"Лисьи глазки" и "конский хвост": кто создает звездам идеальные формы

Молодое поколение звезд шоу-бизнеса увлеклось пластическими операциями. Они все чаще делают себе "лисьи глазки" и "конский хвост" — так называются самые популярные процедуры.
Сами двадцатилетние красавицы утверждают, что никогда не обращались к услугам хирургов, а лишь подчеркивают то, что дано природой, упорными тренировками и здоровым образом жизни. Но пластические хирурги уверены: это лукавство. "Газета.Ru" — о том, как звезды обманывают поклонников и сколько стоит стать на шаг ближе к знаменитостям.
Популярный блогер Дана Омари выводит молодых голливудских красоток на чистую воду. В своем аккаунте @IGFamousByDana она выкладывает коллажи с фотографиями актрис и моделей "до и после", сопровождая их ссылками на публичные заявления этих самых звездных девушек, в которых они утверждают, что никогда не прибегали к услугам пластического хирурга. Дана Омари, однако, задается вопросом: как объяснить изменившуюся форму носа, глаз, подросшую грудь и округлившиеся ягодицы.
Звездная разоблачительница Дана Омари — диетолог по образованию, давно работает консультантом в медицинском спа-салоне, и видит хирургическое вмешательство невооруженным глазом. "Посмотрите на своих знакомых — как они худеют, как стареют? Они же не меняются кардинально за пару лет?", — говорила она New York Post.
Она не верит в предположения, что перемены во внешности таких знаменитостей, как Ариана Гранде, Кайли и Кендал Дженнер абсолютно естественны и связаны с периодом полового созревания. "Если к 25 годам вы все еще находитесь в стадии полового созревания, то с вами что-то не так, и вам стоит обратиться к врачу", — говорит Омари.
Блогер утверждает, что с помощью пластики знаменитости, которым еще не исполнилось 30, не только корректируют форму носа или глаз, но и делают такие серьезные операции, как круговая подтяжка лица, которая всегда считалась прерогативой более возрастной аудитории. Омари связывает это с желанием звезд стать идеальными и соответствовать современным стандартам красоты.
"Они хотят выглядеть безупречно в своих Instagram и очень боятся, что их будут критиковать за неидеальные черты лица или пропорции тела", — объясняет Дана.
При этом Омари отмечает, что задача ее блога не в том, чтобы вывести звезд на чистую воду или пристыдить. Но она действительно хочет, чтобы знаменитости перестали вводить в заблуждение поклонниц. "Я твердо настроена привлечь к ответу знаменитостей, которые утверждают, что их красота естественна (хотя на самом деле это не так) и продают сыворотки для лица или витаминные комплексы. Это нечестно и неэтично", — говорит она.
Как утверждает Дана Омари, у молодых голливудских красавиц наиболее популярны несколько операций — хотя они это и отрицают.
Так, по ее мнению, приподнятые уголки глаз Кендалл Дженнер и Беллы Хадид — это "не просто хороший макияж". Блогер предполагает, что обе девушки сделали операцию по подтяжке век, которая в пластической хирургии называется кантопластика или "лисьи глаза". "С помощью этой операции изменяется наклон глаза, а сам глаз становится немного больше. Часто эту операцию совмещают с хирургической подтяжкой бровей, чтобы глаза стали еще шире и смотрелись ярче", — объясняет она.
Подтяжка лица всегда считалась "возрастной" операцией, но сегодня появилась так называемая "подтяжка конский хвост", к которой обращаются именно двадцатилетние девушки. Омари предполагает, что к этой процедуре прибегали Белла Хадид и Ариана Гранде. "В отличие от классической подтяжки, которую делают стареющие женщины, "конский хвост" именно вытягивает лицо. Но работает это только с молодыми тканями, которые еще не поплыли", — поясняет она.
Еще одной модной у молодых звезд операцией Омари считает пластику груди. Она приводит пример Кендалл Дженнер и Оливии Родриго, которые, по ее мнению, однозначно прибегали к маммопластике, но сделали это очень аккуратно и незаметно.
