8 советов, как провести ревизию гардеробa с удовольствием

Наконец-то все магазины открыты. Но прежде, чем вы отправитесь за покупками, чтобы обновить свой гардероб, стоит провести в нем ревизию. Вот несколько советов стилистов VAN GRAAF, как это сделать быстро и эффективно.

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Не спешите

Одежда — источник вдохновения и эмоций, поэтому предлагаем запланировать для ревизии в шкафу по крайней мере половину дня. Если придется сделать паузу (а это так и будет!), то не надо будет волноваться, что не справитесь с задачей вовремя.

Опустошите шкаф

Да, именно это помогает лучше всего — выберите всю одежду, хранящуюся в шкафу, на полке или в коробке, и физически очистите саму мебель и помещение вокруг. Легче всего справиться с задачей, если все извлеченные вещи сложить на постели, на которой спите ночью. Будет больше вероятность того, что справиться с наведением порядка удастся до отхода ко сну.

Не выбрасывайте, а жертвуйте

Хотя благотворительность требует серьезного отношения, времени и других ресурсов, однако было установлено, что удовлетворение приносит больше позитива, чем усталость от организации пожертвования. Эксперты советуют не беспокоиться о том, найдется ли и как будет найден человек, которому может пригодиться ваша одежда. Просто выберите организацию, которая кажется вам симпатичной и принимает одежду, и она профессионально выполнит свою работу.

Говорите с собой честно

Именно так — спокойно и не торопясь задайте себе вопрос о каждом из предметов одежды, по поводу которого возникли сомнения — оставить или отдать. Самые популярные вопросы: "Когда эту одежду последний раз надевали?", "Есть ли другие элементы одежды, в сочетании с которыми можно составить модный ансамбль?" и "Можно ли это надеть сейчас, в пору ли одежда и не нуждается ли в ремонте?".

Любимую одежду оставьте

У каждого из нас есть один или несколько нарядов или предметов одежды, с которыми связаны милые воспоминания, важные события из прошлого или волшебные эмоции. Их наличие намного важнее использования. Эту одежду можно почистить, освежить, подремонтировать и выяснить, как красиво, правильно и бережно хранить ее. Забота о важных для вас предметах одежды приумножит чувство удовлетворения и радость от хорошо выполненной работу.

Устройте фотосессию

Если у вас достаточно времени и энергии, то эксперты советуют всю одежду примерить и даже сфотографировать в разных сочетаниях, сохранив снимки в каком-нибудь приложении или в галереях в электронном устройстве. Позже это облегчит шопинг, а иногда и поможет вдохновиться для выбора наряда, когда будете спешить или не захотите тратить время на размышления о том, что сегодня надеть.

Позитивные помощники

Выберите то, что будет доставлять хорошие эмоции во время наведения порядка в гардеробе. Если это человек, то пригласите его помочь и организуйте приятное времяпрепровождение. Если это какой-то напиток или еда, музыка, запись передачи или занятие, которое можно сочетать с ревизией одежды, выберите его и насладитесь мероприятием. Сознательно увеличьте возможность выработки гормона счастья и удвойте радость от запланированного процесса и его результата!

Ищите источники вдохновения

Воспользуйтесь интернетом и поищите примеры стиля знаменитостей или разные ансамбли одежды, воспользовавшись поиском по ключевым словам своей лучшей одежды. Сохраните лучшие находки или составьте список, если будет не хватать какого-нибудь элемента для найденного ансамбля одежды. Сможете воспользоваться им, когда захотите купить недостающие элементы.