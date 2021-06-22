Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?

Люди всех национальностей, возрастов и полов веками красили волосы в различные цвета, включая самые неожиданные. Нередко используются краски ярких оттенков, а также сложные техники: например, популярные сегодня балаяж или контуринг волос. Однако зачастую результат оказывается непредсказуемым: химические средства могут спровоцировать аллергию, вызвать серьезные ожоги кожи и даже облысение. "Лента.ру" разбиралась, как появилась мода на окрашивание волос и что толкает людей на смелые эксперименты с внешностью.
"Не пропадать же пергидролю!"
В древнем мире не существовало специальных средств для окрашивания волос, но уже тогда люди стремились изменять внешность, чтобы выглядеть привлекательнее. В Древней Греции и Риме красивыми считались светлые волосы. В ход для отбеливания шли самые неожиданные средства, эффект которых в лучшем случае был сомнителен, а в худшем — они могли оставить человека лысым или с ожогами. Среди ингредиентов обнаруживались известь, киноварь и даже свинец.
На Востоке в почете были темные и рыжие волосы. Стремящиеся следовать "тренду" или по крайней мере закрасить седину пользовались хной и басмой, которые даже укрепляли волосы, но эффект от такой окраски был недолговременным. Примечательно, что красились не только женщины, но и мужчины: например, среди них были популярны выкрашенные хной и умащенные ароматическими маслами длинные бороды.
XIX век с его развитием химии облегчил жизнь тем, кто стремился обмануть природу и перекраситься в блондинку. Луи Жак Тенар в 1818 году впервые получил пероксид водорода (неорганическое соединение H2O2), а во второй половине столетия это вещество стало широко использоваться для отбеливания волос. Однако неправильное или слишком частое использование этой "жесткой химии" могло оставить "пергидрольную блондинку" попросту лысой.
Парикмахерских в государстве плановой экономики открывалось недостаточно, а в "приличные" салоны с хорошими мастерами приходилось записываться загодя. Поэтому самые отчаянные красились в домашних условиях, что иногда заканчивалось плачевно: химическими ожогами, испорченными волосами, сорвавшимися выпускными вечерами, свиданиями и даже свадьбами.
Особенно рисковали здоровьем волос актрисы, которым приходилось часто перекрашиваться для новых ролей. Так, советская кинозвезда Людмила Чурсина рассказывала, что на съемках "Виринеи" ее "пергидролили" едва ли не ежедневно, а актриса 1970-х Маргарита Терехова однажды чуть не лишилась своих пышных волос из-за неудачной химической завивки: поклонники привыкли видеть ее с волнистыми кудрями, а от природы волосы Тереховой не вились.
Для карьеры Зинаиды Кириенко домашнее окрашивание едва не стало фатальным. Во время съемок "Тихого Дона", где Кириенко играла одну из главных героинь — Наталью, жену Григория Мелехова, — актриса решила поэкспериментировать с внешностью: "Я тогда жила у тетки, и ее дочь Эллочка решила перекраситься в блондинку. Волосы сожгла так, что чуть не лишилась шевелюры — еле спасли. Но не пропадать же остаткам пергидроля! Предложила: "Давай тебя тоже немножко подсветлим". А Герасимов не разрешал красить волосы, делать перманент, мазать помадой губы — ценил наши природные данные. Тем не менее я согласилась. (…) Герасимов испугался: "Будешь ты играть Наталью, но волосы приведи в порядок"".
Впрочем, порой не везло и западным актрисам: даже самые лучшие косметические средства могут оказаться вредными в руках неумелого колориста. Так, Шерон Стоун жаловалась, что в 1990-е едва не лишилась волос из-за ошибки парикмахера. В 2013 году подобная неприятность произошла и с актрисой Дженнифер Энистон. По словам кинозвезды, волосы "сожгли" во время уходовой процедуры, и в итоге ей пришлось остричься значительно короче, чем планировалось.
Некоторым знаменитостям после многочисленных парикмахерских экспериментов пришлось носить парик или накладные пряди, поскольку их собственные волосы выпали или поредели. Среди них — Кристина Агилера, Гвен Стефани и даже Наоми Кэмпбелл.
