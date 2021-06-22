Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
Foto: Instagram/billieeilish

Люди всех национальностей, возрастов и полов веками красили волосы в различные цвета, включая самые неожиданные. Нередко используются краски ярких оттенков, а также сложные техники: например, популярные сегодня балаяж или контуринг волос. Однако зачастую результат оказывается непредсказуемым: химические средства могут спровоцировать аллергию, вызвать серьезные ожоги кожи и даже облысение. "Лента.ру" разбиралась, как появилась мода на окрашивание волос и что толкает людей на смелые эксперименты с внешностью.

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"Не пропадать же пергидролю!"


В древнем мире не существовало специальных средств для окрашивания волос, но уже тогда люди стремились изменять внешность, чтобы выглядеть привлекательнее. В Древней Греции и Риме красивыми считались светлые волосы. В ход для отбеливания шли самые неожиданные средства, эффект которых в лучшем случае был сомнителен, а в худшем — они могли оставить человека лысым или с ожогами. Среди ингредиентов обнаруживались известь, киноварь и даже свинец.

На Востоке в почете были темные и рыжие волосы. Стремящиеся следовать "тренду" или по крайней мере закрасить седину пользовались хной и басмой, которые даже укрепляли волосы, но эффект от такой окраски был недолговременным. Примечательно, что красились не только женщины, но и мужчины: например, среди них были популярны выкрашенные хной и умащенные ароматическими маслами длинные бороды.

XIX век с его развитием химии облегчил жизнь тем, кто стремился обмануть природу и перекраситься в блондинку. Луи Жак Тенар в 1818 году впервые получил пероксид водорода (неорганическое соединение H2O2), а во второй половине столетия это вещество стало широко использоваться для отбеливания волос. Однако неправильное или слишком частое использование этой "жесткой химии" могло оставить "пергидрольную блондинку" попросту лысой.

В СССР качество косметических средств для волос особенно удручало: относительно безопасные импортные краски были страшным дефицитом, и женщины постоянно "мучили" свои волосы, используя пергидроль.

Парикмахерских в государстве плановой экономики открывалось недостаточно, а в "приличные" салоны с хорошими мастерами приходилось записываться загодя. Поэтому самые отчаянные красились в домашних условиях, что иногда заканчивалось плачевно: химическими ожогами, испорченными волосами, сорвавшимися выпускными вечерами, свиданиями и даже свадьбами.

Особенно рисковали здоровьем волос актрисы, которым приходилось часто перекрашиваться для новых ролей. Так, советская кинозвезда Людмила Чурсина рассказывала, что на съемках "Виринеи" ее "пергидролили" едва ли не ежедневно, а актриса 1970-х Маргарита Терехова однажды чуть не лишилась своих пышных волос из-за неудачной химической завивки: поклонники привыкли видеть ее с волнистыми кудрями, а от природы волосы Тереховой не вились.

Для карьеры Зинаиды Кириенко домашнее окрашивание едва не стало фатальным. Во время съемок "Тихого Дона", где Кириенко играла одну из главных героинь — Наталью, жену Григория Мелехова, — актриса решила поэкспериментировать с внешностью: "Я тогда жила у тетки, и ее дочь Эллочка решила перекраситься в блондинку. Волосы сожгла так, что чуть не лишилась шевелюры — еле спасли. Но не пропадать же остаткам пергидроля! Предложила: "Давай тебя тоже немножко подсветлим". А Герасимов не разрешал красить волосы, делать перманент, мазать помадой губы — ценил наши природные данные. Тем не менее я согласилась. (…) Герасимов испугался: "Будешь ты играть Наталью, но волосы приведи в порядок"".

Впрочем, порой не везло и западным актрисам: даже самые лучшие косметические средства могут оказаться вредными в руках неумелого колориста. Так, Шерон Стоун жаловалась, что в 1990-е едва не лишилась волос из-за ошибки парикмахера. В 2013 году подобная неприятность произошла и с актрисой Дженнифер Энистон. По словам кинозвезды, волосы "сожгли" во время уходовой процедуры, и в итоге ей пришлось остричься значительно короче, чем планировалось.

Некоторым знаменитостям после многочисленных парикмахерских экспериментов пришлось носить парик или накладные пряди, поскольку их собственные волосы выпали или поредели. Среди них — Кристина Агилера, Гвен Стефани и даже Наоми Кэмпбелл.

"Издевательство" над своими волосами практиковали не только артистки, кому это было нужно для сценического имиджа, но и представители субкультур, которые перекрашивались для самовыражения и для того, чтобы подчеркнуть свою принадлежность той или иной группе. Так, в 1970-е годы весьма заметной была панковская субкультура. Панки выбеливали волосы пергидролем или, наоборот, красили в угольно-черный цвет. Они выбривали голову, оставляя посередине черепа высокий гребень волос, закрепленный различными способами. За границей это был лак для волос, а советские панки применяли подручные средства — вплоть до сладкой манной каши.

