Жительниц Латвии приглашают принять участие в кастинге конкурса красоты "Мисс Офис — 2020"

25 июня в Латвии состоится дистанционный кастинг международного конкурса красоты "Мисс Офис — 2020". К участию приглашаются офисные сотрудницы местных компаний. Главный приз — 30 000 евро.

30 июня в Латвии состоится дистанционный кастинг конкурса "Мисс Офис — 2020". К участию приглашаются офисные сотрудницы местных компаний.

Принять участие в отборочном туре может любая девушка, работающая в офисе (от секретаря до генерального директора), в возрасте от 20 до 35 лет (на момент предстоящего финала конкурса). Семейное положение и наличие детей не имеют значения.

Чтобы стать участницей кастинга в Латвии, необходимо заполнить анкету здесь до 20 июня. Участие в кастинге бесплатное.

Победительницы кастинга получат возможность представить Латвию в полуфинале конкурса и выиграть 30 000 евро в качестве главного приза, роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора компании "Комус".

В полуфинал конкурса 2019 года от Латвии прошли Зане Аболиня, специалист по поддержке клиентов, Jokado и Лиана Логина, финансист, детско-юношеский центр Латвии. К сожалению по итогам интернет-голосования ни одна из участниц не смогла пройти в финал конкурса и представить свою страну на главной сцене в Москве.

В этом году по итогам 43 кастингов — очных и дистанционных — будут отобраны 100 красавиц, которые примут участие в интернет-голосовании за выход в полуфинал. Только 30 финалисток пригласят в Москву на финальное шоу, где компетентное жюри выберет одну победительницу. Именно она уедет домой с главным призом и званием "Мисс Офис — 2020".

Помимо главного приза в финале конкурса разыгрываются путешествия, гаджеты последних моделей, среди которых Macbook, IPhone, IPad, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы, и множество других ценных подарков.

"Наш конкурс очень привлекателен для девушек, он имеет массу преимуществ: отсутствие вступительного взноса, отсутствие ограничений по росту, широкий возрастной диапазон, огромный призовой фонд. А помимо этого всего — высокопрофессиональный подход организаторов, теплая, дружеская атмосфера, возможность заявить о себе перед многомиллионной аудиторией, новый опыт и новые друзья в разных городах и странах", — отмечает директор конкурса красоты "Мисс Офис" Светлана Бобрикова.

Место проведения кастинга в Латвии: дистанционный отбор. Подробнее о том, как проходит этот вид кастинга, читайте в материале на официальном сайте конкурса.

Международный конкурс красоты "Мисс Офис" — это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Конкурс учрежден в 2010 году. Основная цель — популяризация образа успешной деловой женщины. За десять лет в оргкомитет конкурса пришло более 143 000 заявок от участниц; состоялось 100 кастингов.