"Издевательство" над своими волосами практиковали не только артистки, кому это было нужно для сценического имиджа, но и представители субкультур, которые перекрашивались для самовыражения и для того, чтобы подчеркнуть свою принадлежность той или иной группе. Так, в 1970-е годы весьма заметной была панковская субкультура. Панки выбеливали волосы пергидролем или, наоборот, красили в угольно-черный цвет. Они выбривали голову, оставляя посередине черепа высокий гребень волос, закрепленный различными способами. За границей это был лак для волос, а советские панки применяли подручные средства — вплоть до сладкой манной каши.
В 1990-е панки уступили пальму первенства в самых странных прическах рейверам. У последователей этой музыкальной субкультуры в моде были коротко остриженные волосы, выкрашенные в неестественно-яркие "анилиновые" цвета: лимонно-желтый, ярко-зеленый, красный.
В 2000-е годы появилась субкультура "эмо", идеалом внешности у которых были бледные лица, обведенные черными глаза и выкрашенные в черный цвет прямые волосы с косой челкой.
Все естественно
Вторая половина XX века прошла под знаком постоянного совершенствования красок для волос и средств для ухода за окрашенными волосами. Появились гаммы со множеством оттенков, а также средства кратковременного окрашивания вроде тонирующих шампуней и пенок. В наши дни профессиональное окрашивание относительно безопасно даже для подростков, и в моду входит не просто закрашивание седины или изменение цвета на несколько тонов, а довольно смелые эксперименты: мелирование, цветные пряди, контуринг и так далее.
Просто покраситься в блонд уже неактуально. Современные салоны красоты предлагают куда более сложные варианты, требующие от мастера-колориста фантазии, а от клиента — терпения: ведь для окрашивания порой нужно провести в парикмахерском кресле не один час. Одним из самых популярных трендов в окраске волос в нынешнем году стал контуринг — стиль, который сперва был популярен в макияже, а затем пришел и в парикмахерское искусство.
Как поясняет международный творческий партнер Matrix Мила Белова, тренд в чести и у колористов, и у их клиентов. "У первых — из-за простоты выполнения, у посетителей салонов — из-за эффектного результата за небольшой промежуток времени: максимальное время услуги (вместе с укладкой) составляет 1,5 часа", — отмечает эксперт.
Классический контуринг в парикмахерском деле — окрашивание окружающих лицо прядей с чередованием темных и светлых тонов. Подобный эффект иногда бывает и природным: у натуральных шатенов и темно-русых волосы порой выгорают на солнце отдельными прядями. Колористы воспроизводят такое "натуральное окрашивание" салонными средствами. Также популярен "балаяж" — имитация естественным образом обесцветившихся от солнечного света прядей.
Стилисты отмечают, что сейчас как никогда ранее актуальны натуральность и естественность. "Сейчас модны природные оттенки, эффекты выгоревших волос, углубленные корни и более светлая длина, "солнечные блики" в волосах, меланжевые переливы и здоровый блеск, а также техники окрашивания, подчеркивающие именно эти эффекты", — утверждает эксперт по волосам и стилист команды Wella Podium Team Ольга Слизова.
Вслед за звездами
Специалисты парикмахерского искусства при этом отмечают, что параллельно развивается не менее популярный тренд — суперяркие оттенки и пряди. В 1990-е годы с такими "кислотными" волосами ходили рейверы. Теперь же так красят волосы все — от звезд до школьников младшего тинейджерского возраста.
Цветной контуринг вводят в моду музыкальные исполнительницы Дуа Липа, Ариана Гранде, Билли Айлиш.
Леди Гага остается блондинкой, но тонирует свои волосы в разные оттенки, например, голубовато-серый.
Социальные сети (а у каждой звезды есть Instagram с сотнями тысяч, а то и миллионами подписчиков) тут же делают популярным любое неожиданное нововведение. За западными знаменитостями следуют и российские звезды: так, актриса и режиссер Рената Литвинова, десятилетиями не изменяющая своему образу роковой блондинки, не так давно появилась на публике с ярко-зелеными волосами.
Стилисты, которые готовят моделей к дефиле, не стесняются в самовыражении: их манекенщицы выходят на подиум с красными, желтыми, зелеными и синими волосами. Примеры подобных экспериментов можно было увидеть на показах нынешнего и будущего сезона у брендов Junia Watanabe, Dries Van Noten и других.
