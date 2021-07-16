17 вещей, которых у вас не должно быть в гардеробе

Согласитесь, у каждой из нас было такое: открываешь шкаф, который ломится от одежды, и совершенно нечего надеть! Самое простое решение — безжалостно избавиться от всех вещей, срок которых уже вышел. Портал FurnishHome опубликовал список на уничтожение. Вперед!

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1. Много лет назад вы потратили на эту дизайнерскую вещь целое состояние.

Редко носили, берегли. А она давно вышла из моды: вам больше не подходит или постарела. Но вы сохраняете ее из чувства долга и вины перед своим кошельком. Как же, столько было потрачено! Но хватит, вы уже получили всю радость, которую она могла вам дать, теперь эта вещь становится тяжким грузом, занимающим место в шкафу.

2. Узкие джинсы, которые вы носили, будучи примерно подростком или чуть старше.

На них словно написан хэштег "я снова в них влезу". Джинсы-мотиваторы, конечно, хороши в этой роли, но кроме мотивации они же и шеймят вас одним своим видом. Прочь! Вы давно изменились, вы другая, у вас другое тело. Так что к ним вдогонку летят все старые легинсы и лосины с тем хэштегом и прочая одежда из прошлого. Будьте собой, носите одежду, в которой вам комфортно. Потому что это одежда существует для вас, а не вы для одежды.

3. Остромодные вещи из прошлого однажды снова вернутся в моду.

Это факт, ибо мода циклична. Но пройдут десятилетия, прежде чем этот блейзер из 90-х, джинсовая юбка или эта куртка будут снова на пике популярности. А пока они лишь занимают место в шкафу. Все, что однозначно вышло из моды и сегодня выглядит смешным, идет на выброс.

4. Это так сентиментально — бабушкино платье, дедушкин костюм, мамина длинная юбка с воланами.

Только вряд ли вы когда-то это наденете их, ну согласитесь же. Поэтому утрите слезы умиления и отдайте старые вещи в комиссионку или бедной старушке по соседству, которой они нужнее. На вашу любовь к родным это никак не повлияет, а на место в шкафу — да.

5. Все, на чем остались невыводимые пятна, — в мусор.

Как бы вы ни любили это платье до того, пока не капнули на него томатным соусом, и те джинсы, на которые где-то умудрились посадить жирное пятно. Надеть их невозможно, а выбросить — вполне. Туда же и все, что порвалось. Это раньше вещи чинили, потому что были другие материалы, а сейчас вещи делают так, чтобы они служили один-два сезона, не больше. И да, все, что село или растянулось при стирке, — в ту же корзину.

6. Все сношенные кроссовки, сбитые туфли и потертые сапоги, потрепанные жизнью босоножки не жалейте.

Да, они очень удобны, да, наши родители сказали бы, что они еще ничего, и вы, конечно, когда-нибудь наденете их еще раз в темноте, чтобы сбегать до супермаркета. Конечно, да, мы верим… Но лучше выбросите или отдайте их тем, кому они "еще ничего", а себе купите новые.

7. То же касается совершенно новых уже последние лет пять-десять туфель, босоножек, сапог, почти ни разу не надетых, потому что были куплены по случайности, по безумию, по скидкам, по внешнему виду — да мало ли почему. Факт лишь в том, что вы их не носите! Отдайте, продайте что-нибудь и поскорее, хватит пыль в шкафу собирать.

8. Нижнее белье, которое у вас больше года.

Во-первых, за это время оно имеет явные признаки износа; во-вторых, это гигиена.

9. Колготки и носки с дырками.

И не вздумайте зашивать!!! Прошли те времена.

10. Аксессуары, которые не соответствуют ничему в вашем гардеробе.

Сумка с леопардовым принтом, ремень, купленный по прихоти, шарф не пойми откуда. Да хватит их хранить уже!

11. Купальники, потерявшие свой изначальный цвет.

Любимый черный купальник больше не черный, а серо-буро-малиновый. Ну и что в нем любить? Любите себя, купите новый!

12. То, что идеально сидело на манекене на распродаже, и вы его взяли!

Этой вещи нужно было докупить для полного образа еще кучу шмоток, но не докупили, идут годы, оно висит, из моды вышло. Ну и попрощайтесь с ним.

13. Футболки с логотипом любимой спортивной команды, сувенирные футболки из поездки в отпуск, шляпа с эмблемой супермаркета, где вы однажды купили пельмени, подаренная вам в честь его пятилетия, и прочая ерунда, которую ни один нормальный человек не носит.

14. Все, что было бы стыдно надеть на люди и что оставлено на случай, мол, дома буду ходить.

Как будто дома нужно быть в обносках или в чем-то ужасном бесформенном.

15. Свадебное платье (и прочие вещи на один раз типа платья подружки невесты).

Да, вы были прекрасны в нем тогда, семь лет назад. Пусть теперь кто-то другой будет в нем прекрасен, а вы купите то, в чем будете прекрасны каждый день сейчас.

16. Одежда не подходящего вам цвета. Даже если она выглядит роскошно и хорошо сделана. Не ваш цвет, вон с вешалки и из гардероба!

17. Все, что напоминает вам о бывшем парне или о какой-то истории, которое несет негативную ассоциацию, — прочь. Наполните вместо этого свой гардероб радостью!