Эта деталь в образе мужчины позволяет создать иллюзию успеха

Эксперт журнала Forbes назвал деталь гардероба, которая добавляет иллюзию успеха в образ мужчины. Мнение Джозефа Деацетиса опубликовано на сайте издания.

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Согласно материалу, помимо соблюдения дресс-кода, каждому сотруднику любой компании необходимо добавлять к своему образу часы. По мнению автора, этот аксессуар определяет, каким будет первое впечатление, которое произведет человек на коллег. "Часы демонстрируют не только вкус мужчины, но и его уважение к себе и компании, в которой он работает", — пояснил Деацетис.

Журналист подчеркнул, что бренд часов необязательно должен относиться к люксовому сегменту. В качестве примера он привел аксессуары марок Audemars Piguet и H.Moser & Co. Стоимость изделий варьируется от 19 до 26 тысяч долларов.

Затем Деацетис продемонстрировал аксессуары компаний с более дешевой ценовой политикой. В их число вошли Nixon с изделием за 250 долларов и Longines за 2150 долларов.