В 1990-е панки уступили пальму первенства в самых странных прическах рейверам. У последователей этой музыкальной субкультуры в моде были коротко остриженные волосы, выкрашенные в неестественно-яркие "анилиновые" цвета: лимонно-желтый, ярко-зеленый, красный.

В 2000-е годы появилась субкультура "эмо", идеалом внешности у которых были бледные лица, обведенные черными глаза и выкрашенные в черный цвет прямые волосы с косой челкой.

Все естественно


Вторая половина XX века прошла под знаком постоянного совершенствования красок для волос и средств для ухода за окрашенными волосами. Появились гаммы со множеством оттенков, а также средства кратковременного окрашивания вроде тонирующих шампуней и пенок. В наши дни профессиональное окрашивание относительно безопасно даже для подростков, и в моду входит не просто закрашивание седины или изменение цвета на несколько тонов, а довольно смелые эксперименты: мелирование, цветные пряди, контуринг и так далее.

Просто покраситься в блонд уже неактуально. Современные салоны красоты предлагают куда более сложные варианты, требующие от мастера-колориста фантазии, а от клиента — терпения: ведь для окрашивания порой нужно провести в парикмахерском кресле не один час. Одним из самых популярных трендов в окраске волос в нынешнем году стал контуринг — стиль, который сперва был популярен в макияже, а затем пришел и в парикмахерское искусство.

Как поясняет международный творческий партнер Matrix Мила Белова, тренд в чести и у колористов, и у их клиентов. "У первых — из-за простоты выполнения, у посетителей салонов — из-за эффектного результата за небольшой промежуток времени: максимальное время услуги (вместе с укладкой) составляет 1,5 часа", — отмечает эксперт.

Классический контуринг в парикмахерском деле — окрашивание окружающих лицо прядей с чередованием темных и светлых тонов. Подобный эффект иногда бывает и природным: у натуральных шатенов и темно-русых волосы порой выгорают на солнце отдельными прядями. Колористы воспроизводят такое "натуральное окрашивание" салонными средствами. Также популярен "балаяж" — имитация естественным образом обесцветившихся от солнечного света прядей.

"Солнечными бликами" можно воссоздать эффект выгоревших на солнце волос, причем сделать акценты там, где это необходимо. Можно визуально вытянуть овал лица или сделать его более круглым. Все зависит от желания и самоощущения Инна Салибекова, художник-колорист бренда Redken

Стилисты отмечают, что сейчас как никогда ранее актуальны натуральность и естественность. "Сейчас модны природные оттенки, эффекты выгоревших волос, углубленные корни и более светлая длина, "солнечные блики" в волосах, меланжевые переливы и здоровый блеск, а также техники окрашивания, подчеркивающие именно эти эффекты", — утверждает эксперт по волосам и стилист команды Wella Podium Team Ольга Слизова.

Вслед за звездами


Специалисты парикмахерского искусства при этом отмечают, что параллельно развивается не менее популярный тренд — суперяркие оттенки и пряди. В 1990-е годы с такими "кислотными" волосами ходили рейверы. Теперь же так красят волосы все — от звезд до школьников младшего тинейджерского возраста.

Наряду с естественностью не менее актуально совершенно противоположное модное направление — цветное окрашивание и ультраяркие, неестественные цвета и всевозможные комбинации из них, радужные окрашивания Ольга Слизова, стилист команды Wella Podium Team

Цветной контуринг вводят в моду музыкальные исполнительницы Дуа Липа, Ариана Гранде, Билли Айлиш.

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Леди Гага остается блондинкой, но тонирует свои волосы в разные оттенки, например, голубовато-серый.

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Социальные сети (а у каждой звезды есть Instagram с сотнями тысяч, а то и миллионами подписчиков) тут же делают популярным любое неожиданное нововведение. За западными знаменитостями следуют и российские звезды: так, актриса и режиссер Рената Литвинова, десятилетиями не изменяющая своему образу роковой блондинки, не так давно появилась на публике с ярко-зелеными волосами.

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Стилисты, которые готовят моделей к дефиле, не стесняются в самовыражении: их манекенщицы выходят на подиум с красными, желтыми, зелеными и синими волосами. Примеры подобных экспериментов можно было увидеть на показах нынешнего и будущего сезона у брендов Junia Watanabe, Dries Van Noten и других.

