Жителей Латвии призывают обращать внимание на качество и безопасность косметических услуг

Центр по профилактике и контролю заболеваний в рамках кампании "Доверяй, но проверяй!" в этом году особое внимание уделяет косметическим процедурам высокого риска, в ходе которых кожа целенаправленно травмируется (татуировка, пирсинг, микропигментация или перманентный макияж, косметические инъекции) или процедурам с относительно высоким риском травмирования кожи (маникюр, педикюр).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В прошлом году косметическими услугами воспользовался каждый второй житель Латвии. Хотя 79% респондентов указали, что для них важно соблюдение гигиенических требований при выборе поставщика услуг по уходу за красотой, 13% латвийцев, согласно проведенному Центром по профилактике и контролю заболеваний (SPKC) опросу, по-прежнему регулярно используют возможность получения подобных услуг "в домашних условиях".

"Трудно представить, что мы обратились бы за услугами дантиста к своему соседу или знакомому, потому что это могло бы оказаться дешевле. Kосметические процедуры также не должны проводиться в местах, где не могут быть соблюдены необходимые гигиенические требования, и мы, безусловно, должны быть в состоянии удостовериться, что специалист, оказывающий услуги, сертифицирован. Такие процедуры должны выполняться в безопасной среде, чтобы конечный результат не противоречил ожиданиям", — поясняет министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле.

SPKC указывает, что если косметические процедуры, такие как, например, пирсинг, татуаж, маникюр, педикюр, косметические инъекции, выполняются без соответствия гигиеническим требованиям, они могут вызвать заболевание гепатитом B или C и другими инфекционными заболеваниями.

"Как используемые при процедурах прокалывания кожи инструменты, так и поверхности могут соприкасаться с потенциально инфицированной кровью. Если представитель услуг не соблюдает надлежащую гигиену, клиент может столкнуться с "букетом" вирусов и бактерий: вирусом герпеса, гепатита B и C, бактериальными инфекциями — стрептококками, стафилококками, грибковыми инфекциями. Лечение от них дорогостоящее, длительное по времени и неприятное. И, конечно же, это совсем не то, на что надеялся клиент. Гепатит B, возможно, придется лечить всю жизнь. Поэтому цена не должна быть единственным критерием при выборе представителя косметических услуг. Клиент должен также обратить внимание на гигиену, безопасность и другие важные аспекты, например, предоставил ли мастер информацию о себе в Инспекцию здравоохранения", — рассказывает специалист SPKC Майя Пауниня.

Согласно данным Инспекции здравоохранения, в прошлом году были обнаружены различные несоответствия гигиеническим требованиям в 45% случаев, или почти в каждом втором проверенном месте оказания косметических услуг. Тем не менее, ситуация постепенно улучшается, говорит Солвита Муцениеце, руководитель департамента общественного здоровья Инспекции здравоохранения. В 2019 году на четверть увеличилось количество тех услугодателей по уходу за красотой, которые предоставили информацию о себе в Инспекцию здравоохранения. Также зафиксирован возросший почти в три раза интерес получателей услуг красоты к квалификации мастеров, различным аспектам безопасности и гигиены, и характеру процедур.

"В 2019 году вступили в силу поправки в законодательство, предусматривающие новые требования к оформлению, разработке и учету плана дезинфекции и стерилизации рабочих принадлежностей. Не все обратили на это внимание и внедрили в свою повседневную работу, поэтому возросло количество несоответствий, но это было больше связано с документацией, чем с реальными проблемами. Если в 2015 году мы обнаружили несоответствующую обработку инструментов в 30% случаев, то в прошлом году мы сделали замечания только 6% предоставителям услуг. Однако доля несоответствий возрастает там, где практически невозможно обеспечить гигиену, поскольку, например, нельзя установить на рабочем месте раковину. Такие ситуации, как правило, возникают в салонах красоты, расположенных в торговых центрах. Однако большинство услугодателей готовы сотрудничать и очень быстро устраняют недостатки, потому что от этого зависит их репутация и благополучие", — рассказывает Солвита Муцениеце.

Соблюдаются ли основные требования безопасности и гигиены, каждый получатель косметических услуг очень легко может убедиться сам. Сначала следует оценить общую чистоту и порядок в помещении салона, а также посмотреть, как соблюдаются гигиенические нормы: есть ли возможность помыть и продезинфицировать руки, доступны ли одноразовые полотенца, емкости для мусора; есть ли в процедурном кабинете одноразовый чехол для стула или кушетки. В свою очередь косметические процедуры с повышенным риском заражения мастер должен выполнять в одноразовых резиновых перчатках.

SPKC также призывает получателей косметических услуг проявлять активный интерес к дезинфекции и стерилизации рабочих инструментов и отслеживать, берутся ли одноразовые принадлежности из новой, закрытой упаковки. Клиент также имеет право отказаться от услуги, если чувствует опасность для своего здоровья. О замеченных же нарушениях просьба сообщать в Инспекцию здравоохранения.