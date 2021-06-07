Каждая современная женщина в возрасте хочет выглядеть не только ухоженно, но и привлекательно. Добиться этого можно с помощью грамотно составленного гардероба. Портал FurnishHome составил ТОП-10 базовых вещей, которые позволят оставаться стильной и элегантной даже на пенсии.

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Кардиган



Без кардигана базовый гардероб женщины 50+ будет неполноценным. Короткая или удлиненная модель прекрасно смотрится в обществе брюк из трикотажа, денима, кожи. Придерживайтесь нейтральных расцветок.



Жакет



Удлиненный жакет можно стилизовать как в деловом, так и в повседневном и даже романтическом вечернем образе. Одежда женщины на пенсии должна быть не только стильной, но и качественной. Остановите свой выбор на плотном трикотаже.



Джемпер



Джемпер приглушенного розового цвета + джинсы-скинни + остроносые балетки — чрезвычайно удобное и модное городское сочетание. Вместительная бежевая сумка удачно завершает повседневный look.



Джинсовка



Джинсовая куртка идеально вписывается в стилистику и идею casual. Вещи из денима очень практичные, отлично походят для повседневной носки.

При желании можно заменить привычную джинсовку на рубашку из денима.

Футболки



Футболки относятся к категории "без возраста" и женщине за 50 подойдут просто отлично. Это может быть модель базового цвета. Белая или черная футболка свободного кроя сочетается практически со всеми элементами весенне-летнего гардероба.

Принтованная модель хорошо смотрится в обществе плетеных аксессуаров. Желательно, чтобы "низ" был однотонным.



Широкие льняные брюки



Лен — одна из самых летних тканей. Широкие льняные брюки способны "замаскировать" имеющиеся изъяны возрастного силуэта. Худощавым женщинам они придадут дополнительный объем, пышечкам помогут скрыть лишние сантиметры в области бедер и живота.



Джинсы



Джинсы — незаменимая вещь в дамском гардеробе. Их носят в любом возрасте, при любой погоде и практически по любому поводу. Степень облегания выбирайте отталкиваясь от индивидуальных предпочтений и особенностей фигуры.

Отдавайте предпочтение моделям с высокой посадкой.

Кроссовки или мокасины



Современная женщина интересуется модой и в 60 лет и в более зрелом возрасте. Трендовые белые кроссовки или удобные мокасины прекрасно вписываются в образ возрастной дамы.



Платья



Платье-футляр — идеальное решение для тех, кто стремится сохранить и приумножить свою элегантность. Дополните образ джинсовой курткой, а также компактным аксессуаром.

Льняное платье — удачный выбор для теплой весны и знойного лета. В модели из тонкой дышащей ткани гораздо легче и приятнее переносить жару.

Аксессуары



Именно аксессуары делают образ особенным и запоминающимся. Очки, украшения, сумка или элегантная шляпка позволяют подчеркнуть легкость и непринужденность стиля, проявить свою индивидуальность.

