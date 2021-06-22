Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?

Парикмахерских в государстве плановой экономики открывалось недостаточно, а в "приличные" салоны с хорошими мастерами приходилось записываться загодя. Поэтому самые отчаянные красились в домашних условиях, что иногда заканчивалось плачевно: химическими ожогами, испорченными волосами, сорвавшимися выпускными вечерами, свиданиями и даже свадьбами.

Особенно рисковали здоровьем волос актрисы, которым приходилось часто перекрашиваться для новых ролей. Так, советская кинозвезда Людмила Чурсина рассказывала, что на съемках "Виринеи" ее "пергидролили" едва ли не ежедневно, а актриса 1970-х Маргарита Терехова однажды чуть не лишилась своих пышных волос из-за неудачной химической завивки: поклонники привыкли видеть ее с волнистыми кудрями, а от природы волосы Тереховой не вились.

Для карьеры Зинаиды Кириенко домашнее окрашивание едва не стало фатальным. Во время съемок "Тихого Дона", где Кириенко играла одну из главных героинь — Наталью, жену Григория Мелехова, — актриса решила поэкспериментировать с внешностью: "Я тогда жила у тетки, и ее дочь Эллочка решила перекраситься в блондинку. Волосы сожгла так, что чуть не лишилась шевелюры — еле спасли. Но не пропадать же остаткам пергидроля! Предложила: "Давай тебя тоже немножко подсветлим". А Герасимов не разрешал красить волосы, делать перманент, мазать помадой губы — ценил наши природные данные. Тем не менее я согласилась. (…) Герасимов испугался: "Будешь ты играть Наталью, но волосы приведи в порядок"".

Впрочем, порой не везло и западным актрисам: даже самые лучшие косметические средства могут оказаться вредными в руках неумелого колориста. Так, Шерон Стоун жаловалась, что в 1990-е едва не лишилась волос из-за ошибки парикмахера. В 2013 году подобная неприятность произошла и с актрисой Дженнифер Энистон. По словам кинозвезды, волосы "сожгли" во время уходовой процедуры, и в итоге ей пришлось остричься значительно короче, чем планировалось.

Некоторым знаменитостям после многочисленных парикмахерских экспериментов пришлось носить парик или накладные пряди, поскольку их собственные волосы выпали или поредели. Среди них — Кристина Агилера, Гвен Стефани и даже Наоми Кэмпбелл.

"Издевательство" над своими волосами практиковали не только артистки, кому это было нужно для сценического имиджа, но и представители субкультур, которые перекрашивались для самовыражения и для того, чтобы подчеркнуть свою принадлежность той или иной группе. Так, в 1970-е годы весьма заметной была панковская субкультура. Панки выбеливали волосы пергидролем или, наоборот, красили в угольно-черный цвет. Они выбривали голову, оставляя посередине черепа высокий гребень волос, закрепленный различными способами. За границей это был лак для волос, а советские панки применяли подручные средства — вплоть до сладкой манной каши.

В 1990-е панки уступили пальму первенства в самых странных прическах рейверам. У последователей этой музыкальной субкультуры в моде были коротко остриженные волосы, выкрашенные в неестественно-яркие "анилиновые" цвета: лимонно-желтый, ярко-зеленый, красный.

В 2000-е годы появилась субкультура "эмо", идеалом внешности у которых были бледные лица, обведенные черными глаза и выкрашенные в черный цвет прямые волосы с косой челкой.

Все естественно



Вторая половина XX века прошла под знаком постоянного совершенствования красок для волос и средств для ухода за окрашенными волосами. Появились гаммы со множеством оттенков, а также средства кратковременного окрашивания вроде тонирующих шампуней и пенок. В наши дни профессиональное окрашивание относительно безопасно даже для подростков, и в моду входит не просто закрашивание седины или изменение цвета на несколько тонов, а довольно смелые эксперименты: мелирование, цветные пряди, контуринг и так далее.

Просто покраситься в блонд уже неактуально. Современные салоны красоты предлагают куда более сложные варианты, требующие от мастера-колориста фантазии, а от клиента — терпения: ведь для окрашивания порой нужно провести в парикмахерском кресле не один час. Одним из самых популярных трендов в окраске волос в нынешнем году стал контуринг — стиль, который сперва был популярен в макияже, а затем пришел и в парикмахерское искусство.

Как поясняет международный творческий партнер Matrix Мила Белова, тренд в чести и у колористов, и у их клиентов. "У первых — из-за простоты выполнения, у посетителей салонов — из-за эффектного результата за небольшой промежуток времени: максимальное время услуги (вместе с укладкой) составляет 1,5 часа", — отмечает эксперт.

Классический контуринг в парикмахерском деле — окрашивание окружающих лицо прядей с чередованием темных и светлых тонов. Подобный эффект иногда бывает и природным: у натуральных шатенов и темно-русых волосы порой выгорают на солнце отдельными прядями. Колористы воспроизводят такое "натуральное окрашивание" салонными средствами. Также популярен "балаяж" — имитация естественным образом обесцветившихся от солнечного света прядей.