Некоторые молодые "экспериментаторы" красят пряди дома, но такой результат может быть непредсказуемым. В лучшем случае тинейджера засмеют в школе, в худшем — придется перекрашивать все волосы в нейтральный цвет. Поэтому тем, кто не имеет опыта домашнего окрашивания, стилисты советуют обращаться к профессионалу.
Как поясняют эксперты, цветной контуринг волос делается в два этапа. Сначала мастер проводит диагностику волос и подбирает технологию для осветления прядей под дальнейшую окраску. После этого волосы тонируются так называемым прямым пигментом — то есть того оттенка, которого хочет добиться клиент. Чем плотнее пигмент, тем дольше он будет держаться на волосах и медленнее смываться, а значит, можно дольше не приходить в салон для нового окрашивания.
Эксперт отмечает, что ее клиентам нравятся также ментоловый и коралловый в разных интерпретациях. "Для тех, кто любит спокойные, уютные оттенки, чтобы выделяться, но при этом оставаться верным своему стилю", — заключает Белова.
"Мне оставалось сидеть и ждать, пока станет лучше"
Однако даже в проверенном салоне красоты или у звездного парикмахера клиент не застрахован от неприятностей. Например, недавно стало известно, что московский подросток получил химические ожоги головы, когда пришел в парикмахерскую, чтобы покрасить волосы. А незадолго до этого 20-летняя тиктокерша Мэдисон Уоллер пожаловалась своим подписчикам, что после окрашивания в технике балаяж в парикмахерской ее волосы стали "вылезать клочьями".
Еще страшнее могут быть последствия процедур, проведенных в домашних условиях. Так, в апреле 2021 года 27-летняя британка Леони Ди из уэльского города Аберайрон покрасилась в надежде придать волосам темно-синий оттенок. В итоге у женщины начала опухать голова отеки, возникли ожоги, и она попала в больницу. "Волдыри [на коже головы] продолжали лопаться и сочились синей краской. Я была готова сбрить волосы, если бы это могло как-то изменить ситуацию. Однако все, что мне оставалось, — это сидеть и ждать, пока станет лучше", — рассказала Ди о своем пребывании в больничной палате. Женщина поклялась, что больше никогда не станет красить волосы.
За несколько недель до этого блогер @acid.sun также самостоятельно покрасил волосы, после чего у него распухли лоб и шея, а также "заплыли" оба глаза. Блогер снимал происходящее и выкладывал ролики в TikTok. В одном из видео молодой человек заявил, что его "голова превратилась в шар" и ему пришлось обратиться за медицинской помощью. В больнице выяснилось, что парень получил химические ожоги из-за непереносимости некоторых компонентов краски для волос. Врачи прописали тиктокеру стероидные препараты, и только после курса медикаментов его лицо приобрело нормальный вид. В очередном ролике @acid.sun порекомендовал своим подписчикам всегда проводить тест на аллергию перед домашним окрашиванием.
В мае 2021 года тиктокерша с ником alina8xxx разместила в социальной сети ролик, где показала неудачную прическу своей подруги. Девушка хотела обесцветить шевелюру, но передержала краску: в итоге волосы на затылке пересохли и стали ломаться. Ей пришлось обратиться к alina8xxx, чтобы та сделала подруге укладку и скрыла последствия неудачного окрашивания.
Чтобы предотвратить подобные ситуации, специалисты рекомендуют уделять особое внимание здоровью волос как во время окрашивания, так и после него. "Домашний уход за окрашенными волосами играет огромную роль в сохранении не только цвета, но и качества волос", — подчеркивает Ольга Слизова и советует использовать проверенные шампуни, кондиционеры, маски для волос, которые не содержат спирта, сульфатов и парабенов, наносящих вред волосам.
Эксперты также рекомендуют дополнительно применять несмываемые средства для домашнего ухода за волосами, которые возвращают блеск, восстанавливают структуру волоса и дольше сохраняют пигмент. Профессиональная продукция спасает от главной проблемы окрашенных волос: их избыточной сухости, приводящей к сечению кончиков и ломкости. Несмываемый уход (спрей, крем или масло) увлажняет, питает волос, восстанавливает его кутикулу. Основные компоненты таких средств — экстракты растений (например, масло ши), гиалуроновая кислота, дополнительные пигменты для предохранения волос, окрашенных в светлые оттенки, от появления желтизны.