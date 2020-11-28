Для Елизаветы II создадут специальные антикоронавирусные перчатки
Foto: Reuters/Scanpix

Королева Великобритании Елизавета II получит специально созданные антикоронавирусные перчатки. Об этом со ссылкой на The Telegraph сообщает "Газета.ru".

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По данным СМИ, перчатки будут разработаны из придуманного в Швейцарии материала, который разрушает микробы и вирусы.

Разработкой аксессуара для королевы займется изготовитель перчаток монарха Корнелия Джеймс.

Ожидается, что перчатки не будут отличаться чем-то внешне и на ощупь от обычных.

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Публикация от Cornelia James (@cornelia_james)

Издание уточняет, что разработанная защитная модель будет представлена в хлопчатобумажном и шерстяном видах в Букингемском дворце.

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DELFI Woman

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DELFI Woman

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Коронавирус жизнь в карантине Аксессуары Елизавета II
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