Еще один модный аксессуар, который "подарил" нам коронавирус. Нет, это не маска!
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Кто бы мог подумать год назад, что помимо серег, ожерелий, галстуков и колец едва ли не первое место среди наших аксессуаров займут маски. После их массового появления в нашем гардеробе поклонники моды пошли дальше и изобрели еще один аксессуар, чтобы сделать эти порой непривлекательные защитные средства немного более элегантными, пишет Naistekas.

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Для тех женщин, которые ценят моду и красивую одежду, прошедший год стал настоящим испытанием, ведь поводов надевать красивые платья стало гораздо меньше, а красивый макияж и украшения, в основном, скрыты под маской.

В качестве умного и красивого решения дизайнеры предложили специальные цепочки для масок, у которых, кроме декоративной, есть и весьма практичная функция — если вы не используете маску какое-то время, такая цепочка позволит ее не потерять и при этом не спускать на одно ухо или подбородок.

Конечно, с точки зрения гигиены и правильности использования масок это решение тоже вызывает вопросы, так как подвешенная таким образом маска может соприкасаться с одеждой, но модельеров и дизайнеров это не остановило.

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Известные дома моды, такие как Gucci, Donni и даже бренды масс-маркета, например, Mango, также начали производить подобные аксессуары.

Впрочем, цепочка для очков с этой задачей тоже справится.

Далее — разные цепочки в сочетании с масками.

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DELFI Woman

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