Макияж в корейском стиле: кому подходит и как сделать правильно

Корейский макияж позволяет создать свежий и юный образ, пишет nur.kz Он стал настоящим хитом в бьюти-индустрии. Модные издания Elle Girl и Voice рассмотрели особенности макияжа в корейском стиле и дали инструкцию по созданию трендового образа.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Особенности корейского макияжа

Кореянки обожают косметику, но пользуются ею в меру. Любимые декоративные средства азиатских красавиц — ВВ-кремы, тональные кушоны, тинты для губ, которые имеют легкую текстуру и не создают эффекта маски на лице.

Особенности корейского макияжа:

Сияющая здоровая кожа. Основной принцип корейского макияжа — создание эффекта юного и свежего лица. В Корее внимание уделяют многоступенчатому очищению кожи. Кореянки добиваются сияния и идеально ровного тона кожи лица уходовой косметикой, а не хайлайтером.

Натуральные светлые оттенки. Девушки в Корее для дневного макияжа предпочитают бежевые, нюдовые, розово-оранжевые, коралловые и персиковые тона. Самые популярные цвета помады — бежево-коричневые, нюдовые, коралловые и ягодные оттенки.

Своеобразная интерпретация контуринга. В Корее подход к контурингу принципиально другой: вместо жестких линий и активного затемнения скул кореянки используют высветляющие техники (стробинг).

Мономакияж. Как утверждает Elle Girl, кореянки часто используют для создания макияжа одно средство. Помаду наносят одновременно на губы, яблочки щек и подвижное веко.

Яркие акценты. Цветным акцентом могут стать пастельные розовые, фиолетовые, зеленые тени или яркие тонкие стрелки.

Прямые брови без изгиба. Чтобы создать нужную форму и придать четкости, брови прокрашивают пудровыми средствами — тенями или карандашом.

Накладные ресницы. Девушки из Кореи не отличаются пышными ресницами. Чтобы сделать их более густыми и завитыми, они клеят накладные.

Использование наклеек для создания двойного века. Такие наклейки фиксируют кожу над глазами, делая взгляд открытым и корректируя нависшее веко.

Имитация припухлостей под глазами. Необычный бьюти-прием делает лицо более юным и невинным.

Розовые щечки. Elle Girl отмечает, что кореянки обожают румянец в розовых тонах. Чтобы выглядеть свежо, необходимо наносить румяна на середину щек, а не на яблочки или скулы.

Зацелованные губы. Чтобы создать эффект градиента, помаду наносят на центр губ, а потом растушевывают к краям. Его можно сделать с помощью матовых и глянцевых покрытий.

Корейский макияж подходит девушкам с любыми чертами лица. Важно при выборе помады, теней и румян учитывать свой цветотип. Эффект фарфоровой кожи может не подойти смуглым или темнокожим красавицам.

Инструкция создания макияжа в корейском стиле

При создании корейского макияжа основной акцент делают на глаза. При этом следует сделать идеальный ровный тон кожи и полуматовые губы. Чтобы воссоздать нежный макияж в корейском стиле, понадобятся такие материалы и инструменты:

уходовые средства (тонер, витаминная сыворотка, увлажняющий крем);

праймер, тональный ВВ-крем или кушон, минеральная пудра, консилер;

палетка теней натуральных или пастельных оттенков;

светло-бежевые сияющие тени или шиммер;

жидкая подводка и коричневый карандаш;

матовая помада и блеск для губ;

набор кистей для макияжа;

спонжи, ватные диски и палочки.

Инструкция создания нежного макияжа в корейском стиле:

Подготовьте кожу к нанесению макияжа. Сделайте увлажняющую маску, нанесите на лицо пару слоев тонера, добавьте сыворотку с витамином С и запечатайте все кремом. Выровняйте тон. Если на коже есть неровности, акне и другие мелкие дефекты, замажьте их консилером. После нанесите на лицо тональное средство или кушон на два тона светлее натурального цвета кожи. Растушуйте спонжем или широкой кистью для макияжа. Чтобы придать матовости, припудрите лицо минеральной пудрой. Придайте бровям нужную форму и тон. Карандашом или тенями светло-коричневого оттенка прорисуйте пространство между волосками. Для фиксации формы воспользуйтесь специальным воском или гелем для бровей. Нанесите тени на подвижное веко. Тщательно растушуйте. При выборе цвета отдавайте предпочтение светлым оттенкам с кремовой текстурой (розоватые, перламутрово-золотистые, светло-персиковые, бежевые, песочные). Такая цветовая гамма позволит визуально увеличить глаза. Нарисуйте тонкие стрелки над глазами жидкой подводкой или карандашом. Хвостик стрелки на веке должен уходить вниз, визуально округляя глаза. Воссоздайте трендовый прием — эффект припухших глаз. Проведите светло-коричневыми тенями или карандашом линию под глазом, примерно на границе глазного яблока, аккуратно растушуйте ее. Пространство между линией и границей роста ресниц заполните светлыми сияющими тенями. Сделайте пушистыми ресницы. Прокрасьте объемной тушью или приклейте накладные ресницы. Нанесите розовые или коралловые румяна на скулы под глаза, растушуйте. Создайте эффект зацелованных губ. Журнал Voice советует накрасить губы помадой, ближе к контуру губ нанести точечно консилер и растушевать его пальцами. Чтобы придать сияния, нанесите каплю блеска в центр нижней и верхней губы.



Легкий эффектный макияж в корейском стиле идеально подходит для работы, учебы или прогулки. Цветные акценты, блестки или стразы сделают образ праздничным.

Чтобы выглядеть суперстильно, примерьте горячий трендовый макияж newtro — микс стиля 1990-х и современности. Это дымчатый "смоки айс" с "паучьими лапками" в нейтральных оттенках, естественный завиток ресниц и румяные щечки. Главные правила, помогающие подчеркнуть натуральную красоту кореянки, — минимум косметики и правильная расстановка акцентов.

Макияж в корейском стиле предполагает использование легких косметических продуктов, натуральных оттенков и приемов, придающих лицу свежесть и кукольный вид.