Чем длиннее, тем лучше. Новый тренд — волочащиеся по земле штаны

Знаменитости начали массово носить брюки клеш с экстремально широкими и длинными штанинами и запустили новый тренд осени 2020 года. Соответствующие снимки появились в соцсетях.

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Чаще всего описанный предмет гардероба сочетают с футболками, свитерами, толстовками и кроссовками. В то же время некоторые пользовательницы предпочитают носить волочащиеся по земле брюки с объемными пиджаками, рубашками и туфлями на каблуках.

Так, например, модный блогер Максин Вильде снялась в подобных брюках голубого цвета, бежевом объемном пиджаке, белом кроп-топе и черных кожаных сандалиях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от max (@__mmaxinewylde) 22 Авг 2020 в 4:58 PDT

В свою очередь, российская стилистка Ирма Оганова поделилась кадром, на котором она позирует в описанной вещи телесного цвета и светлом свитере оверсайз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irma Oganova (@hey_irma) 30 Сен 2020 в 9:28 PDT

Блогерша Эмили Синдлев объединила в одном из своих нарядов сразу два модных тренда осени — волочащиеся по земле брюки и рубашку с популярным в 70-х объемным воротником.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emili Sindlev (@emilisindlev) 11 Окт 2020 в 11:41 PDT

Кроме того, в подобных джинсах появлялись на публике поп-исполнительница и дизайнер Рианна и жена канадского музыканта Джастина Бибера, супермодель Хейли Бибер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от badgalriri (@badgalriri) 12 Окт 2020 в 12:41 PDT

Отмечается, что штаны трендового фасона появились в ассортименте таких люксовых марок, как Givenchy, Balenciaga и Louis Vuitton.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GIVENCHY (@givenchyofficial) 6 Окт 2020 в 12:22 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Balenciaga (@balenciaga) 3 Окт 2020 в 7:30 PDT