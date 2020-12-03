"Бомжатский" гардероб. Почему богатые люди тратят тысячи на грязную, рваную и старую одежду

По мнению дизайнера, "рваный шик" — абсолютная метафора полной свободы и непринужденности, ""одежда побирушки", которой важно прикрыть тело, а не обнажить его". Она вспоминает, что для сноба и денди Оскара Уайльда небрежность в одежде была "невыносимой разновидностью уродства". "Но, к счастью, мы живем во времена, когда есть выбор и тебе необязательно слушать тех, кто точно знает, как надо", — утверждает Коган.

"После дорогущих пирожных можно и шаурму на улице прихватить"

В чем же первопричина тренда? Кому и зачем он был нужен, почему возник? Самая интригующая точка зрения на этот вопрос — философская. "Этот тренд — отрицание правильности в пользу неправильности. Может быть, это вообще отрицание предыдущей нормы. Как отмена корсетов или деконструктивизм в свое время, — отмечает стилист и эксперт моды Алена Исаева. — Сейчас все в моду идет с улицы. Гоша Рубчинский был из той же серии, но у него все было "псевдолоховское", а теперь модно все "бомжатское"".

Гранд-дамы прошлого тщательно подбирали сумочку к туфлям — причем не только по цвету, но и по фактуре кожи или текстиля. Корсет пытался вернуться в моду еще в середине ХХ века (но тяга женщин к недавно обретенной свободе оказалась сильнее). Многие десятилетия монохромные ансамбли, где все — от обуви до перчаток — точно совпадает по цвету, как в инаугурационном луке Мелании Трамп, считались признаком высшей элегантности. Похоже, сейчас это решительно вышло из моды.

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"Все, что чересчур идеально, теперь кажется неестественным, нарочитым. Всякое желание следовать правилам — признак отсутствия внутренней свободы. А свобода в наши дни — это главная ценность. Если ты позволяешь себе несовершенство — значит, ты внутренне свободен", — заключает Алена Исаева.

Впрочем, не все инсайдеры fashion-индустрии склонны к таким глубоким философским обобщениям при виде вымазанной бутафорской грязью одежды класса люкс. "Про тренд "рвано-мято-грязно" в коллекциях дорогих марок мне всегда хочется вначале с умным видом порассуждать о глубоких социально-экономических причинах тревожной эпохи. Но заканчиваю я всегда легкомысленным "разнообразия захотелось". После дорогущих пирожных можно и шаурму на улице прихватить", — шутит дизайнер и историк моды, основательница Fashion Factory School Людмила Норсоян.

Вслед за Тумберг

Еще одна любопытная версия тренда на новые люксовые вещи, маскирующиеся под перепачканные обноски, заставляет нас вспомнить о героине предковидной новостной повестки — Грете Тумберг — и ее призывах к защите планеты от загрязнения путем ограничения потребления. Согласно этой гипотезе, такие вещи покупают люди, которые хотят выглядеть прогрессивными, но никогда не пойдут на своп или в магазины секонд-хенда.

"Любые локальные тренды выходят из глобальных. Перенасыщенность рынка, порожденная масс-маркетом, все-таки дала себя знать. Люди массово продают свои брендовые вещи, оставляя только самое необходимое, — размышляет Ольга Васюкова, дизайнер и креативный директор российского бренда Red September. — Одни люди искренне поддерживают эко-тренд и одеваются в секондах, а другие никогда не пойдут в секонд, но хотят быть в тренде".

Подделка под поношенную и нестиранную одежду или ассортимент магазина "Второе дыхание" в исполнении люксовых брендов — это своеобразная идеологическая подделка под такой популярный эко-тренд. Этакий "псевдосеконд" задорого.

Еще одна версия звучит и вовсе постмодернистски. Ультрапопулярные модные дома уровня Gucci или Balenciaga могут выпускать "псевдосеконд" не для того, чтобы всерьез поощрять покупателей обманывать свою экологическую совесть, а наоборот — подтрунивая над трендом, клиентами или самими собой. В конце концов, самоирония — это признак высокого интеллекта.

Чем хуже, тем лучше

Многие молодые дизайнеры, которым нравится переосмысливать историю моды и заниматься ресайклингом винтажных тканей и других материалов, воспринимают "секонд-тренд" с большим энтузиазмом. В их исполнении это уже не новое, внезапно ставшее старым, а старое, творчески переосмысленное и ставшее новым.

Подобные инициативы есть у крупных марок: например, Uniqlo не раз привлекала к сотрудничеству дизайнеров-студентов ВШЭ, которые создавали оригинальные коллекции из переделанной одежды этой японской марки.

Старые и состаренные материалы интересны многим дизайнерам. "Я специально выбираю кожу с признаками старения. Моя эстетика в аксессуарах — "чем хуже, тем лучше". Со временем новые вещи "кастомайзятся" — мнутся, истираются. То есть живут, уникальным образом меняются", — утверждает Инто Ниило, дизайнер марки into[into].

Ее точку зрения разделяет и Никита Калмыков, дизайнер бренда Odor. "Когда я беру на переработку винтажные материалы — ткани, кружево, — я оставляю на них следы времени: пятна, разрывы. В этом и есть история вещей и история ткани. Важно ее сохранить и важно, чтобы владелец этой вещи заново ее переосмыслил и, может быть, придумал ей свою историю: где эта рубашка или это кружево были до него?" — говорит Никита.

По его мнению, тренд "псевдосеконда" возник и развивается потому, что покупатели осознали, что у вещей в современном мире должен быть долгий жизненный цикл — куда более продолжительный, чем тот, к которому нас приучил за последние двадцать лет глобальный масс-маркет.