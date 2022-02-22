Массаж лица: кому подходит любимая процедура знаменитостей

Снизить отечность, разгладить морщины, подтянуть овал лица и вернуть лицу молодость, — все это можно сделать при помощи массажа лица, уверены поклонницы этой процедуры. Косметологи с этим согласны, но лишь отчасти: для того, как понять, какой именно вид массажа вам подходит и чего от него ждать не стоит, нужно разобраться, как работает эта методика.

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Ведущие мировые косметологи называют массаж лица залогом упругой и сияющей кожи. Так, звездный косметолог Мелани Грант, которой доверяют Ким Кардашьян и Виктория Бекхэм, рассказала DailyMail, что секрет подтянутой кожи ее клиенток в регулярном массаже лица.

"Массаж лица не только повышает тонус кожи, но и отлично справляется с отечностью, выводит лишнюю воду и токсины", — заверяет она.

Мнение о том, что массаж способен справиться с возрастными изменениями кожи, поддерживает редактор отдела красоты британского Hello Фиона Ворд. В своей статье о пользе регулярной "йоги для лица" она цитирует Меган Маркл, которая не раз говорила о том, что является большой поклонницей массажа лица.

"Я делаю массаж лица, которому меня научил один из моих любимых косметологов — Никола Джосс. Клянусь, это работает, как бы глупо вы себя ни чувствовали. В те дни, когда я это делаю, мои скулы и линия подбородка становятся более четкими", — цитирует автор статьи герцогиню Сассекскую.

Как это работает

Для того, чтобы понять, как работает методика, нужно разобраться с механизмами появления дефектов, бороться с которыми должен массаж лица. Анастасия Дубинская, ученый-психофизиолог, основатель школы естественного омоложения, подробно объясняет, как образуются морщины и заломы на лице.

"Мягкие ткани лица фиксируются на костно–мышечном каркасе — черепе, мимических и жевательных мышцах. Когда мышцы меняют свой тонус, что происходит, в частности, из-за сильных эмоциональных стрессов или слишком активной мимики, они спазмируются и становятся короче. При этом кожа, покрывающая мышцы, не может укоротиться до той же длины, к которой пришли мышцы в результате спазма и опадает складками, закладывается в морщины и заломы, и происходит деформация лица. Это как платье, которое вдруг стало велико его обладательнице", — рассказывает она.

Если известен механизм появления дефекта, то понятны и пути решения проблемы. В данном случае необходимо снять спазмы и мышечное напряжение, чтобы мышцы вернулись в прежнюю длину и объем, а кожа корректно распределилась по восстановленным тканям. "С этими целями прекрасно справляется миофасциальный массаж лица", — уверяет она.

По мнению Людмилы Добрыниной, косметолога-эстетиста, массаж лица — это отличный способ продлить молодость кожи, но только в случае, если делать процедуры курсами и регулярно.