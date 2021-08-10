Эко-мех, бахрома и все оттенки лилового: 12 главных трендов сезона

Пандемия, изоляция и жесткие ограничения не ослабили стремления мировых дизайнеров создавать новые коллекции. Более того: креатив и творческая энергия в индустрии моды сегодня ощущаются как никогда остро.

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Трикотаж, все оттенки лилового, ультрадлинные рукава, пайетки, неординарные принты — мы собрали 12 главных трендов сезона осень-зима 2021/2022.

Бахрома



Бахрома была в модном топе еще в прошлом осенне-зимнем сезоне — не собирается она сдавать свои позиции и сейчас. Этот ковбойский декоративный элемент нашел свое отражение в базовых платьях с длинным рукавом, замшевых парках и сумках. Дизайнеры считают, что бахрома отлично подходит не только для вечерних выходов, но и для повседневных образов.

Эко-мех



Тренд на экологичность и осознанное потребление набирает обороты с каждым новым сезоном: все большее количество брендов отказывается от натурального меха в пользу искусственного, а звезды и вовсе уже не один сезон носят только эко-шубы. Двубортные пальто, удлиненные парки, короткие и oversize-шубы — выбирайте то, что по душе: в любом случае будете в тренде.

Комбинезоны



Кэтсьюты, разновидность комбинезонов, плотно облегающих тело, теперь востребованы не только на занятиях спортом, — дизайнеры в этом сезоне просто одержимы ими. Комбинезоны из сетки, кружева, шерсти или трикотажа — это то, чем модницам стоит пополнить свой гардероб нынешней осенью.

Лиловый



Яркий и броский фиолетовый сдал свои позиции — на смену ему пришел мягкий и нежный лиловый. Весенняя сирень, припыленная лаванда или черничный макарун — в новом сезоне в топе будут все оттенки лилового. Роскошные шелковые платья, двубортные пальто с поясом, подчеркивающим хрупкость силуэта, и даже "дутые" пуховики и брюки, пришедшие из амуниции лыжников и сноубордистов, — лиловый завоевал все модные позиции осенне-зимнего гардероба.

Необработанный деним



Деним актуален каждый сезон, но в осенне-зимних коллекциях 2021/2022 дизайнеры сделали ставку на необработанную джинсовую ткань. Лучшим осенним решением станет комфортный и практичный оттенок "канадский смокинг" — denim total look в темно-синем цвете.

Ромбы



В моду входит новый оригинальный принт — разнокалиберные ромбы. Дизайнеры советуют делать ставку не только на традиционные жилеты, но и на пальто, шелковые макси-платья и юбки.

Пайетки



Серебряные россыпи пайеток и ансамбли сверкающих камней ждут-не дождутся своего яркого выхода в свет. Вся эта роскошь и блеск будет гармонично смотреться на платьях и комбинезонах в сочетнии с высокими кожаными сапогами, пушистыми сумками и даже брюками-клеш. А вот спортивные брюки, худи и любимые кроссовки лучше оставить для семейного отдыха.

Стеганая верхняя одежда



Самая востребованная верхняя одежда сезона осень-зима 2021/2022 — стеганые бомберы и парки, пальто и кейпы (одежда свободного кроя на пуговицах или молнии с прорезями для рук). Помимо своей актуальности, они хороши своей практичностью и функциональностью: им не требуется дополнительное обыгрывание и сложная стилизация. Модели базовых цветов (синий, черный, коричневый) и пастельные оттенки станут самым верным модным решением.

Шелковые платки



Шелковые платки-косынки возрождают эстетику классической элегантности. Принты и оттенки, представленные дизайнерами, неисчислимы, поэтому понравившийся вариант найдут как любители однотонных моделей, так и вариантов с принтом. Комбинация шелкового платка и трикотажного берета будет смотреться особенно эффектно.

Очень длинные рукава



Рукава свитеров и джемперов в коллекциях осенне-зимнего сезона приобрели размер XXL. Правильно подчеркнуть аккуратную небрежность образа помогут юбка-карандаш, остроносые туфли-лодочки и крупная бижутерия.

Трикотаж



Главное открытие этого года — трикотаж. Если раньше он в основном находил свое отражение в топах и сорочках-поло, то глобальная пандемия дала ему новый виток популярности. Макси-платья, незаурядные комплекты, кникерсы (комфортные и мягкие микрошорты), обувь и даже сумки — теперь с помощью одежды из трикотажа можно создать по-настоящему модный образ. В новом сезоне дизайнеры советуют делать ставку на асимметричные модели.

Яркие цвета



В своих коллекциях модные Дома делают ставку на цветотерапию: желтый, насыщенный оранжевый или неоново-фиолетовый — лидеры сезона, пришедшие на смену наскучившим нейтральным осенним оттенкам.