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Публикация от Dries Van Noten (@driesvannoten)


Некоторые молодые "экспериментаторы" красят пряди дома, но такой результат может быть непредсказуемым. В лучшем случае тинейджера засмеют в школе, в худшем — придется перекрашивать все волосы в нейтральный цвет. Поэтому тем, кто не имеет опыта домашнего окрашивания, стилисты советуют обращаться к профессионалу.

Как поясняют эксперты, цветной контуринг волос делается в два этапа. Сначала мастер проводит диагностику волос и подбирает технологию для осветления прядей под дальнейшую окраску. После этого волосы тонируются так называемым прямым пигментом — то есть того оттенка, которого хочет добиться клиент. Чем плотнее пигмент, тем дольше он будет держаться на волосах и медленнее смываться, а значит, можно дольше не приходить в салон для нового окрашивания.

Советую обратить внимание на палитру от Института цвета Pantone весна-лето 2021. Оранжево-желтый и малиновый — мои фавориты среди ярких цветов. Не стоит их бояться. Наоборот, играя с плотностью, мастер может создать динамичный образ Мила Белова, международный творческий партнер бренда Matrix

Эксперт отмечает, что ее клиентам нравятся также ментоловый и коралловый в разных интерпретациях. "Для тех, кто любит спокойные, уютные оттенки, чтобы выделяться, но при этом оставаться верным своему стилю", — заключает Белова.

"Мне оставалось сидеть и ждать, пока станет лучше"


Однако даже в проверенном салоне красоты или у звездного парикмахера клиент не застрахован от неприятностей. Например, недавно стало известно, что московский подросток получил химические ожоги головы, когда пришел в парикмахерскую, чтобы покрасить волосы. А незадолго до этого 20-летняя тиктокерша Мэдисон Уоллер пожаловалась своим подписчикам, что после окрашивания в технике балаяж в парикмахерской ее волосы стали "вылезать клочьями".

Еще страшнее могут быть последствия процедур, проведенных в домашних условиях. Так, в апреле 2021 года 27-летняя британка Леони Ди из уэльского города Аберайрон покрасилась в надежде придать волосам темно-синий оттенок. В итоге у женщины начала опухать голова отеки, возникли ожоги, и она попала в больницу. "Волдыри [на коже головы] продолжали лопаться и сочились синей краской. Я была готова сбрить волосы, если бы это могло как-то изменить ситуацию. Однако все, что мне оставалось, — это сидеть и ждать, пока станет лучше", — рассказала Ди о своем пребывании в больничной палате. Женщина поклялась, что больше никогда не станет красить волосы.

За несколько недель до этого блогер @acid.sun также самостоятельно покрасил волосы, после чего у него распухли лоб и шея, а также "заплыли" оба глаза. Блогер снимал происходящее и выкладывал ролики в TikTok. В одном из видео молодой человек заявил, что его "голова превратилась в шар" и ему пришлось обратиться за медицинской помощью. В больнице выяснилось, что парень получил химические ожоги из-за непереносимости некоторых компонентов краски для волос. Врачи прописали тиктокеру стероидные препараты, и только после курса медикаментов его лицо приобрело нормальный вид. В очередном ролике @acid.sun порекомендовал своим подписчикам всегда проводить тест на аллергию перед домашним окрашиванием.

В мае 2021 года тиктокерша с ником alina8xxx разместила в социальной сети ролик, где показала неудачную прическу своей подруги. Девушка хотела обесцветить шевелюру, но передержала краску: в итоге волосы на затылке пересохли и стали ломаться. Ей пришлось обратиться к alina8xxx, чтобы та сделала подруге укладку и скрыла последствия неудачного окрашивания.

Чтобы предотвратить подобные ситуации, специалисты рекомендуют уделять особое внимание здоровью волос как во время окрашивания, так и после него. "Домашний уход за окрашенными волосами играет огромную роль в сохранении не только цвета, но и качества волос", — подчеркивает Ольга Слизова и советует использовать проверенные шампуни, кондиционеры, маски для волос, которые не содержат спирта, сульфатов и парабенов, наносящих вред волосам.

Эксперты также рекомендуют дополнительно применять несмываемые средства для домашнего ухода за волосами, которые возвращают блеск, восстанавливают структуру волоса и дольше сохраняют пигмент. Профессиональная продукция спасает от главной проблемы окрашенных волос: их избыточной сухости, приводящей к сечению кончиков и ломкости. Несмываемый уход (спрей, крем или масло) увлажняет, питает волос, восстанавливает его кутикулу. Основные компоненты таких средств — экстракты растений (например, масло ши), гиалуроновая кислота, дополнительные пигменты для предохранения волос, окрашенных в светлые оттенки, от появления желтизны.

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