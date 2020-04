Девушки в пижамах готовы заполонить улицы по всему миру. Во всем виноват коронавирус

Эпидемия коронавируса изменила не только индустрию моды, но собственно модные тренды. Редакция Vogue в своей статье предрекает возвращение пижамы в "уличную", "дневную", "городскую" моду после того, как Covid-19 пойдет на спад и карантинное заточение закончится. "Лента.ру" выяснила, когда ночная одежда впервые стала уместной за пределами спальни и какой путь она прошла "на публике".

Все дороги ведут в Индию



Очень многие сотрудники компаний, которых их работодатели были вынуждены перевести на удаленку, внезапно для себя поняли, что работать в домашней одежде или даже просто в пижаме удивительно удобно. Не исключено, что это удобство офисные работники захотят сохранить и тогда, когда им придется вернуться в свои кабинеты и опенспейсы. У пижамы есть свои богатые традиции, и она уже не раз попадала и на подиум, и на улицу, и в офис, так что этот путь для нее не в новинку.

Изначально "народный прототип" современной пижамы был не домашней и тем более не спальной, а уличной одеждой. Но не европейской, а азиатской. Европейцы со времен раннего Средневековья отходили ко сну в длинных полотняных рубахах: у мужчин это были рубахи с длинными рукавами, у женщин — сорочки как с длинными рукавами, так и без рукавов или с короткими рукавами.

Женскую ночную сорочку у состоятельных людей было принято украшать кружевами или вышивкой. Но, разумеется, появление в ней не только на публике, но даже в кругу домашних в аристократической семье было верхом неприличия, извинявшимся только особыми обстоятельствами вроде тяжелой болезни. Ночная сорочка приравнивалась к нижнему белью, а не к верхней одежде.

Однако в викторианские времена британцы, а именно служащие колониальных войск и администрации в Индии, нашли довольно-таки неформальную альтернативу уже старомодным длиннополым ночным рубашкам. Подданные британской короны обнаружили в колониях необычный, но очень удобный в жарком и влажном климате наряд для домашнего отдыха: легкую рубаху из тонкого хлопка и широкие брюки. Этот костюм, в котором местные жители ходили в городе, был практически одинаковым и у индийцев, и у иранцев и назывался piejamah: созвучно и на хинди и урду, и на фарси.

Разумеется, дамы не могли позволить себе расслабляться в легких и гигроскопичных брючных костюмах даже в собственных спальнях в жаркие часы индийской сиесты. Это преимущество оставалось за джентльменами. Уже в середине XIX века пижама вошла в их обиход настолько прочно, что путеводитель Hand-book of British India: a Guide to the Stranger, изданный в 1854 году, посвятил этому экзотическому для европейцев нововведению несколько строк.

Британские портные с Сэвил Роу, внимательные к пожеланиям своих заказчиков, быстро освоили новый предмет домашнего гардероба и стали шить вернувшимся из индийских колоний отставникам и всем прочим желающим пижамы по мерке и на европейский лад. У пижамной куртки появился английский воротник с лацканами, карманы (в том числе — позже — и нагрудный), контрастный кант по обшлагам, бортам и подолу, вышитая монограмма и прочие атрибуты респектабельного портновского искусства метрополии.

Вместо хлопка пижамы шили из более дорогого шелкового атласа. Классическая мужская пижама, как правило, выдерживалась в темных тонах: синий royal или navy с контрастным белым или кремовым кантом. Но были и любители легких хлопчатобумажных пижам светлых тонов, комфортных для сна.