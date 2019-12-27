Блестим и блистаем: как найти свое платье для самой волшебной ночи года

Вы уже купили новогоднее платье? Актриса, автор книги "Блондинки предпочитают джентльменов" Ева Онегина еще не выкроила время на поход в магазин, но уже просмотрела онлайн советы десятка стилистов, астрологов и модельеров и готова поделиться своими выводами о том, как следует выбирать наряд для самой волшебной ночи года.

"В тренде стиль "Дискотека 80-х", а значит ищите серебряные, золотые платья, люрекс, парчу, блестки и стразы. Впрочем, когда еще сверкать, как не во время триумфа новогодней мишуры? Думаю, серебристые праздничные наряды актуальны каждую зиму.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от писатель актриса Ева Онегина (@eva_onegin) 1 Мар 2019 в 1:35 PST

С недавних пор осенью мы стали слышать фразу "эксперты по цвету из Pantone Color Institute объявили цвет следующего года". Как раньше люди жили без этой информации непонятно, но иногда, если хочется быть на одной цветовой волне со всем миром, можно поэкспериментировать с "оттенком года". Сейчас это "классический синий", а в уходящем году был "живой коралл".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от писатель актриса Ева Онегина (@eva_onegin) 5 Дек 2019 в 9:59 PST

Если коралловый многим казался чересчур броским, мало кто решался надеть такое яркое платье, то синий — универсальный и спокойный цвет, он подходит практически всем, нужно только подобрать свой оттенок.

"Время, в которое мы живем, требует веры и уверенности, а "классический синий" — символ постоянства и доверия, на него всегда можно положиться", — объясняет вице-президент Института цвета Pantone Лори Прессман. Она также отметила, что это подходящий оттенок для поколения, которое живет по принципу "buy less, buy better" (покупай меньше, но лучше).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от писатель актриса Ева Онегина (@eva_onegin) 29 Авг 2018 в 12:43 PDT

Еще одна актуальная идея наряда в новогодние и рождественские праздники — платье-комбинация. Если считаете атлас и шелк слишком деликатными тканями для повседневной жизни, позвольте себе преобразиться в новогоднюю ночь, наденьте платье-комбинацию пудрового оттенка. Впрочем, яркие оттенки шелка тоже смотрятся очень эффектно. Также в этом сезоне на пике моды наряды из кружева или с деталями, вставками из него.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от писатель актриса Ева Онегина (@eva_onegin) 26 Окт 2019 в 5:16 PDT

Сейчас очень популярны цветные "инстаграм-вечеринки", эту идею можно использовать и для новогодних корпоративов или домашнего праздника. Общие фотографии точно будут выглядеть необычно, потому что все приглашенные должны прийти в одежде одного цвета. Если летом особенно эффектно смотрелись такие групповые встречи в "30 оттенках белого" на юрмальском пляже, то зимой хороши яркие цвета — устройте вечеринку "лимонное настроение" в желтом или "цветы лаванды" во всех тонах фиолетового.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от писатель актриса Ева Онегина (@eva_onegin) 6 Мар 2019 в 6:23 PST

Любили наряжаться феей или снежинкой на карнавал в школе и детском саду? Хорошая новость — теперь вы выросли и можете придумать себе маскарадный костюм без указаний учителя, донашивать платье двоюродной старшей сестры на праздничном балу тоже не придется. Устройте карнавал сами, позовите таких же веселых друзей и устройте мега-фотосессию. Вашим костюмированным фотографиям в соц. сетях позавидуют все виртуальные поклонницы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от писатель актриса Ева Онегина (@eva_onegin) 8 Окт 2019 в 4:58 PDT

Если верите советам астрологов, чтобы год прошел гармонично — выбирайте близкие к вашему знаку зодиака оттенки праздничных нарядов. И не забывайте про хорошее настроение, тогда все загаданные желания сбудутся!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от писатель актриса Ева Онегина (@eva_onegin) 19 Окт 2019 в 9:16 PDT

Помните, что порой неважно, во что вы одеты, главное — как вы себя подаете. Женщина с красивой осанкой запомнится больше, чем дорогой наряд, а дама с открытой улыбкой может завоевать внимание любого.

Выбирайте для новогодней вечеринки изящную обувь на каблуке, даже если бОльшую часть года ходите в кедах. Даже 5-сантиметровый каблук добавит вам грациозности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от писатель актриса Ева Онегина (@eva_onegin) 18 Мар 2019 в 5:38 PDT

Ну а если вдруг не можете выбрать, какое платье купить, серебряное или фиолетовое, берите оба! Впереди нас ждут еще Старый Новый год и китайский! Он наступит 25 января, прекрасный повод для праздника, правда?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от писатель актриса Ева Онегина (@eva_onegin) 26 Фев 2019 в 5:45 PST

Желаю вам в наступающем году везения и ярких впечатлений! Улыбайтесь, одевайтесь и живите красиво!".

Ближайшие спектакли по книге Евы Онегиной "Блондинки предпочитают джентльменов" состоятся 9 и 23 января в Рижском Малом театре (ул. Стабу 18с).