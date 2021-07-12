Что и кому можно носить, а чего избегать в одежде: 10 вещей, которые старят почти каждого

Любая женщина мечтает быть красивой, неотразимой и молодой. Но порой мы часто сами прибавляем себе возраст, надевая вещи не по размеру, не по фасону или попросту не того цвета. Портал FurnishHome предлагает открыть шкаф и внимательно изучить его содержимое: платья, брюки, кофты, футболки и юбки.

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Черный цвет



"Черный стройнит", — скажете вы и будете правы лишь отчасти. Дело не только в цвете одежды, но и в ткани и фактуре, из которых она сделана. "Маленькое черное платье должно быть в гардеробе каждой женщины", — провозгласила Коко Шанель. И она тысячу раз права. Но этот цвет опасен. Элегантное платье подчеркнет ваши прелести, а вот балахон — добавит объемов. К платью черного цвета обязательно нужен яркий акцент. Туфли или бижутерия, макияж или модная шляпка, платок или сумочка. Сочный красный, чистый белый, благородный золотой или серебряный — это беспроигрышные сочетания для каждой женщины!

"Земля" и "болото"

Вещи этих цветов и оттенков идут очень немногим. Коричневый, земляной, оливковый и болотный стоит надевать с особой осторожностью. Как правило, эти цвета придают вашему лицу землистый оттенок и прибавляют года. Можно частично сгладить проблему легким шарфом бежевого или персикового цвета. А лучше все же распрощаться с этими вещами.

Неон

На 100 процентов он подходит только малышам и детям дошкольного возраста. И то лишь для того, чтобы ребенок был заметнее в толпе и его легче было найти материнским взглядом. Но нам же не нужно настолько молодиться? Впрочем, во взрослом варианте неоновые цвета, напротив, прибавляют возраста. Надев одежду этого оттенка, вы как бы намекаете, что все также и застряли в 80-х.

Темные цвета

Про черный и коричневый мы уже сказали. Но на этом палитра темных оттенков не заканчивается. Популярный цвет марсала, темно-вишневый, бордовый и глубокий винный оттенок тоже к ним относятся. Плюс темно-синий, темно-зеленый, темно-оливковый, темно-фиолетовый, темно-серый... Перечислять можно до бесконечности. Правило простое: темный оттенок старит, светлый молодит. Можно смиксовать и получить модный, стильный и подчеркивающий ваши достоинства образ. Например, юбку миди (чуть ниже колена) или макси (в пол) темного оттенка и блузу или свитер светлого оттенка. В этом случае вы убьете двух зайцев: наряд зрительно вытянет фигуру ввысь, будет стройнить и при этом не старить.

Все в тон

Сумка, ремень, туфли и бижутерия подбирается одного цвета, в тон и… добавляет вам годов 8−10. Запомните: все эти вещи сочетаются с одеждой, но не друг с другом по цвету. Хуже только если вы всю себя подобрали в одном тоне. Даже если это сплошной красный, желтый или синий. Этим вы лишь подчеркнете свою невыразительность. Добавьте акцентов! На яркое — спокойных, на спокойное — ярких.

Балахон

В свое время Примадонна российской эстрады Алла Пугачева ввела моду на платья-балахоны. Но вы посмотрите, что носит она сейчас: приталенные платья и мини-юбки. И выглядит шикарно! Балахон могут себе позволить девушки модельной внешности: он добавит им чуточку объема и женственности. Всем остальным — лишних зрительных килограммов и возраста. Для женщин размера плюс-сайз балахоны тем более противопоказаны! Лучше выберите платье с кокеткой под грудью — оно зрительно будет стройнить, демонстрировать приятные окружности груди и при этом прятать ваш тяжелый низ.

Изыски на вечер

Бархат актуален в любом сезоне. Мягкий, ласкающий кожу. Так и хочется его надеть! Многие готовы делать это не только для торжественного выхода в свет или в ресторан, но и днем в качестве повседневных вещей. Бархат — очень капризный материал и носить его нужно только вечером, вкупе с вечерним макияжем. Днем он, как и кружево, атлас или люрекс, будет смотреться вульгарно и пошло. К тому же бархат зрительно полнит. Так что позволить его себе могут только стройные леди.

"Глухой" ворот

Свитера с таким высоким воротом идут тем, у кого длинная "лебединая" шея. В большинстве своем — это худые девушки. "Глухой" ворот, "съедая" вашу шею, старит вас. Особенно это касается женщин полных и с короткой шеей. Для вас хорошо подойдет V-образный вырез, подчеркивающий вашу грудь и зрительно удлиняющий шею.

Комплект

Если у вас полный шкаф комплектов типа брюки + пиджак, или юбка + пиджак, или юбка + жакет, одинаковые по цветовой гамме, меняйте их! Такой стиль вполне доступен в офисе со строгим дресс-кодом. Но даже и там можно смиксовать варианты от разных комплектов. Вы сохраняете офисную стилистику, но при этом добавляете индивидуальности и женственности в ваш образ. Пиджачный комплект хорошо дополнит самая обычная белая майка или оригинальная блуза. С последней, впрочем, тоже не стоит перебарщивать. Иначе ваш образ в целом будет смотреться смешно.

Унисекс

Женщина должна быть женщиной! Никакого унисекса, если вы хотите быть любимой и счастливой в браке. Мужские вещи, особенно большего размера, балахонистого типа, нас старят. Можно позволить себе джинсы и любимую мужскую рубашку. Но не застегивайте ее наглухо и завяжите кокетливо концы под грудью, чтобы мужчина наверняка оценил ваши женские прелести. Бижутерия, аксессуары — от ремней и платков до заколок и брошей — все это призвано отделить нас, женщин, от мужчин. И подчеркнуть нашу красоту.

Но самое главное — нужно любить себя! И хотя бы час в день уделять не детям, мужу, работе и всем остальным, а себе Любимой. Это тот самый здоровый эгоизм, который делает женщину женщиной.