C 27 по 31 октября состоится Рижская неделя моды

Организатор RIGA FASHION WEEK — Балтийская федерация моды — объявила даты 32-й Рижской недели моды. Этой осенью мероприятия главного события модной индустрии страны пройдут с 27 по 31 октября с соблюдением всех действующих правил безопасности.

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Осенняя сессия RIGA FASHION WEEK будет отличаться от всех предшествующих сезонов, но программа модной недели останется не менее насыщенной и разнообразной. В числе участников — известные латвийские модельеры, в том числе детской одежды. Показы коллекций пройдут в здании Hanzas Perons с учетом необходимых мер предосторожности. Так, количество гостей будет ограничено до четырехсот, за каждым из которых будет "закреплено" свое место в зале при соблюдением дистанции 2 метра.

"Чтобы обеспечить посетителям RFW максимальную безопасность, перерыв между показами составит два часа. Это позволит избежать единовременного скопления людей и даст нам время для проветривания помещений. Учитывая санитарные нормы, мы обеспечим гостям пункты для дезинфекции рук и примем меры по дезинфекции поверхностей", — рассказывает президент Балтийской федерации моды Елена Страхова.

Еще одно новаторство грядущей Недели — это формат. Поскольку физически на показах смогут присутствовать меньшее количество людей, будет организована онлайн-трансляция, которая позволит всем желающим из любой точки мира ознакомиться с новыми коллекциями латвийских модельеров.

Напомним, что о приближении 32-ой Рижской недели моды со страниц печатной прессы, городских билбордов и в интернете будет сообщать официальный имидж сезона, созданный специально для RIGA FASHION WEEK Сергеем Хатанзейским, автором и креативным директором проекта винтажной одежды Volga Vinatge. "Мы старались создать нечто особенное, ведь до сих пор еще никто не использовал винтажную одежду для имиджа RFW. Благодаря командной работе и высокому таланту каждого, у нас получилась винтажная история, которая выглядит ультра-современно и очень стильно, — рыжая принцесса (модель Кристине, Moon Models) в блузке сложного ассиметричного кроя из коллекции 2003 года латвийского дизайнера Анны Ледскалнини (марка Anna Led) ныне модного алого цвета на синем (главный цвет этого года согласно Pantone) фоне", — рассказывает Сергей.

Над имиджем также работали: фотограф Ася Белова, визажист Беате Кудыня, мастер по волосам Эдуард Хазарян, ассистент Микус Рендийс Вандерзелс.

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