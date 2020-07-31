17 лайфхаков для одежды, которые сэкономят место в шкафу и помогут всегда быть стильными

Если вы хоть раз сталкивались с трудностями при хранении и сочетании вещей, то возможно просто не знаете о некоторых хитростях, с которыми можно избежать этих проблем. Портал FurnishHome собрал множество лайфхаков, которые заметно упростят вам жизнь, сэкономят место в шкафу и помогут всегда оставаться стильными.

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Секреты хранения одежды



Чтобы грамотно организовать систему хранения, совсем не обязательно приобретать дополнительные ящики и комоды. Этот вопрос можно легко решить, если знать некоторые секреты.

Увеличиваем место на вешалках

Когда одежды много, особенно верхней, вешалок может не хватать, а вещи при этом висят впритык друг к другу. Чтобы устранить проблему, нам пригодятся пластмассовые или металлические цепочки с крупными звеньями. Цепляем их на каждый крючок, а ниже на кольца вешаем еще по несколько вешалок. Таким образом вы сможете размещать вещи по нескольким ярусам. На самом высоком будет длинные пальто и платья, а на нижних — короткие элементы гардероба.

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Устраняем скольжение

Нередко топики и платья из тонких материалов соскальзывают с плечиков и падают в самый низ шкафа. Исправить неприятность поможет обычная лента для рукоделия. Покупаем несколько метров и обматываем наши вешалки. После этого ваши плечики будут выглядеть креативно, а наряды не будут спадать на пол.

Ароматерапия

Один из самых приятных лайфхаков для одежды — это ароматерапия. Берем бумажные саше с наполнителем из любимых трав. Это могут быть лаванда, жасмин, роза, цедра лимона. Раскладываем пакетики по полкам шкафа и наслаждаемся приятным ароматом белья.

Место для ношеной одежды

Если вы не хотите класть ношеные вещи рядом с чистыми, но и не желаете складывать их в стирку, то просто приобретите дополнительные плечики. На них вы сможете повесить эту одежду прямо на дверные ручки.

Секрет идеально выглаженной рубашки

Чтобы рубашка после глажки сразу же не теряла свой свежий внешний вид, повесьте ее на плечики, дождитесь остывания и только потом отправляйте в шкаф.

Играем со стилем

Следующие советы помогут вам всегда выглядеть стильно и при этом не тратить лишние деньги на те вещи, которые вы не будете носить.

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Представляем цельный образ

При покупке нового элемента гардероба всегда заранее обдумывайте, с чем его можно носить. Если ничего из ваших нарядов и обуви к нему не подходит, то возможно стоит отказаться от приобретения или же присмотреть какое-то сочетание.

2-3 верха на одни брюки

Чтобы ваши образы были разными, к одним штанам подберите около трех разных вариантов верха. Таким образом вы сможете каждый день выглядеть по-новому.

Сочетайте вечернее с ежедневным

В современной моде допустимы сочетания, на которые раньше никто не решался. Сейчас вы смело можете смешивать элементы из повседневных образов с вечерними деталями. Например, блестящие аксессуары и изящные туфли с джинсами и базовой футболкой.

Маленькие хитрости

Эти советы помогут вам избежать дискомфорта в любимых нарядах, а также упростят уход за любимыми элементами гардероба.

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Заклейте косточку бюстгальтера

Если из бюстгальтера вылезла косточка и врезается прямо кожу, не обязательно ее вынимать из нижнего белья. Берем лейкопластырь и приклеиваем к месту повреждения. Так вы сможете на время забыть о дискомфорте, а уже дома зашить дырку.

Вшейте бюстгальтер в платье

Если вы стесняетесь носить платья с открытой спиной без лифчика, то просто отрежьте переднюю часть белья и незаметно пришейте к наряду с изнаночной стороны.

Храните белье на вешалке

Еще одна хитрость с нижним бельем — хранить бюстгальтеры прямо на плечиках. Складываем изделия посередине и перекидываем через вешалку. Так у вас получится сэкономить место в ящиках.

Вычислите ненужные вещи в шкафу

Чтобы освободить место в шкафу, откладывайте одежду, которую вы возвращаете обратно и не надеваете. Далее эти наряды можно будет отдать кому-то или починить.

Закрасьте пятна от отбеливателя

Эта хитрость подойдет к черным вещам. Если после стирки на них остались видны маленькие светлые пятна, то просто закрашиваем их маркером.

Гладьте утюжком для волос

Чтобы тщательно прогладить труднодоступные места, например, воротник рубашки, проходимся по ним выпрямителем для волос.

Расправьте ткань футболки

Если вы поехали отдыхать, а в номере нет утюга — это не беда. Когда вы пойдете в душ, то прихватите с собой изделие на плечиках. Благодаря пару оно увлажнится и избавится от помятости.

Зафиксируйте молнию кольцом

Чтобы ширинка не расстегивалась, продеваем через собачку кольцо. Такой простой лайфхак с одеждой избавит вас от неловких ситуаций.

Почините молнию, которую заело

Если при застегивании молния стала застревать, нанесите на замок немного вазелина. Также об нее можно потереть свечу.

Эти идеи облегчат ваш уход за одеждой, помогут всегда сохранять внешний вид нарядам и оставаться стильными.