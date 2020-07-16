"Дело не в политике": как Dior интуитивно попал в тренд

Модному дому Dior несказанно повезло: на волне движения в защиту прав темнокожих он попал в тренд, выпустив рекламную кампанию с моделями исключительно африканского происхождения. Как заявил дизайнер дома Ким Джонс, это не связано с политикой — линия создавалась в сотрудничестве с художником из Ганы Амоако Боафо.

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Модный дом Dior неожиданно оказался в тренде, выпустив рекламную коллекцию мужской линии сезона "Весна-лето 2021", в съемках для которой участвовали исключительно темнокожие модели.

Правда, это было сделано не на волне популярности движения Black Lives Matter — как заявил дизайнер мужской линии Ким Джонс, идея создать оммаж африканской культуре родилась еще в декабре 2019 года, когда к работе над ней был привлечен художник-портретист из Ганы Амоако Боафо.

"Дело не в политике: мы начали это еще в декабре, — цитирует Джонса The Guardian. — Но одна из способностей дизайнеров — это отражать время, в котором они живут. Для меня разнообразие — вещь естественная: это отражение широты мира".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от mrkimjones (@mrkimjones) 13 Июл 2020 в 8:12 PDT

Презентация коллекции, которая получила название "портрет художника", прошла в двух частях. Сначала публике представили короткометражный фильм, снятый в Лондоне и в студии Амоако Боафо в Гане.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dior Official (@dior) 13 Июл 2020 в 6:47 PDT

После этого можно было увидеть и показ — тоже в видеоформате. Ким Джонса вдохновила серия работ художника "Черная диаспора", в которой он исследует свое мужское начало и свою идентичность. В одежде видение художника воплотилось в виде принтов на пальто и вязаных вещах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dior Official (@dior) 15 Июл 2020 в 10:03 PDT

О коллекции и идее Кима Джонса, разумеется, уже начали отзываться положительно.

Пэм Бой, старший редактор журнала Love, напомнил в Twitter, что детские годы креативный директор мужской линии Dior провел в различных африканских странах. "Ким Джонс входит в клуб для избранных — белых африканцев. Вот, почему он не упустил момент в своей коллекции Dior SS21".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dior Official (@dior) 13 Июл 2020 в 9:00 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dior Official (@dior) 13 Июл 2020 в 9:01 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dior Official (@dior) 13 Июл 2020 в 2:00 PDT

Интуитивное решение Кима Джонса оказалось спасительным для Dior, которых после демонстрации коллекции Haute Couture в рамках виртуальной Недели высокой моды в Париже уже обвинили в недостаточном внимании к проблеме расового разнообразия. Дело в том, что в фэшн-фильме "Миф Dior", построенном на сказочных мотивах, модели оказались белыми.

Критиковали Dior за бесчувственность к проблемам национальных меньшинств и ранее.

В конце августа 2019 года в социальных сетях обрушились с критикой на рекламную кампанию аромата для мужчин Sauvage, лицом которой был Джонни Депп — обвинения не были обращены к самому модному дому, поскольку парфюмерная линейка Parfums Christian Dior принадлежит конгломерату LVMH.

Пользователи соцсетей осудили идею рекламного ролика аромата, посколько он, по их мнению, обесценивал культуру американских индейцев и эксплуатировал ее визуальные образы.

Перед запуском рекламной кампании "Мы — это земля", которая должна была начаться 1 сентября, бренд выложил рекламный ролик в Twitter. "Подлинное путешествие в глубину души коренных американцев, на заповедную, основополагающую, извечную территорию", — говорилось в подписи к твиту.

Однако пользователи соцсети не оценили ролик, на котором Джонни Депп играет на гитаре в рубахе, напоминающей индейскую накидку, среди красных гор условной Аризоны.

"Dior — нет. Вы не можете аппроприировать культуру коренных американцев для своей вонючей водички, и вы не можете использовать ее для продукта, по-французски названного "Диким". Ваш парфюм пахнет расизмом", — писали бренду в Twitter.

В результате уже через две недели после публикации ролика Parfums Christian Dior. "Мы глубоко сожалеем, что кого-то оскорбила наша новая рекламная кампания, замысел которой заключался в том, чтобы показать красоту, достоинство и привлекательность современной культуры индейцев", — говорилось в заявлении. Полную версию ролика бренд выпускать не стал.