулирующие работу селезенки, способствующие очищению крови и выведению солей из суставов, а также снижающие уровень кислотности во всем теле. Чайные смеси действуют более эффективно, поскольку сочетают в себе свойства нескольких растений, благотворно воздействуя на все системы организма.

Организм лучше всего функционирует, когда уровень pH сбалансирован, то есть, кислотная и щелочная среда находятся в равновесии. Использование очищающих чаев в виде курса может помочь уменьшить кислотную среду, возникающую после приема сладкой, жирной и тяжелой пищи, а также вследствие вредных привычек — ночного голода, курения или употребления алкоголя. Очищающими чаями, периодически, может пользоваться любой человек без серьезных проблем со здоровьем. С их помощью можно улучшить самочувствие и здоровье, поскольку чем чище организм, тем крепче будет иммунитет. Также после употребления очищающих чаев организм более эффективно усваивает минералы и витамины.

Пять очищающих чаев и инструкции по их употреблению

Ромашка способствует работе пищеварительной системы, опорожнению кишечника.

Применение: 2 чайные ложки цветов залить стаканом горячей (60–80 °C) воды. Пить 2–3 раза в день натощак.

Зеленый чай ускоряет, нормализует обменные и пищеварительные процессы, тем самым способствуя выведению токсинов и тяжелых металлов из организма.

Применение: 2–3 раза в день через 30–45 минут после еды.

Лопух — мочегонное и желчевыводящее растение, увеличивающее количество выделяемой мочи.

Применение: 5–10 г или 1–2 чайные ложки листьев или корней залить 1 л кипятка. Пить 3 раза в день по стакану перед едой.

Одуванчик способствует работе печени и почек и является мочегонным средством.

Применение: 1 столовую ложку корней одуванчика залить стаканом кипятка, варить 15 минут. Пить теплым 3 раза в день по 1/3 стакана за 25 минут до еды.

Желтая кошачья лапка способствует секреции желчи, стимулирует работу кишечника.

Применение: 1 столовую ложку лекарственного растения заливать стаканом кипятка, пить в течение дня.

Внимание! Упомянутые чаи не рекомендуются употреблять людям с повышенной кислотностью желудка, гастритом, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки или проблемами с почками и печенью.

При наличии серьезного диагноза, обязательно необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы узнать, совместимо ли использование других очищающих чаев с назначенными медикаментами.

Также очищающие процедуры нельзя проводить беременным и кормящим мамочкам.

Некоторые чаи, после консультации с врачом или акушеркой, можно употреблять беременным женщинам после определенной недели беременности, в свою очередь, кормящим мамочкам рекомендуются чаи, активизирующие лактацию.

Здоровый человек может объединить употребление очищающих чаев с курсом свежевыжатого сока моркови, сельдерея, капусты, свеклы, яблок, лимонов, грейпфрутов, апельсинов, березового, кленового или других соков. Если употреблять очищающие чаи и соки, все равно необходимо следить за употреблением воды (1–2 литра воды в день).

Токсины из организма также помогут вывести посещения сауны и регулярные занятия спортом на свежем воздухе. Для должного очищения и функционирования организма ему ежедневно необходимы полноценный сон и низкий уровень стресса.