Четыре самых интересных и необычных российских дизайнеров Mercedes-Benz Fashion Week

Подиумы Парижа и Милана пестрят самыми известными на весь мир именами. Отличительной чертой недели моды Mercedes-Benz Fashion Week (MBFW), которая проходит в Москве с 19 по 24 апреля, стало обилие молодых талантов. Подробнее рассказывает портал Euronews.

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В этом году в российскую столицу приехали дизайнеры из 20 стран мира, включая бренды из Южной Кореи, Мексики, Великобритании и Нигерии. "Мы сделали из Москвы хаб для таких дешевых дизайнерских марок, которые интересны в своей самобытности, создают необычную моду, интересный контент и имеют большой потенциал", — сказал Euronews президент Национальной палаты моды Александр Шумский.

По его словам, именно новые имена делают MBFW в России интересной. Тем временем, каждая страна, организовывая неделю моды, стремится подчеркнуть местные таланты. Мы выбрали для вас четырех самых интересных и необычных российских дизайнеров.

Sasha Gapanovich: "Основа моей одежды — многослойность"

Кто сказал, что зимняя одежда не может быть ультрамодной? В одежде Sasha Gapanovich присутствуют ностальгические, винтажные ноты и русские мотивы. Дизайнер бренда с большой любовью относится к смешению цветов, принтов, больших форм и объемов.

Александра Гапанович, дизайнер:

Я родом из Мурманска, и мой бренд с Крайнего Севера. Я там живу и занимаюсь этим уже около 20 лет. Мой бренд существует с 2012 года, но переродился он только два года назад. Во время пандемии у меня произошло переосознание своей концепции. Я глубже изучила себя как дизайнера и в результате сделала эту коллекцию.

Основа моей одежды — многослойность, потому что мы находимся в таком климате, где очень холодно, и у тебя может быть 150 одежек. У меня под платьями надеты свитера очень теплые, колготки. Это обусловлено тем местом, где я родилась.

Это мой первый показ в рамках Mercedez-Benz Fashion Week. Мне посчастливилось получить грант, я очень очень благодарна, что они меня заметили и пригласили. Раньше у меня были показы в рамках моего региона.

Gerda Irene: "У моей одежды нет пола"

Молодая марка москвички Ирины Герды Gerda Irene объединяет винтаж и современность. "UGLY-бунт" — так называют себя создатели бренда.

Вдохновением для коллекции, показанной на Mercedes-Benz Fashion Week в Москве, стало искусство эпохи Возрождения и 60-е.

Ирина Герда, дизайнер марки Gerda Irene:

Я самоучка. Полтора года я шила только руками, смотрела разные видео, мастер классы. Потом меня заметила организация Fashion For All Foundation в Нью-Йорке.

Мы работаем с античными материалами. Я перешиваю старинные вещи, ковры. Также я работаю с переработкой пластиковых пакетов, из которых я делаю шляпы.

Моя одежда абсолютно для всех. У нее нет пола, и мне это нравится. Люди, которые ее носят, понимают свою ответственность перед заботой о нашей планете.

Меня очень волнуют проблемы экологии. Хочу чтобы люди относились ответственно к окружающей среде. Я против fast fashion. Моя коллекция выпускается только в единичном экземпляре, всего двадцать луков. Мы никогда не повторяемся, чтобы люди больше ценили одежду и не захламляли мир. У нас в команде есть женщина, которая делает ткань полностью ручной работы. Это более экологично.

о5о: "Соединяя современность и историю, я создаю будущность"

Российский бренд о5о был основан в 2016 году. 31-летний дизайнер Мария Саввина из Якутска говорит, что вдохновляется традиционной якутской одеждой, чтобы создавать вещи, "которые не относятся ни к прошлому, ни к настоящему, но и не к будущему".

В своей работе Саввина исследует проблемы окружающей среды и инклюзивность. Для MBFW дизайнер создала коллекцию с элементами zero waste и с апсайклинга.

Мария Саввина, дизайнер о5о:

Коллекция, которую я показываю на Mercedez-Benz в переводе с якутского это означает "мусор", "старье". Это в первую очерель ностальгия по 2000-м. Одежда как искусство. Я взяла вещи 2000-х годов, которые лежали на складе, и переработала их в новые вещи. Соединяя современность и историю, я создаю будущность. Ощущение ностальгии по тому, чего никогда не было. Какие-то элементы тебе знакомы, но ты не воспринимаешь их, как знакомые вещи. Они все равно новые.

В этом показе мои модели — исключительно квир-персоны. Мой бренд инклюзивный. Я стараюсь выбирать разных моделей, вне зависимости от пола, физических данных, внешности, происхождения.

Я основываюсь не только на якутских силуэтах, но я их всегда вплетаю в свою одежду, так как это мой бэкграунд, моя родина, место, где я выросла. Своей одеждой я пытаюсь передать какой-то смысл.

Мои вещи единичные и уникальные. Практически все я делаю сама. Мой бренд — это я. Меня всегда беспокоило, что индустрия моды является второй самой загрязняющей в мире. Закрывать на это глаза невозможно. Я попыталась понять, как можно сделать так, чтобы после меня, после моего производства осталось как можно меньше мусора? Для меня это челлендж: как можно сделать одежду красивой, но, допустим, использовать остатки выступов одежды как декоративные элементы?

1377: "Мужская одежда не отвлекает от человека"

Создатель бренда, жительница Волгограда Александра Журина говорит, что пришла в мир моды около 30 лет назад, но только во время кризиса, вызванного пандемией сумела переосмыслить свою работу и создать успешную марку мужской одежды.

Генератором коллекции "0,10", показанной на Mercedes-Benz Fashion Week послужил советский авангард 20-x-30-х годов ХХ века.

Александра Журина, дизайнер 1377:

Мое становление, становление характера, привычек потребления, отношение к одежде формировалось в 1980-е годы. Тогда тотально ничего не было. Люди ходили просто одинаковые. Я помню этот кошмар. Именно тогда я решила стать белой вороной.

И сейчас все люди одинаково одеваются и мне это не нравится. Каждый человек настолько индивидуум, что хочется выделить его из толпы. Я делаю мужскую одежду, потому что она более строгая и не отвлекает от человека.

Коллекция для Mercedes-Benz Fashion Week была создана под влиянием супрематизма. Вещи несут заряд энергии. Это не просто куртка, а куртка с каким-то художественным смыслом. Я постаралась перенести то, что видела на фарфоровых тарелках Николая Суэтина или агитационных принтах Елизаветы Никитиной. Это все дало толчок очень странным вещам, но они говорят сами за себя.