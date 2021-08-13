ФОТО. "Беру вещи у знакомых": как одевается Грета Тунберг

Автор интервью отметила что на встречу Тунберг приехала в видавшей виды полосатой рубашке и растянутых леггинсах с леопардовым принтом, которые "показывают свой возраст". В одном месте они были грубо заштопаны самой Гретой.

В интервью Грета Тунберг много говорит о том, как публика относится к ней и другим эко-активистам. Например, что вокруг ее личности распространяется много конспирологических идей: "В одну секунду я американская шпионка, в другую — русский агент, потом я коммунистка, потом я радикальная капиталистка", — перечисляет она. Сама же школьница утверждает, что хочет изменить восприятие эко-активистов. "Существует ложное представление об активистах, особенно о климатических, что мы просто негативно ко всему относимся, что мы пессимисты, которые все время жалуются и сеют страх. Наоборот, мы все это делаем из-за надежд, мы надеемся, что сможем что-то изменить", — объяснила Грета Тунберг.

Она не впервые выступает со страниц влиятельного глянцевого издания. В апреле Vogue опубликовал письмо Греты Тунберг, которое она написала в связи с саммитом по вопросам климата. В нем она раскритиковала мировых лидеров за то, что они недостаточно делают для уменьшения выбросов парниковых газов, и пообещала, что как представительница молодого поколения будет бороться за безопасное будущее для планеты.

Недоверие к политикам она выразила и в интервью журналу Teen Vogue, вышедшем в мае 2021 года. В нем Грета Тунберг заявила, что хотя Дональд Трамп больше не президент США, расслабляться не стоит. "Мы должны давить еще сильнее, теперь уже на Джо Байдена, потому что, конечно, он тоже ничего хорошего климату не принесет. То, что он немного менее плох, не значит, что он хорош для сохранения климата. Нужно смотреть немного дальше речей. Если они говорят, что заботятся о климате, это не значит, что они готовы к решительным действиям", — заявила активистка.

Ни в письме, опубликованном Vogue, ни в интервью Teen Vogue не говорится о влиянии, которое оказывает индустрия моды на окружающую среду — в частности, о количестве парниковых газов, которые выбрасываются в атмосферу при производстве и транспортировке одежды.

Между тем в 2020 году в журнале Nature Reviews Earth & Environment было опубликовано исследование, согласно которому за 10% углекислого газа в мире отвечает именно индустрия моды. Кроме того, она загрязняет окружающую среду химикатами, применяемыми при обработке тканей, и микропластиком.

Появление Греты Тунберг на обложке Vogue Scandinavia — подтверждение тенденции в мире моды и модельного бизнеса, которая начала набирать обороты в начале этого года. Глянцевые журналы все чаще выбирают в качестве своих героинь разного рода активисток, а модельные агентства приглашают их подписать контракт.

В начале 2021 года одно из крупнейших модельных агентств мира IMG Models приняло в свои ряды поэтессу Аманду Горман, выступавшую на инаугурации президента Джо Байдена, и падчерицу вице-президента США Камалы Харрис Эллу Эмхофф, студентку-дизайнера, известную прогрессивными взглядами. И хотя Эллу Эмхофф критиковали в соцсетях из-за не совсем модельной внешности, президент агентства Иван Барт заявлял: "Элла воплощает в себе текущий момент времени. Она излучает дерзость и радость жизни".