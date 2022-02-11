Лед, крем или операция: как избавиться от отеков и темных кругов под глазами

Пациенты косметологов часто жалуются на темные круги и мешки под глазами. Пытаясь избавиться от них, они пробуют народные средства, косметику и даже инъекционные процедуры.

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"Газета.Ru" выяснила у врачей, почему появляются отеки и круги под нижним веком, помогут ли от них кремы и патчи и от каких процедур точно стоит отказаться.

В чем причина

Многие уверены, что темные круги и отеки под глазами — это непременно следствие стресса, недосыпа и переутомления. Доля правды в этом есть, но в большинстве случаев причины кроются гораздо глубже. Александр Прокофьев, врач-дерматовенеролог, объясняет, что причинами появления отечности и темных кругов под глазами может стать генетическая предрасположенность, повышенная пигментация, слишком близко расположенные сосуды, возрастные изменения, а также общее состояние организма. "Для каждой из проблем есть свое объяснение и свое решение, но чтобы понять, какой метод борьбы будет наиболее эффективным, нужно выяснить причины, приводящие к появлению таких изменений в области глаз", — уверен он.

По словам врача, появление темных кругов и отеков под глазами может быть связано с вредными привычками, перенапряжением глаз, недосыпом, хронической усталостью, чрезмерным употреблением жидкости перед сном и даже реакцией на декоративную косметику.

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"Иногда необходима консультация врача, чтобы правильно подобрать лечение и методы коррекции", — говорит эксперт.

С мешками под глазами — совсем другая история. Мешки — это жировые грыжи, которые выглядят, как лишний объем в зоне нижнего века. Врачи связывают их с возрастными изменениями — снижается тонус кожи, мышц и связок, соединительная ткань становится слабее, а мешки под глазами заметнее. "Под грыжей, как правило, формируется тень, которая придает лицу уставший и замученный вид", — говорит Софико Дараселия, врач дерматолог.

По словам Александра Прокофьева, на мешки под глазами может быть похожа и отечность в области нижнего века. "Причиной может стать бурное отмечание праздников, но если отечность сохраняется длительно, это может быть признаком сердечно-сосудистых или почечных заболеваний", — объясняет он.

Поможет ли косметика

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Если темные круги под глазами связаны с образом жизни, то прежде всего нужно скорректировать режим дня. "При нехватке сна кожа лица бледнеет, и на ее фоне кровеносные сосуды становятся более заметными", — объясняет Татьяна Караушева, врач-косметолог. По ее словам, такую проблему можно скорректировать с помощью косметических средств. "Это кремы, гели, маски, патчи, роллеры, в составе которых, прежде всего, сосудистые препараты — арника, экстракт каштана, витамин С. И даже такое простое домашнее средство, как лед с ромашкой, улучшит микроциркуляцию и венозный отток", — говорит она.