10 базовых вещей, чтобы оставаться стильной в любом возрасте

Сегодня образ пенсионерки кардинально отличается от того, каким был еще 30 лет назад. Современные женщины элегантного возраста не носят мешковатую одежду, косынки, завязанные под подбородком, и бесформенные сумки-авоськи. А уж если пенсионерка продолжает работать... Как правило, эти дамы весьма прогрессивны и разбираются в моде. Стилисты считают, что для создания актуального образа в любом возрасте не требуется большого бюджета – стоит лишь посмотреть на современные тренды.

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Экокожа





Экокожа, она же искусственная кожа, сегодня даже популярнее своего натурального аналога — ее активно используют в своих коллекциях как знаменитые кутюрье, так и дизайнеры масс-маркета. Юбки, платья и брюки из экокожи отлично смотрятся не только на молодых девушках, но и на дамах элегантного возраста.

Водолазка





Тонкие свитера и водолазки из кашемира выручат в любой ситуации, даже когда кажется, что надеть совершенно нечего. Эти удобные и практичные детали гардероба легко сочетаются с любыми юбками, брюками, сарафанами и жакетами.

Платок





В любое время года будет актуален платок с ярким принтом: он освежит цвет лица, оживит привычный образ и поднимет настроение как его обладательнице, так и окружающим. Кроме того, это отличный способ замаскировать небольшие недостатки на шее.

Жакет





Купите яркий жакет и поднимайте коллегам настроение, даже если в офисе царит довольно строгий дресс-код. Помните, чтобы выглядеть стильно и элегантно, жакет должен быть вашего размера и идеально сидеть по фигуре. Фасон оверсайз для дам 55+ лет не подходит, так как будет смотреться неряшливо, но можно и похулиганить (как, например, Лайма Вайкуле, которая умеет носить все).

Сумка





Выбирайте трендовую вещь — ретро-модели пусть носят совсем юные модницы. Отдавайте предпочтение качественным материалам — так покупка прослужит вам не один сезон. Не подбирайте сумку под обувь — это правило уже давно не действует: в идеале подбирать аксессуары в целом под ваш стиль и цветовую гамму, преобладающую в гардеробе. Сумка жесткой формы вместит все документы и сделает образ более дорогим.

Джинсы





Джинсам говорим "да" в любом возрасте. Они молодят и делают фигуру стройнее. Классические темно-синие или черные джинсы - прекрасная замена деловым брюкам.

Брюки в клетку

Клетка в топе вот уже много сезонов подряд. Такое стилистическое решение прибавит вам оригинальности и подчеркнет индивидуальность - ведь клетчатые брюки выглядят не так скучно, как однотонные.

Кардиган





Ведущие мировые модные дома сделали кардиганы наших бабушек одним из главных трендов нынешнего сезона, назвав его "стилем пенсионеров". Кроме того, они отлично согревают, что позволит вам чувствовать в них максимально комфортно и удобно как на работе, так и на отдыхе.

Белая рубашка





Белая рубашка - незаменимая вещь для дамы элегантного возраста. Выбирайте белые однотонные блузы, без излишних деталей в виде надписей, пайеток, бусин, жабо и больших бантов. Белый тон освежит кожу лица, а полуприлегающий фасон поможет выглядеть стройней и подтянутей.

Крупная бижутерия





Крупные украшения, массивные кольца, авторская экспериментальная бижутерия станет эффектным завершением модного образа. Оригинальные украшения делают любую женщину более стильной и привлекательной, поэтому не стоит пренебрегать этим заключительным штрихом.