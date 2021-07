Челноки XXI века: как блогеры создают бренды-фальшивки

Недобросовестные блогеры часто перепродают одежду с AliExpress или других маркетплейсов, выдавая ее за товары собственного производства. "Газета.Ru" выяснила у стилиста, как не попасться на уловки обманщиков.

Интернет-сфера стремительно развивается — и блогеры вместе с ней. Сейчас они производят не только контент, но и создают свои гайды, чек и шопинг-листы — то есть дают советы и составляют инструкции по использованию товаров, — пишут книги, проводят онлайн-марафоны. А одним из самых популярных направлений стало создание своего бренда одежды. Преимущественно марки существуют в онлайн-формате, презентуя себя, как и их хозяева, на странице в Instagram. Там клиент может сделать и заказ, оплатив его онлайн и оформив доставку.

Одними из самых популярных брендов одежды блогеров стали Wear M Wear Евгении Кривцовой (2,6 млн подписчиков), Dunyasha Натальи Ящук (3,6 млн подписчиков), Soo Boring Полины Трубенковой (1,7 млн подписчиков), Levda Girls Алины Левды (7,4 млн подписчиков), Serovski Надежды Серовски (8,3 млн подписчиков).

Изучая ассортимент большинства магазинов, можно сделать вывод, что блогеры производят простую одежду, которая не требует сложного кроя, драпировок и соединения разных материалов. Как правило, в ассортименте представлены худи, велосипедки, свитеры, спортивные костюмы, топы и другие предметы casual-гардероба.

Почти в каждом втором профиле написано, что одежда отшивается на "собственном производстве". Но не раз бывали случаи, когда клиенты сталкивались с недобросовестными магазинами, которые заявляли, что шьют изделия самостоятельно, а на деле не могли заменить оторвавшуюся фурнитуру. Об этом "Газете.Ru" рассказала стилист Валерия Санадзе. "Я слежу за российскими брендами одежды, приятно, что они быстро развиваются, многие по качеству не уступают люксовым брендам, но понимаю, что в большом количестве их, легко натолкнуться на Китай", — делится Валерия Санадзе.

Слова эксперта подтверждает и расследование, которое провела ютуберша и обличитель обманщиков в сети Екатерина Конасова. Она рассказала о бренде блогера Екатерины Климовой, у которой 6,6 млн фолловеров, — Katrinka Shop. Выяснилось, что товары, продаваемые в магазине одежды, были очень похожи на те, что продаются на подмосковном рынке "Садовод". Только в "Садоводе" цена, например, платья составляла 900 руб., а вот в шоуруме — 3990 руб. Сейчас магазин Климовой закрыт.

Валерия Санадзе признается, что покупает вещи только в проверенных магазинах, и не советует людям, которые не могут назвать себя экспертами в модной индустрии, обращаться в первый попавшийся магазин. Дело в том, что далеко не каждый может "отличить заводской шов, сделанный на фабрике в Иваново, и китайскую штампованную вещь". "Знаю истории, как даже в очень распиаренных шоу-румах, которые отшивают одежду в России, находились и экземпляры с AliExpress по ценам в 50 раз дороже, поэтому не рискую", — делится опытом модный эксперт.

Подделку из Китая иногда различить крайне трудно, но если есть сомнения — интернет поможет. Необходимо сфотографировать вещь или сделать ее скриншот на сайте, затем загрузить в приложение AliExpress, и если маркетплейс выдал результат — значит, вы получили вещь с китайского маркетплейса, не зная об этом. Такая же схема работает и в поисковике "Яндекса".

Не каждый Instagram-инфлюэнсер, заявляющий о себе как о создателе модной марки, покупает вещи на китайском маркетплейсе. Как признается в беседе с "Газетой.Ru" блогер Екатерина Флотская, она решила открыть свой бренд потому что это была ее давняя мечта, а во время пандемии появилось и свободное время, чтобы ее реализовать. Всего за пару месяцев Екатерина вместе с дизайнером создали и выпустили в продажу первую партию вещей под брендом So simple wear.

Блогер отмечает, что их товары шьются на собственном производстве в Москве. "Это достаточно затратно, гораздо выгоднее делать, как многие другие бренды, которые закупают готовое в других странах и перепродают, но это не наша история", — признается она.

А блогер Алина Бурлакова решила основать свой бренд одежды TOTO brandd вместе с мамой, которая однажды сшила ей топик, ставший предметов внимания ее знакомых и фолловеров. Блогер поняла, что вместе с родительницей, швеей по профессии, может создавать трендовую одежду и продавать через Instagram по доступным ценам. "У нас полностью собственное производство, — объясняет Алина. — Мы закупили промышленное оборудование и отшиваем все свои изделия сами. Моя мама является конструктором и непосредственно швеей, она отшивает большинство изделий".

И Екатерина Флотская, и Алина Бурлакова заявляют, что их бизнес приносит прибыль, а основные покупатели — их подписчики.

На Западе блогеры тоже увлекаются созданием собственных марок одежды. Один из самых известных — Are You Am I. Больше семи лет назад он был запущен модным инфлюенсером Руми Нили. Отличительная черта изделий — простота кроя, минималистичная цветовая гамма, большая комбинаторика. Такие критерии позволяют вещам оказаться в базовом гардеробе многих модниц. Поклонницами бренда стали Рианна, Хейли Бибер, Эмили Ратаковски, Кендалл Дженнер, Роузи Хантингтон-Уайтли и другие западные звезды.