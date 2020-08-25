Эксперты моды назвали самые популярные купальники 2020 года
Foto: Instagram/ohpollyswim

Эксперты моды назвали модели купальников, которые стали самыми популярными за лето 2020 года среди модных блогеров, манекенщиц и знаменитостей. Об этом со ссылкой на Daily Star пишет Lenta.ru.

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Так, например, трендами стали бикини Bowkini, верхняя часть которых выполнена в виде банта.

В подобных комплектах бренда Oh Polly позировали модели Дизая Шлотц, Тарша Оларте и Анастасия Нова.

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Публикация от Desi (@desireeschlotz) 19 Июн 2020 в 12:16 PDT

Востребованными стали также белые купальники той же марки, похожие на медицинскую маску для лица. Дизайн топа от комплекта Make A Splash стоимостью 40 фунтов стерлингов (около 43 евро) представляет собой два прямоугольных куска ткани, соединенных тонкими ремешками. Изделие не прикрывает часть груди.

Например, в нем сфотографировалась модель китайско-итальянского происхождения Адель Грисони.

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Публикация от Adèle Grisoni (@adelegrisoni) 29 Июн 2020 в 9:16 PDT

Большим спросом также пользовались купальные костюмы с принтом тай-дай. Звезда популярного реалити-шоу Love Island Элли Браун сфотографировалась в бикини синего цвета с упомянутым стилем окрашивания. Другая телезвезда, Зара Макдермотт поделилась в соцсетях снимком в комплекте розового цвета с плавками с высокой посадкой.

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Публикация от Zara McDermott (@zara_mcdermott) 11 Июн 2020 в 12:13 PDT

Кроме того, знаменитости полюбили бикини из денима. Речь идет о комплекте Daisy Denim 2 Piece стоимостью 33 фунта стерлинга (35 евро) марки Fashion Nova. Отмечается, что он стал популярным благодаря британской модели Лоан Лав, которая опубликовала в своем Instagram фото в таком купальнике. Кадр был сделан во время ее отдыха в Каннах.

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Публикация от Loan Love 🇻🇳 (@loan_love_) 28 Июл 2020 в 1:35 PDT

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