Среди наиболее востребованных звездами процедур Омари также называет скульптурирование тела. Эта операция проходит по тому же принципу, что и контурная пластика губ, когда с помощью инъекций филлеров губы становятся более пухлыми и объемными. По мнению блогера, трендсеттером скульптурирования стала Ким Кардашьян, а вслед за ней процедуру полюбили и другие знаменитости. "С помощью этой операции можно не только увеличить объемы, но и разгладить любые ямочки на бедрах или ягодицах", — объясняет Омари. Она предполагает, что среди звездных поклонников скульптурирования — модель Кендалл Дженнер. "Она от природы стройная, но сегодня мы видим ее фигуру "песочные часы". Уверена — это все наполнители", — говорит блогер.
Пластический хирург Отари Гогиберидзе говорит, что сегодня к пластическим операциям прибегают все больше молодых девушек. По его мнению, если операция сделана естественно и аккуратно, никто никогда не догадается, что вмешательство имело место. Среди операций, которые способны качественно изменить внешность, но при этом "не сильно бросаются в глаза", хирург называет блефаропластику, отопластику и липосакцию.
"Модные "лисьи глазки", к примеру, меняют взгляд на раз-два, при этом выглядят эффектно и естественно. Эта операция популярна среди звезд, "глазки" сделаны у Беллы Хадид и Кендалл Дженнер: девушки смотрят на мир с искусным хитрым прищуром, так естественно и качественно созданным руками специалиста", — утверждает Гогиберидзе.
Отари Гогиберидзе признается, что сегодня девушки часто обращаются к пластическим хирургам с просьбой подогнать внешность под популярную звезду. Среди кумиров он называет Меган Фокс, Ариану Гранде, Карди Би и Кайли Дженнер. Но модой на коррекцию формы ягодиц и узкую талию мир, по его мнению, обязан "выдающимся силуэтам" семьи Кардашьян.
"Сейчас практически у каждой второй селебрити так или иначе хирургически сделаны ягодицы, некоторые даже не боятся открыто об этом заявлять, как, например, рэперша Карди Би", — рассказывает он.
Для проведения операций по скульптурированию тела используются как силиконовые имплантаты, так и липосакция с липофилингом. Хирург поясняет, что стоимость липосакции одной зоны составляет около 400-500 евро, а за один раз можно убрать лишний жир из двух-трех зон, поэтому нередко клиники дают скидки на одновременные операции.
Создание фигуры "песочные часы" обойдется уже дороже. "Хирургическое сужение талии по методу доктора Кудзаева — операция недешевая, требует специальной подготовки и ответственного подхода со стороны пациентки, но дает фантастический эффект", — говорит Гогиберидзе.
Пластический хирург Тигран Алексанян уверен, что совсем не обязательно тратить миллионы на перевоплощения, добиваясь "звездного" результата. По его мнению, иногда достаточно сделать простую и бюджетную операцию, которая скорректирует недостатки или подчеркнет индивидуальность.
"Незаметные операции — это те, которые позволяют улучшить внешность, но не бросаются в глаза окружающим", — рассказывает хирург.
По мнению врача, одна из самых востребованных, в том числе, у звезд операция — это ринопластика. "Всего лишь сузив кончик, изменив форму, размер носа или незначительно скорректировав горбинку, вы становитесь на шаг ближе к знаменитостям", — считает хирург.
По его мнению, выполненная руками профессионального хирурга, ринопластика не будет бросаться в глаза, но черты лица и даже пропорции тела будут выглядеть более гармонично и приятно. Он предполагает, что к процедуре в свое время прибегали Дженнифер Лоуренс, Леди Гага, Белла Хадид, Дженнифер Энистон и другие селебрити. "Эффект один — изящные, изысканные черты лица и потрясающие фото с любого ракурса", — заключает Алексанян.