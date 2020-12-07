Женщина мечты: ученые разгадали секрет древних Венер

"Палеолитические Венеры", созданные в холодном климате, оказались более тучными, чем фигурки из теплых регионов. При похолодании лишний вес защищал женщину, позволяя ей с большей вероятностью выносить и выкормить ребенка, поэтому, вероятно, чем суровее были условия, тем большее количество лишнего веса приветствовалось. Подробнее рассказывает "Газета.ru".

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В холодном климате доисторические скульпторы создавали статуэтки женщин с более выраженным ожирением, чем в теплом, выяснили специалисты из Колорадского университета. Лишний вес обеспечивал теплоизоляцию и служил дополнительным источником энергии на период беременности и кормления грудью, а потому был желателен для женщины. И, чем холоднее был климат, тем больше жира должно было быть. Исследование было опубликовано в журнале Obesity.

"Палеолитические Венеры" — доисторические статуэтки женщин с объемными грудью, животом и ягодицами. Их точное назначение неизвестно, но предполагается, что фигурки могли быть символами плодородия, талисманами или даже порнографическими изображениями.

Выраженная тучность фигурок, возможно, связана с культом фертильности или символизирует стремление к изобилию, плодородию и безопасности.

Современные люди появились в Европе около 48 тыс. лет назад. Они охотились на оленей, лошадей и мамонтов, летом важную часть их рациона составляли ягоды, орехи, рыба.

В те времена, как и сегодня, климат был довольно изменчив. Зимы становились все холоднее, в самые холодные месяцы температура опускалась до минус 50-59°С. Какие-то племена вымерли, другие перебрались на юг, некоторые смогли приспособиться к жизни в лесах. Продовольствия остро не хватало.

В это время появились фигурки тучных женщин. Они были 6-16 см в высоту и были сделаны из камня, слоновой кости, рога, а иногда и из глины. Большинство статуэток изображали женщин голышом, а их создатели фокусировались на туловище и половых признаках, почти не уделяя внимания голове и конечностям.

Многие фигурки изображают женщин в детородном возрасте, некоторые даже можно принять за изображения беременных. Для фигурок характерны объемные животы и ягодицы, с явными признаками ожирения, хотя сомнительно, что в то время оно встречалось часто.

У фигурок, изображающих мужчин, при этом ожирения не наблюдается — они вытянутые и стройные. Эта разница и подтолкнула ранее ученых к идее, что лишний вес здесь выступает как символ плодородия или красоты.

Теперь исследователи обратили внимание, что чем ближе к ледникам находились поселения, на территории которых были найдены статуэтки, тем более тучных женщин они изображали. Они замеряли соотношения между обхватом плеч и талии статуэтки, между обхватом талии и бедер. "Мы предполагаем, что фигурки передавали идеалы размера тела для молодых женщин, — говорит профессор Джонсон. — Мы обнаружили, что объемы тела фигурок увеличивались по мере приближения к ледникам, а при более теплом климате ожирение было не так выражено".

По всей видимости, ожирение было желательным состоянием, и фигурки представляли идеализированное тело для условий жизни в холодах. Женщина, страдающая ожирением, во времена дефицита пищи имеет больше шансов выносить ребенка, чем женщина, страдающая от недоедания, поясняют исследователи.

"Эти загадочные фигурки женщин с избыточным весом, появившиеся в культурах охотников-собирателей в Европе ледникового периода, где ожирение вообще не ожидалось — одни из самых ранних произведений искусства в мире, — говорит ведущий автор исследования профессор Ричард Джонсон. — Мы показываем, что пропорции этих фигурок коррелируют с периодами экстремального пищевого стресса"

Многие из статуэток хорошо сохранились и, по всей видимости, были реликвиями, передаваемыми от матери к дочери из поколения в поколение. Женщинам, вступающим в период полового созревания или находящимся на ранних стадиях беременности, возможно, давали их в надежде придать желаемую массу тела, чтобы обеспечить успешные роды.

Увеличение жировой массы обеспечило бы источник энергии во время беременности и кормления грудью, а также столь необходимую теплоизоляцию, поясняют авторы работы.

Так распространение ожирения обеспечило бы жизнь еще одному поколению в опасных климатических условиях, заключают ученые.