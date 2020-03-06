Эти вещи должны быть в вашем гардеробе, если хотите выглядеть моложе своих лет

Многие женщины не отказались бы от возможности выглядеть немного моложе — скажем, лет на пять. Стилисты VAN GRAAF уверяют, что это вовсе не является неосуществимой фантазией и предлагают несколько практических советов по стилю, которые позволят повернуть время вспять.

Смелые принты



Похоже, всеобъемлющее желание выглядеть прилично и репрезентабельно иногда может привести к выбору несколько скучного и старомодного стиля. В любом возрасте мы всегда можем придать образу смелые и красочные акценты с помощью аксессуаров, яркого шарфа или блузки и юбки с приметным принтом. Принты вообще способны творить чудеса, ведь при правильном выборе эффект молодости может быть весьма явным.

Помните, что прямые линии, например, полосы, зигзаг и геометрические фигуры придают образу строгость и консервативность, поэтому рекомендуется выбирать более легкие принты со скругленными, нежными линиями. Если хотите выглядеть моложе, то вместо двухцветного принта лучше выбрать многоцветный и более яркий.

Комплиментарные для внешнего вида брюки



Многие всемирно известные стилисты рекомендуют женщинам сейчас выбирать брюки без молнии или pull-on pants, лестно подчеркивающие фигуру и позволяющие выглядеть моложе. Их не в коем случае не стоит ассоциировать с мамиными джинсами на эластичном поясе.

Вместо них подумайте о прилегающих pull-on pants длиной до щиколоток, кюлотах или укороченных брюках. К тому же некоторые бренды предлагают и элегантную версию брюк pull-on pants, к примеру, из напоминающего шелк материала, которые выглядят особенно шикарно.

Женщины с красивыми щиколотками могут выбрать укороченные брюки, что также придает облику молодость. Укороченные брюки очень элегантным и сексуальным образом удлиняют ноги, к тому же щиколотки — та часть тела, которая визуально не стареет. Добавляем красивые туфли актуального синего цвета или спортивную обувь, вот и готов молодой образ!

Светлые и яркие цвета

Это уже азбука стилистов — сколь бы привычным и удобным не казался черный цвет, надо помнить, что он может заставить выглядеть старше. Темные оттенки — более консервативные и создают более авторитарное ощущение, что является полной противоположностью молодости и радости. Более светлые, яркие цвета позволят вам выглядеть более открытой и счастливой.

Особо рекомендуется носить светлые или яркие оттенки ближе к лицу, чтобы подчеркнуть черты лица и выглядеть свежо. Для этого подойдут платки, ожерелья или броши.

Абсолютные поклонницы черного цвета могут вносить светлые и яркие оттенки в свой образ постепенно.

Между тем строгий черный цвет в одежде можно заменить более нежными коричневыми, синими и серыми оттенками, которые одновременно стройнят и являются весьма нейтральными, без свойственной черному цвету интенсивности. Например, вместо черного брючного костюма можно выбрать синий с вертикальными полосами, который к тому же оптически вытянет фигуру

Декольте — да или нет?

Есть стилисты, которые считают, что прикрывающая горло битловка иногда бывает слишком строгим выбором, и для придания молодежного облика предлагают "немного показать кожу", а именно, выбирать топы или джемперы хотя бы с небольшим декольте.

Комплиментарным для внешнего вида женщины является и треугольный вырез горловины.

Если вместо черной битловки выбрать бежевый свитер этого бренда с треугольным вырезом, то будут учтены сразу две тенденции придания молодого вида, а именно, светлый цвет и небольшое декольте.

Уникальный стиль и сияющая кожа

Правильно подобранные аксессуары могут заставить вас блистать, выглядеть моложе и счастливее. Выделиться поможет ожерелье, выразительная пара серег или браслет. Рекомендуется выбирать одно выразительное украшение, например, если акцентом является большое ожерелье, то лучше обойтись без серег. Если надеваем крупные серьги, то говорим "нет" ожерелью.

Кроме того, следует помнить, что очень большое значение имеет грим. Натуральный и свежий грим — это абсолютная необходимость, ведь ни один наряд не будет выглядеть хорошо, если кожа лица будет бледной и тусклой. Ключевое слово здесь "сияние". Чем более сияющей будет кожа лица, тем моложе и позитивнее вы будете выглядеть. Совет стилистов: белый воротничок — эффективный способ освежить цвет лица. Отличным союзником тут будет рубашка-поло.

"Стараясь выглядеть моложе, не следует впадать в другую крайность и становиться рабом тенденций, надеясь, что слепое следование им позволит выглядеть моложе. Если вы будете пытаться следовать всем новейшим тенденциям, то существует риск оказаться в группе "она перестаралась". Важно стараться выглядеть молодой, но не надо пытаться выглядеть, к примеру, как подросток. Главное и самое важное для женщины — создать характерный для себя стиль, который будет отражать ее личность и позволит заполнить гардероб классическими предметами одежды, которые ей подходят", — подчеркивает руководитель рижского магазина VAN GRAAF Агнесе Масальска.