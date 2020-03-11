4 модели женских брюк, которые сводят мужчин с ума

Думаете, женщины только в юбках или платьях сводят мужчин с ума? На самом деле брюки тоже справляются с этой задачей, особенно некоторые фасоны. Какие именно, рассказывает портал FurnishHome.
Скинни
Перечисляя 4 модели женских брюк, привлекающие мужчин, начнем со скинни. Название фасон получил из-за плотного прилегания к коже (skin). Модель подчеркивает формы девушек, что обескураживает представителей сильного пола.
С открытой щиколоткой
В первом случае девушка на 100% открыта, здесь же присутствует элемент загадки. Голая кожа на щиколотке — деликатный намек, у мужчины остается шанс пофантазировать. Модель подходит для любого возраста. Чтобы ноги визуально не становились короче, нужно придерживаться пропорций 1:1, 1:2 или 3:5.
С высокой талией
Старомодные штаны кроем из 80-х снова в моде. Фасон с завышенной талией подчеркивает ее, скрывает дефекты фигуры. Если девушка не может похвастаться плоским животом — это не проблема: модель прикрывает все лишнее.
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Кожаные брюки
Как кружево или шелк, кожа ассоциируется с деликатным материалом для женской одежды, вызывает у противоположного пола тактильные и визуальные ощущения. Даже брюки-кюлоты из кожи впечатляют мужчин, хотя фасон — не главное, все внимание привлекает материал.
Хотя если комбинировать материал и фасон скинни, получается вау-эффект. Даже модели с талией paper bag будут на втором плане. Ведь чем ближе материал к коже девушки, тем натуральнее он выглядит.