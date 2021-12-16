"Лисьи глазки" и "конский хвост": кто создает звездам идеальные формы

Молодое поколение звезд шоу-бизнеса увлеклось пластическими операциями. Они все чаще делают себе "лисьи глазки" и "конский хвост" — так называются самые популярные процедуры.

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Сами двадцатилетние красавицы утверждают, что никогда не обращались к услугам хирургов, а лишь подчеркивают то, что дано природой, упорными тренировками и здоровым образом жизни. Но пластические хирурги уверены: это лукавство. "Газета.Ru" — о том, как звезды обманывают поклонников и сколько стоит стать на шаг ближе к знаменитостям.

Популярный блогер Дана Омари выводит молодых голливудских красоток на чистую воду. В своем аккаунте @IGFamousByDana она выкладывает коллажи с фотографиями актрис и моделей "до и после", сопровождая их ссылками на публичные заявления этих самых звездных девушек, в которых они утверждают, что никогда не прибегали к услугам пластического хирурга. Дана Омари, однако, задается вопросом: как объяснить изменившуюся форму носа, глаз, подросшую грудь и округлившиеся ягодицы.

Звездная разоблачительница Дана Омари — диетолог по образованию, давно работает консультантом в медицинском спа-салоне, и видит хирургическое вмешательство невооруженным глазом. "Посмотрите на своих знакомых — как они худеют, как стареют? Они же не меняются кардинально за пару лет?", — говорила она New York Post.

Она не верит в предположения, что перемены во внешности таких знаменитостей, как Ариана Гранде, Кайли и Кендал Дженнер абсолютно естественны и связаны с периодом полового созревания. "Если к 25 годам вы все еще находитесь в стадии полового созревания, то с вами что-то не так, и вам стоит обратиться к врачу", — говорит Омари.

Блогер утверждает, что с помощью пластики знаменитости, которым еще не исполнилось 30, не только корректируют форму носа или глаз, но и делают такие серьезные операции, как круговая подтяжка лица, которая всегда считалась прерогативой более возрастной аудитории. Омари связывает это с желанием звезд стать идеальными и соответствовать современным стандартам красоты.

"Они хотят выглядеть безупречно в своих Instagram и очень боятся, что их будут критиковать за неидеальные черты лица или пропорции тела", — объясняет Дана.

При этом Омари отмечает, что задача ее блога не в том, чтобы вывести звезд на чистую воду или пристыдить. Но она действительно хочет, чтобы знаменитости перестали вводить в заблуждение поклонниц. "Я твердо настроена привлечь к ответу знаменитостей, которые утверждают, что их красота естественна (хотя на самом деле это не так) и продают сыворотки для лица или витаминные комплексы. Это нечестно и неэтично", — говорит она.